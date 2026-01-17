newspaper
Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»
Κόσμος 17 Ιανουαρίου 2026

Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποίησαν ότι η καταστολή των διαδηλωτών συνεχίζεται, με περισσότερους από 3.090 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στις ταραχές στο Ιράν.

Σύνταξη
Ένας ανώτερος Ιρανός κληρικός απαίτησε την εκτέλεση διαδηλωτών, μετά τη βίαιη καταστολή που αύξησε τον αριθμό των νεκρών στο Ιράν και κατέστειλε το πανεθνικό κίνημα διαμαρτυρίας.

Σε κήρυγμα την Παρασκευή, ο αγιατολάχ Αχμάντ Χαταμί επιτέθηκε στους διαδηλωτές, λέγοντας ότι «οι ένοπλοι υποκριτές πρέπει να εκτελεστούν». Περιέγραψε τους διαδηλωτές ως «υπηρέτες» και «στρατιώτες» του Ισραήλ και των ΗΠΑ, υποσχόμενος ότι καμία από τις δύο χώρες δεν θα πρέπει να «αναμένει ειρήνη».

Ο Χαταμί, μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών και ανώτερο μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, η οποία διορίζει τον ανώτατο ηγέτη, είναι «σκληροπυρηνικός» και «επιδραστικός» κληρικός στο Ιράν, αναφέρει ο Guardian.

Καμένα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στην Τεχεράνη, Ιράν, 8 Ιανουαρίου 2026.

Η ομιλία του βρισκόταν σε έντονη αντίθεση με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φάνηκε αυτή την εβδομάδα να αναβάλλει ένα στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι οι ιρανικές αρχές είχαν συμφωνήσει να σταματήσουν τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

«Εγκληματίας» ο Τραμπ

Το βράδυ της Παρασκευής ο Τραμπ ευχαρίστησε το Ιράν για τη διακοπή της εκτέλεσης – όπως είπε – 800 διαδηλωτών, αν και δεν ήταν σαφές από πού προέρχονταν αυτά τα στοιχεία.

Παρά την εμφανή αυτή ευγνωμοσύνη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, αποκάλεσε τον Τραμπ «εγκληματία» το Σάββατο για την «προσωπική» του εμπλοκή στις διαδηλώσεις και υποσχέθηκε περαιτέρω τιμωρία για τους διαδηλωτές.

«Με τη χάρη του Θεού, το ιρανικό έθνος πρέπει να σπάσει τη ραχοκοκαλιά των υποκινητών της αναταραχής, όπως ακριβώς συνέτριψε και την ίδια την αναταραχή», δήλωσε ο Χαμενεΐ.

Ιρανοί διαδηλωτές συγκεντρώνονται δρόμο στην Τεχεράνη, Ιράν, 8 Ιανουαρίου 2026.

Περισσότεροι από 3.090 νεκροί

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποίησαν ότι η καταστολή των διαδηλωτών συνεχίζεται, με περισσότερους από 3.090 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στις ταραχές και σχεδόν 4.000 ακόμη υποθέσεις να παραμένουν υπό εξέταση, σύμφωνα με το πρακτορείο Human Rights Activists.

Περισσότερα από 22.100 άτομα έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, γεγονός που προκαλεί φόβους για κακομεταχείριση των κρατουμένων. Οι δυόμισι εβδομάδες διαδηλώσεων ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, όταν έμποροι βγήκαν στους δρόμους της Τεχεράνης ως απάντηση σε μια ξαφνική πτώση της αξίας του ριάλ (σ.σ. το νόμισμα του Ιράν).

Οι διαμαρτυρίες εξαπλώθηκαν και τα αιτήματα διευρύνθηκαν, περιλαμβάνοντας εκκλήσεις για τον τερματισμό της κυβέρνησης της χώρας, δημιουργώντας τη σοβαρότερη και πιο αιματηρή αναταραχή που έχει γνωρίσει το Ιράν από την επανάσταση του 1979.

Η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων από τις αρχές, η οποία – όπως ανέφερε την Παρασκευή η Human Rights Watch – περιλάμβανε «μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών», έχει σε μεγάλο βαθμό απομακρύνει τον κόσμο από τους δρόμους.

Ο Χαταμί, στο κήρυγμά του την Παρασκευή, ισχυρίστηκε ότι 350 τζαμιά, 126 αίθουσες προσευχής και 20 άλλοι χώροι λατρείας είχαν υποστεί ζημιές από τους διαδηλωτές. Είπε επίσης ότι 400 νοσοκομεία, 106 ασθενοφόρα, 71 πυροσβεστικά οχήματα και 50 άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης είχαν υποστεί ζημιές.

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, που είχε αναδειχθεί σε σημαντική φωνή της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, συνέχισε την Παρασκευή να ζητά την ανατροπή της κυβέρνησης και κάλεσε τον Τραμπ να παρέμβει.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος είναι άνθρωπος του λόγου του», δήλωσε ο Παχλαβί, προσθέτοντας ότι «ανεξάρτητα από το αν θα ληφθούν μέτρα ή όχι, εμείς ως Ιρανοί δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε τον αγώνα».

