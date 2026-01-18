Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι μια επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ θα ήταν κήρυξη πολέμου
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση που θα είχε στόχο τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θα συνιστούσε κήρυξη πολέμου, αντιδρώντας σε δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που ζήτησε να βρεθεί νέος ηγέτης.
«Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε έναν νέο ηγέτη στο Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ
«Μια επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη της χώρας μας ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του ιρανικού έθνους», έγραψε στα περσικά ο πρόεδρος Πεζεσκιάν στην πλατφόρμα X.
Η δήλωση Τραμπ στην οποία απάντησε ο Πεζεσκιάν
«Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε έναν νέο ηγέτη στο Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Politico. «Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άρρωστος άνθρωπος που θα έπρεπε να διοικήσει σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους», πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον 86χρονο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1989.
Η απάντηση του Ιράν σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση θα είναι σκληρή και οδυνηρή, έγραψε επίσης στο μήνυμά του ο πρόεδρος Πεζεσκιάν.
Δείτε την ανάρτηση Πεζεσκιάν:
اگر سختی و تنگنایی در زندگی مردم عزیز #ایران وجود دارد، یکی از عوامل اصلی آن دشمنی دیرینه و تحریمهای غیرانسانی دولت امریکا و همپیمانان اوست.
تعرض به رهبری معظم کشورمان بهمنزله جنگ تمام عیار با ملت ایران است.
— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) January 18, 2026
Υπενθυμίζεται ότι Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν, μεταξύ των οποίων περίπου 500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, κατηγορώντας «τρομοκράτες και ένοπλους ταραξίες» για τη δολοφονία «αθώων Ιρανών».
