Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που ακόμη ζυγίζει τις επιλογές του όσον αφορά το Ιράν, διεμήνυσε χθες μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος ότι «μεγάλη δύναμη» του στρατού των ΗΠΑ κινείται προς την Ισλαμική Δημοκρατία (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

Παρακολουθεί «πολύ στενά» τι κάνει η πολιτική ηγεσία στην Τεχεράνη, δηλώνει ο Τραμπ

Και πρόσθεσε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί «πολύ στενά» τι κάνει η πολιτική ηγεσία στην Τεχεράνη, με φόντο τις ανταλλαγές απειλών το τελευταίο διάστημα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις — και την αιματηρή καταστολή τους — σε πολλές ιρανικές πόλεις, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Θα ξανασυμβεί», είχε δηλώσει ο Τραμπ χθες Πέμπτη, αναφερόμενος στην αμερικανική επίθεση τον περασμένο Ιούνιο κατά του Ιράν, το οποίο προειδοποίησε να «σταματήσει με τα πυρηνικά».

Ο αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει να επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, προειδοποιώντας πως εάν δεν το κάνει, οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση.

Σχολιάζοντας τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, είπε πως οι αρχές σκόπευαν χθες να απαγχονίσουν 837 ανθρώπους.

«Πυροβολούσαν πολίτες»

«Τους είπα: Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό», συνέχισε και ανέφερε ότι «πυροβολούσαν πολίτες αδιακρίτως στους δρόμους».

Η κρατική τηλεόραση στο Ιράν, επικαλούμενη το Ιρανικό Ιδρυμα Βετεράνων Πολέμου και Μαρτύρων, μετέδωσε χθες Τετάρτη ότι συνολικά 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του μεγάλου κινήματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, το οποίο κατεστάλη αιματηρά.

Παράλληλα, όργανο ασφαλείας που συνδέεται με το ιρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε τον ίδιο αριθμό νεκρών από τις πρόσφατες ταραχές στο Ιράν, σύμφωνα με επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Ανάμεσα στους νεκρούς, οι 2.427, που ανήκαν στις δυνάμεις ασφαλείας, θεωρούνται «μάρτυρες» σύμφωνα με την ισλαμική έννοια του όρου, καθώς ήταν «αθώα» θύματα, πρόσθεσε η τηλεόραση επικαλούμενη ανακοίνωση του Ιδρύματος.