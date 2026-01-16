Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν, παρά την αποκλιμάκωση που παρατηρείται το τελευταίο 24ωρο από τις ΗΠΑ, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου οι ΗΠΑ μετακινούν το αεροπλανοφόρο, USS Abraham Lincoln, με την ομάδα κρούσης του από τη Νότια Σινική Θάλασσα στη Μέση Ανατολή, το οποίο αναμένεται να φτάσει εκεί την επόμενη βδομάδα.

Με το βεβαρυμμένο ιστορικό του Τραμπ όσον αφορά τις επεμβάσεις σε άλλες χώρες και ειδικότερα με την προηγούμενη επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τις τοποθετήσεις του προέδρου που ούτως ή άλλως αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα.

Όσον αφορά τις προθέσεις του, κανείς σήμερα στις ΗΠΑ και αλλού δεν μπορεί να υποστηρίξει στα σοβαρά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται από κάποιο πηγαίο ενδιαφέρον για τις ζωές και τα δικαιώματα των διαδηλωτών στο Ιράν, ή για την αυταρχικότητα του καθεστώτος, τη στιγμή που η ICE δολοφονεί με τις ευλογίες του προέδρου ειρηνικούς διαδηλωτές στην Αμερική και πριν από λίγες μέρες ο αμερικανικός στρατός επιτέθηκε στη Βενεζουέλα και απήγαγε τον πρόεδρο βάζοντας το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του διεθνούς δικαίου.

Παραπλάνηση ή αναβολή και… βλέπουμε

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν αποκλείουν οι χαμηλοί τόνοι του προέδρου να είναι μία προσπάθεια παραπλάνησης, ανάλογη με τις δηλώσεις του τον Ιούνιο που προηγήθηκαν της επίθεσης στο Ιράν.

Άλλοι εκτιμούν ότι η απόφαση υποχώρησης έχει να κάνει με το ρίσκο μίας τέτοιας επίθεσης. Αφενός η Τεχεράνη θεωρούνταν δεδομένο ότι θα απαντήσει με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους και η κατάσταση θα μπορούσε να πάρει ανεξέλεγκτη τροπή στην περιοχή που ούτως ή άλλως βράζει με την πληγή της Γάζας να παραμένει ανοιχτή παρά τις διακηρύξεις των ΗΠΑ περί ειρήνης.

Αφετέρου μία αμερικανική επίθεση, ιδίως περιορισμένης κλίμακας, δύσκολα θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στο ιρανικό καθεστώς που συγκλονίζεται από τις διαδηλώσεις εναντίον του, καθώς οι ΗΠΑ δεν έχουν έτοιμη ρεαλιστική εναλλακτική ούτε εύκολο τρόπο να την επιβάλλουν.

Αναλυτές έχουν επίσης επισημάνει ότι μία έξωθεν επέμβαση στο Ιράν θα μπορούσε να λειτουργήσει εις βάρος των διαδηλωτών παραλύοντας τις αντιστάσεις μπροστά στον νέο κίνδυνο, και υπέρ της συσπείρωσης γύρω από το καθεστώς.

Υπάρχει όμως και η εκτίμηση ότι ο Τραμπ ανέστειλε προσωρινά την επίθεση μέχρι να ζυγίσει καλύτερα τις επιλογές του.

Με το δάχτυλο πάνω από το κουμπί

«Η αλήθεια είναι ότι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει τι πρόκειται να κάνει και μια πολύ, πολύ μικρή ομάδα συμβούλων έχει κατανοήσει τις σκέψεις του σχετικά με αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λίβιτ.

Πέντε αμερικανικές, ισραηλινές και αραβικές πηγές με γνώση της κατάστασης είπαν στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος ανέβαλε προς το παρόν την επίθεση αλλά εξετάζει τις δυνατότητες επιτυχίας ενός πλήγματος, που σε κάθε περίπτωση παραμένει στο τραπέζι.

Ο αμερικανικός ιστότοπος σχολιάζει ότι η υποχώρηση Τραμπ, έστω και προσωρινή, αποκαλύπτει τη μεγάλη αβεβαιότητα που επικρατεί ανάμεσα στους συμβούλους του προέδρου αλλά και των συμμάχων του για τα αποτελέσματα μίας επίθεσης.

Ενώ ένα χτύπημα δεν φαίνεται επικείμενο προς το παρόν, μια αμερικανική πηγή που γνωρίζει την κατάσταση δήλωσε στο Axios ότι «όλοι γνωρίζουν ότι ο πρόεδρος κρατάει το δάχτυλό του πάνω από το κουμπί».

Επιφυλάξεις από Ισραήλ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές αλλά και πηγές που μίλησαν σε άλλα αμερικανικά μέσα όπως το CNN και τους New York Times, ανάμεσα σε αυτούς που είχαν επιφυλάξεις για το χτύπημα ήταν και ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Μάλιστα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το Ισραήλ ζήτησε από τον Τραμπ να αναβάλει το χτύπημα μέχρι να προετοιμάσει τις άμυνές του.

Μια ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι εκτός από τις ανησυχίες για τα ιρανικά αντίποινα, το τρέχον σχέδιο των ΗΠΑ περιλαμβάνει επιθέσεις σε στόχους των δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν, αλλά δεν θεωρείται από το Ισραήλ αρκετά ισχυρό ή αποτελεσματικό για να αποσταθεροποιήσει ουσιαστικά το καθεστώς.

«Δεν του αρέσει να εγκλωβίζεται»

«Ο πρόεδρος δεν αφαιρεί καμία επιλογή από το τραπέζι, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να προσπαθήσουν να τον εγκλωβίσουν», δήλωσε μια αμερικανική πηγή με γνώση του θέματος.

«Του αρέσει να διατηρεί την προαιρετικότητα και είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσέγγισής του ότι θα μιλήσει με οποιονδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή».

Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε οριστικά ότι ο Λευκός Οίκος μεταβαίνει σε λειτουργία αποκλιμάκωσης.

«Ο πρόεδρος εξακολουθεί να εξετάζει επιλογές και να παρακολουθεί την κατάσταση να εξελίσσεται», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Η σύσκεψη του Τραμπ με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφαλείας την Τρίτη για να συζητήσουν μία πιθανή στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ έληξε χωρίς σαφή απόφαση, με τον Τραμπ να αναζητά περισσότερο χρόνο για να ζυγίσει τις επιλογές και να βελτιώσει τα σχέδια.

«Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι ο Τραμπ αποφάσισε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο για να το σκεφτεί», δήλωσε μια ισραηλινή πηγή κοντά στον Νετανιάχου στο Axios.