Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…
Το Ιράν γνωστοποίησε τις «κόκκινες γραμμές» του σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ και θα συμπεριλαμβάνει την Γαλλία, την Γερμανία και την Μεγάλη Βρετανία
Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα προκαλέσει την κήρυξη τζιχάντ, ή ιερού πολέμου, σύμφωνα με δήλωση της κοινοβουλευτικής επιτροπής εθνικής ασφάλειας του Ιράν που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φοιτητών την Τρίτη.
Οι εντάσεις μεταξύ της Τεχεράνης και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν αυξηθεί μετά από την καταστολή των διαδηλώσεων σε ολόκληρο το Ιράν και κυρίως στις κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίδραση από την Ουάσινγκτον.
«Οποιαδήποτε επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη σημαίνει κήρυξη πολέμου σε ολόκληρο τον ισλαμικό κόσμο και πρέπει να αναμένονται η έκδοση διαταγής τζιχάντ από ισλαμικούς λόγους και η αντίδραση των ισλαμικών στρατιωτών σε όλα τα μέρη του κόσμου», ανέφερε η κοινοβουλευτική επιτροπή.
Δεν είναι η πρώτη απειλή κήρυξης τζιχάντ από το Ιράν αν ο Χαμενεΐ γίνει στόχος
Ο Αγιατολάχ Μοχσίν Αρακί, μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων και του Συμβουλίου Σκοπού του Ιράν, δήλωσε στις 12 Ιανουαρίου ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ επιτεθούν στον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Ιμάμη Χαμενεΐ, θα εκδοθεί και θα κηρυχθεί παγκόσμιος τζιχάντ. Πρόσθεσε ότι κανένας Αμερικανός ή Ισραηλινός αξιωματούχος, πρεσβεία, περιουσιακό στοιχείο και στρατιωτική βάση δεν θα είναι ασφαλής
«Κανένας Αμερικανός ή σιωνιστής πολιτικός δεν θα ήταν ασφαλής, συμπεριλαμβανομένων των πρεσβειών, των οικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή των στρατιωτικών βάσεων τους, και ότι οτιδήποτε σχετίζεται με αυτούς θα θεωρείται στόχος».
Σύμφωνα με τον Αγιατολάχ Αρακί, αυτή η τζιχάντ θα είναι υποχρεωτική για κάθε μουσουλμάνο και θα κηρυχθεί επίσης εναντίον τριών ευρωπαϊκών χωρών: της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας.
«Μια επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη της χώρας μας ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του ιρανικού έθνους», έγραψε στα περσικά χθες ο πρόεδρος Πεζεσκιάν στην πλατφόρμα X.
