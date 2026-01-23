newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Τραμπ δηλώνει ότι «μεγάλη δύναμη» του στρατού των ΗΠΑ κινείται προς το Ιράν
Κόσμος 23 Ιανουαρίου 2026 | 03:58

Ο Τραμπ δηλώνει ότι «μεγάλη δύναμη» του στρατού των ΗΠΑ κινείται προς το Ιράν

Ο Τραμπ συνεχίζει να παρακολουθεί «πολύ στενά» τι κάνει η πολιτική ηγεσία στην Τεχεράνη, και δηλώνει ότι «μεγάλη δύναμη» του στρατού των ΗΠΑ κινείται προς το Ιράν.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Spotlight

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που ακόμη ζυγίζει τις επιλογές του όσον αφορά το Ιράν, διεμήνυσε χθες μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος ότι «μεγάλη δύναμη» του στρατού των ΗΠΑ κινείται προς την Ισλαμική Δημοκρατία (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

Παρακολουθεί «πολύ στενά» τι κάνει η πολιτική ηγεσία στην Τεχεράνη, δηλώνει ο Τραμπ

Και πρόσθεσε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί «πολύ στενά» τι κάνει η πολιτική ηγεσία στην Τεχεράνη, με φόντο τις ανταλλαγές απειλών το τελευταίο διάστημα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις — και την αιματηρή καταστολή τους — σε πολλές ιρανικές πόλεις, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Θα ξανασυμβεί», είχε δηλώσει ο Τραμπ χθες Πέμπτη, αναφερόμενος στην αμερικανική επίθεση τον περασμένο Ιούνιο κατά του Ιράν, το οποίο προειδοποίησε να «σταματήσει με τα πυρηνικά».

Ο αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει να επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, προειδοποιώντας πως εάν δεν το κάνει, οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση.

Σχολιάζοντας τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, είπε πως οι αρχές σκόπευαν χθες να απαγχονίσουν 837 ανθρώπους.

«Πυροβολούσαν πολίτες»

«Τους είπα: Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό», συνέχισε και ανέφερε ότι «πυροβολούσαν πολίτες αδιακρίτως στους δρόμους».

Η κρατική τηλεόραση στο Ιράν, επικαλούμενη το Ιρανικό Ιδρυμα Βετεράνων Πολέμου και Μαρτύρων, μετέδωσε χθες Τετάρτη ότι συνολικά 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του μεγάλου κινήματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, το οποίο κατεστάλη αιματηρά.

Παράλληλα, όργανο ασφαλείας που συνδέεται με το ιρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε τον ίδιο αριθμό νεκρών από τις πρόσφατες ταραχές στο Ιράν, σύμφωνα με επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Ανάμεσα στους νεκρούς, οι 2.427, που ανήκαν στις δυνάμεις ασφαλείας, θεωρούνται «μάρτυρες» σύμφωνα με την ισλαμική έννοια του όρου, καθώς ήταν «αθώα» θύματα, πρόσθεσε η τηλεόραση επικαλούμενη ανακοίνωση του Ιδρύματος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Economy
Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

inWellness
inTown
Stream newspaper
Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές
Απευθείας διαπραγμάτευση 23.01.26

Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ προτείνουν αμοιβαία κατάπαυση του πυρός για ενεργειακούς στόχους ανάμεσα στη Ρωσία και το Κίεβο και ο Λευκός Οίκος θέλει τριμερή συνάντηση με απευθείας διαπραγματεύσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους
Κόσμος 23.01.26

Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους

Σύμφωνα με πληροφορίες από την συνάντηση ανάμεσα στον διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, οι συγκρούσεις οδεύουν προς τερματισμό.

Σύνταξη
Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις
Ανάληψη ευθύνης 22.01.26

Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προέβη σε διάγγελμα με το οποίο δίνει την θέση του Ιράν για τις αιματηρές διαδηλώσεις επιβεβαιώνοντας «σχεδόν 3.000 θανάτους».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»
Από τον Μάρτιο 22.01.26

Σενάριο για προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» - Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»

Αναβρασμός στο μπλοκ των «27» καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο δηλώνει διπλωμάτης της ΕΕ ενώ ο καγκελάριος Μερτς δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία
Κόσμος 22.01.26

Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία

Στις 22 Ιανουαρίου άρχισε στην Αυστρία η δίκη του Έγκιστο Οτ, ο οποίος κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με ρωσικά δίκτυα κατασκοπείας και διέρρευσε ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες

Σύνταξη
Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 22.01.26

Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Επίθεση με μαχαίρι από περισσότερους από έναν δράστες σημειώθηκε στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για έξι τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλβανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της χώρας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Οι δηλώσεις Ράμα 22.01.26

Τη συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας

Σύνταξη
Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση
Κόσμος 22.01.26

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η τράπεζα έκλεισε τους λογαριασμούς του χωρίς να τον προειδοποιήσει εγκαίρως, τον Απρίλιο του 2021, τρεις μήνες μετά την επίθεση οπαδών του στο Καπιτώλιο

Σύνταξη
Γαλλία: Δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας – Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία
Τραυματίες 22.01.26

Το Παρίσι δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας - Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία

Στην Γαλλία, η κουρδική κοινότητα πολλαπλασίασε τις τελευταίες ημέρες τις διαδηλώσεις της, θεωρώντας ότι οι γαλλικές αρχές «την πρόδωσαν»

Σύνταξη
Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»
LGBTQI+ 22.01.26

Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»

Οι συλλήψεις έρχονται σε μία περίοδο ευρύτερης καταστολής των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στην Κίνα, με τις αρχές να κλείνουν dating apps και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Ανάγκη να διατηρηθούν οι ευρωατλαντικές σχέσεις σε «λειτουργικό» επίπεδο
Σύνοδος κορυφής 23.01.26

«Ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, δηλώνει ο Μητσοτάκης

Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύνταξη
Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς – Εκφράζει «σοβαρές αμφιβολίες» για το Συμβούλιο Ειρήνης
Βρυξέλλες 23.01.26

Η ΕΕ χαιρετίζει τον Τραμπ για τους δασμούς, αμφιβάλλει για το Συμβούλιο Ειρήνης

«Θετική» έκρινε η ΕΕ την απόφαση του Τραμπ να μην επιβάλλει νέους δασμούς, την οποία χαιρέτισε, αλλά εξέφρασε τις «σοβαρές αμφιβολίες» της για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές
Απευθείας διαπραγμάτευση 23.01.26

Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ προτείνουν αμοιβαία κατάπαυση του πυρός για ενεργειακούς στόχους ανάμεσα στη Ρωσία και το Κίεβο και ο Λευκός Οίκος θέλει τριμερή συνάντηση με απευθείας διαπραγματεύσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους
Κόσμος 23.01.26

Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους

Σύμφωνα με πληροφορίες από την συνάντηση ανάμεσα στον διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, οι συγκρούσεις οδεύουν προς τερματισμό.

Σύνταξη
Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία

Και μαθηματικά στα πλέι οφ του Europa League ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, με τον δικέφαλο να ελπίζει ακόμη και για την 8άδα. Βαθμολογία, αποτελέσματα της League Phase μετά την 7η αγωνιστική και το πρόγραμμα της 8ης.

Σύνταξη
Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου - «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε, του υπουργείου Εσωτερικών. «Είστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έχετε εκμεταλλευτεί όλες τις χρόνιες παθογένειες του κράτους για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας» τόνισε.

Σύνταξη
Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-1: Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και… πρόκριση (vid)
Europa League 22.01.26

Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και... πρόκριση για τον Παναθηναϊκό (1-1)

Με ωραίο γκολ του Ανάς Ζαρουρί ο ανώτερος Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Φερεντσβάρος και πέρασε μαθηματικά στην ενδιάμεση φάση. O Γιουσούφ το 1-0, δεν παίζει με Ρόμα ο Σβιντέρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις
Ανάληψη ευθύνης 22.01.26

Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προέβη σε διάγγελμα με το οποίο δίνει την θέση του Ιράν για τις αιματηρές διαδηλώσεις επιβεβαιώνοντας «σχεδόν 3.000 θανάτους».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά
15 Μαρτίου 22.01.26

Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά

Στα φετινά Όσκαρ, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ γράφει ιστορία και επιβεβαιώνει πως είναι η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς για περισσότερους λόγους από τους προφανείς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό
Διεθνής Οικονομία 22.01.26

Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό

Η Δανία, η Ελβετία και η Ιρλανδία πρωτοστατούν ως μερικές από τις πιο ελκυστικές χώρες για πρόσληψη προσωπικού στην Ευρώπη, χάρη στα ισχυρά οικοσυστήματα δεξιοτήτων, την υψηλή παραγωγικότητα και τους αξιόπιστους θεσμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»
Από τον Μάρτιο 22.01.26

Σενάριο για προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» - Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»

Αναβρασμός στο μπλοκ των «27» καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο δηλώνει διπλωμάτης της ΕΕ ενώ ο καγκελάριος Μερτς δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο