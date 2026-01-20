newspaper
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…
Κόσμος 20 Ιανουαρίου 2026

Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…

Το Ιράν γνωστοποίησε τις «κόκκινες γραμμές» του σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ και θα συμπεριλαμβάνει την Γαλλία, την Γερμανία και την Μεγάλη Βρετανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα προκαλέσει την κήρυξη τζιχάντ, ή ιερού πολέμου, σύμφωνα με δήλωση της κοινοβουλευτικής επιτροπής εθνικής ασφάλειας του Ιράν που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φοιτητών την Τρίτη.

Οι εντάσεις μεταξύ της Τεχεράνης και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν αυξηθεί μετά από την καταστολή των διαδηλώσεων σε ολόκληρο το Ιράν και κυρίως στις κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίδραση από την Ουάσινγκτον.

«Οποιαδήποτε επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη σημαίνει κήρυξη πολέμου σε ολόκληρο τον ισλαμικό κόσμο και πρέπει να αναμένονται η έκδοση διαταγής τζιχάντ από ισλαμικούς λόγους και η αντίδραση των ισλαμικών στρατιωτών σε όλα τα μέρη του κόσμου», ανέφερε η κοινοβουλευτική επιτροπή.

Δεν είναι η πρώτη απειλή κήρυξης τζιχάντ από το Ιράν αν ο Χαμενεΐ γίνει στόχος

Ο Αγιατολάχ Μοχσίν Αρακί, μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων και του Συμβουλίου Σκοπού του Ιράν, δήλωσε στις 12 Ιανουαρίου ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ επιτεθούν στον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Ιμάμη Χαμενεΐ, θα εκδοθεί και θα κηρυχθεί παγκόσμιος τζιχάντ. Πρόσθεσε ότι κανένας Αμερικανός ή Ισραηλινός αξιωματούχος, πρεσβεία, περιουσιακό στοιχείο και στρατιωτική βάση δεν θα είναι ασφαλής

«Κανένας Αμερικανός ή σιωνιστής πολιτικός δεν θα ήταν ασφαλής, συμπεριλαμβανομένων των πρεσβειών, των οικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή των στρατιωτικών βάσεων τους, και ότι οτιδήποτε σχετίζεται με αυτούς θα θεωρείται στόχος».

Σύμφωνα με τον Αγιατολάχ Αρακί, αυτή η τζιχάντ θα είναι υποχρεωτική για κάθε μουσουλμάνο και θα κηρυχθεί επίσης εναντίον τριών ευρωπαϊκών χωρών: της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας.

«Μια επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη της χώρας μας ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του ιρανικού έθνους», έγραψε στα περσικά χθες ο πρόεδρος Πεζεσκιάν στην πλατφόρμα X.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά με τραπεζικό sell off

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά με τραπεζικό sell off

Ευρωκοινοβούλιο: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με ΗΠΑ

Ευρωκοινοβούλιο: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με ΗΠΑ

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Συρία: Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα
Νέα εκεχειρία 20.01.26

Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα της Συρίας

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Τομ Μπάρακ καλεί τους Κούρδους να αποδεχθούν την πρόταση του de facto προέδρου της Συρίας, Άχμεντ Αλ Σάρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της ΕΕ και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής
Κόσμος 20.01.26

Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της Ευρώπης και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής

Η Ευρώπη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει έναν ισχυρό αλλά μη δοκιμασμένο νόμο εν μέσω της πίεσης για τη Γροιλανδία – αλλά θα μπορούσε επίσης να βγει χαμένη από έναν εμπορικό πόλεμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
