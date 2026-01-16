Ιράν: Ο Τραμπ λέει ότι «έπεισε τον εαυτό του» να αναβάλει τη στρατιωτική δράση

Έπειτα από ημέρες αμφιταλαντεύσεων, σχετικά με το τι πρόκειται να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με την απειλή του να πλήξει το Ιράν, δήλωσε ότι θα το αναβάλει. Αιτία, η ακύρωση εκτελέσεων.

Αναχωρώντας από τον Λευκό Οίκο για το Μαρ-Α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι «έπεισε τον εαυτό του» να αναβάλει τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Εν μέρει επειδή η Τεχεράνη δήλωσε ότι ακύρωνε τις προγραμματισμένες εκτελέσεις κρατουμένων διαδηλωτών.

«Κανείς δεν με έπεισε. Εγώ έπεισα τον εαυτό μου», είπε. Καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή τον πίεσαν να μην πλήξει τον Ιράν, ρωτήθηκε σχετικά από τους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το CNN, χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, κάνουν εντατική εκστρατεία άσκησης πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε ένα τηλεφώνημα και από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να του ζήτησε να καθυστερήσει τη στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, ώστε το Ισραήλ να έχει χρόνο να προετοιμαστεί για ενδεχόμενα αντίποινα. Επίσης, καθώς το Ισραήλ φαίνεται πεπεισμένο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πλήξει το Ιράν, στις ΗΠΑ βρίσκεται ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα. Ταυτόχρονα, ενισχύονται οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Για τις εκτελέσεις

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφος αιτιολόγησε την απόφασή του με την «ακύρωση» των εκτελέσεων.

🚨 JUST IN: President Trump confirms he CANCELED strikes on Iran «Did Arab and Israeli officials convince you not to strike Iran?» TRUMP: «Nobody convinced me. I convinced myself! They canceled the hangings. That had a big impact.» Iran better WATCH IT! pic.twitter.com/pBD1w2r3it — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 16, 2026



«Επρόκειτο να κρεμάσουν πάνω από 800 άτομα χθες και σέβομαι ιδιαίτερα το γεγονός ότι το ακύρωσαν», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει ότι, αν οι ιρανικές αρχές προχωρούσαν σε εκτελέσεις διαδηλωτών, τότε θα αντιμετώπιζαν «σκληρά μέτρα».