Ιράν: «Πολύ ελαφριά» αποκατάσταση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο
«Πολύ ελαφριά» επανέναρξη της δραστηριότητας στο διαδίκτυο διαπιστώνει η Netblocks για το Ιράν, όπου «η συνολική συνδεσιμότητα παραμένει γύρω στο 2% των φυσιολογικών επιπέδων».
Ο εξειδικευμένος οργανισμός παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks ανακοίνωσε πως διαπιστώνει «πολύ ελαφριά» επανέναρξη της δραστηριότητας στο διαδίκτυο στο Ιράν, έπειτα από 200 ώρες διακοπής της πρόσβασης, που συνδέεται με τις μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης (στη φωτογραφία της 16ης Ιανουαρίου από WANA – West Asia News Agency via Reuters -, επάνω, πολίτες ψωνίζουν σε κατάστημα της Τεχεράνης).
«Η συνολική συνδεσιμότητα παραμένει γύρω στο 2% των φυσιολογικών επιπέδων και δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ευρείας αποκατάστασής της»
«Μετρήσεις δείχνουν πολύ ελαφριά αύξηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στο Ιράν το πρωί, μετά το ορόσημο των 200 ωρών», εξήγησε ο οργανισμός μέσω X λίγο πριν τις 05:00 σήμερα Σάββατο.
Πάντως «η συνολική συνδεσιμότητα παραμένει γύρω στο 2% των φυσιολογικών επιπέδων και δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ευρείας αποκατάστασής της», πρόσθεσε.
⚠️ Update: Metrics show a very slight rise in internet connectivity in #Iran this morning after the 200 hour mark. However, overall connectivity remains at ~2% of ordinary levels and there is no indication of a significant return. pic.twitter.com/evVey3NMjp
— NetBlocks (@netblocks) January 17, 2026
Ο σκοπός
Κατά οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο που επιβλήθηκε την 8η Ιανουαρίου σκοπό είχε να αποκρυφτεί το πραγματικό εύρος της καταστολής.
Τουλάχιστον 3.428 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έναρξη των μαζικών κινητοποιήσεων, αρχικά με αφορμή το κόστος ζωής, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.
Πηγή: ΑΠΕ
