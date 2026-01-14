Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους

Άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα για δεκαετίες και δραστηριοποιούνται εδώ, ενώ παράλληλα οι οικογένειές τους ζουν στο Ιράν, μιλούν στο in, για την κατάσταση που επικρατεί εκεί, σύμφωνα με όσα τους λένε οι δικοί τους άνθρωποι.

Παράλληλα απαντούν στο ερώτημα, τι πρέπει να γίνει – κατά τη γνώμη τους – για να βελτιωθούν τα πράγματα.

«Δεν υπάρχει λύση αν δεν δεν φύγει αυτή κυβέρνηση»

«Εμένα η οικογένεια μου είναι εκεί, αλλά δεν υπάρχει σταθερό τηλέφωνο όλα είναι κομμένα. Τίποτα δεν υπάρχει είναι 4 – 5 μέρες που δεν έχουμε επαφή καθόλου. Η κατάσταση είναι χάλια, οι νεκροί είναι πάρα πολλοί και ακόμη περισσότεροι οι τραυματισμένοι. Ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους. Οι δικοί μου είναι στην Τεχεράνη. Οι κάτοικοι έχουν δίκιο, η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλη και έχουν αγανακτήσει. Αυτοί που είναι στην κυβέρνηση δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τη χώρα. Όλα τα λεφτά φεύγουνε από το Ιράν και πηγαίνουν κάπου αλλού, δεν ξέρω που. Φοβάμαι πάρα πολύ για τους δικούς μου που είναι εκεί αλλά και για όλο τον κόσμο γιατί βλέπω ότι συνέχεια πεθαίνουν. Δεν πρόκειται να καλυτερέψουν τα πράγματα όσο είναι αυτοί στην εξουσία. Αυτοί πρέπει να φύγουν! Αλλιώς δεν υπάρχει λύση. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει» τονίζει μιλώντας στο in η Ζαντάρικ, γιατρός που ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια.

Πλούσια χώρα, φτωχοί κάτοικοι

Όπως τονίζει στο in, ο Κ.Ρ., Ιρανός που διαμένει και εργάζεται στην Ελλάδα εδώ και 18 χρόνια. η χώρα του είναι πλούσια, αλλά ο πληθυσμός της είναι φτωχός. Το νόμισμά τους υποτιμήθηκε και εκείνοι πληρώνουν σε τιμές δολαρίου, «πανάκριβα» όλα τα αγαθά, από το λάδι, μέχρι… το πετρέλαιο.

«Εμένα όλοι οικογένεια μου είναι εκεί. Εγώ είμαι από μία πόλη 30.000 κατοίκων. Σε αυτή την μικρή πόλη έχουν σκοτωθεί επτά άτομα και έχουν συλληφθεί πάνω από 200. Οι άνθρωποι που έχουν βγει στους δρόμους έχουν δίκιο έχουν βγει έξω και θέλουν εφόσον είμαστε τόσο πλούσια χώρα και έχει υποτιμηθεί τόσο πολύ το νόμισμα μας και τα χρήματα μας 70 φορές κάτω. Γιατί να συμβαίνει αυτό και ο κόσμος να μην έχει να φάει; Η λύση είναι μόνο η κατάρρευση του καθεστώτος. Πρέπει να φύγει το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν και να υπάρξει δημοκρατία» τονίζει.

Σκληρή καταστολή

Στο in, αναλύει τα ζητήματα του Ιράν ο Αλέξιος Λεκάκης – Κερκυραίος, υποψήφιος διδάκτωρ Ιρανικής εξωτερικής πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

«Σύμφωνα με ιρανικές αλλά και δυτικές πηγές, η κατάσταση στη χώρα έχει σχετικά καταλαγιάσει από τη Δευτέρα κι ύστερα. Φαίνεται αυτήν τη στιγμή ότι η σκληρή καταστολή έχει κατορθώσει να καταπνίξει σε μεγάλο βαθμό τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και τα άνευ προηγουμένου έκτροπα.

Παράλληλα, από τη Δευτέρα έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλες συγκεντρώσεις υπέρ της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε αρκετές πόλεις του Ιράν. Όσον αφορά το αντιπολιτευόμενο μέρος της ιρανικής κοινωνίας, δεν διαθέτει προσώρας κάποια χαρισματική ηγετική προσωπικότητα κοινής αποδοχής που να το συσπειρώνει.

Οι Ιρανοί που είναι αντίθετοι στην Ισλαμική Δημοκρατία αποτελούν ένα ετερόκλητο σύνολο, όπου δεν υπάρχουν κοινές επιδιώξεις. Κάποιοι θέλουν την παλινόρθωση ενός μοναρχικού καθεστώτος, ενώ κάποιοι άλλοι επιθυμούν μια αβασίλευτη κοσμική δημοκρατία. Επίσης, υπάρχουν ορισμένοι, κυρίως εντός της ιρανικής νεολαίας και σε συνδικάτα, που προσβλέπουν σε ένα σοσιαλιστικό πολίτευμα.

Μια ανησυχία-επιχείρημα που εκφράζεται, όχι μόνο από υποστηρικτές του συστήματος, αλλά κι από ουδέτερους πολίτες, είναι ότι αν πέσει η Ισλαμική Δημοκρατία, θα επικρατήσει χάος κι ενδεχομένως εμφύλιος στη χώρα. Υπό το ίδιο πνεύμα, υποστηρίζεται ότι υπάρχουν εξωτερικές δυνάμεις που επιβουλεύονται να πυροδοτήσουν με την πρώτη ευκαιρία αποσχιστικά κινήματα, για να κατακερματιστεί το Ιράν.

Εν πάση περιπτώσει, δεν φαίνεται αυτήν τη στιγμή να υπάρχει κάποιο εμφανές ρήγμα μεταξύ των κέντρων εξουσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ούτε έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής αυτομολήσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας. Ως εκ τούτου, η κατάσταση είναι πολύ πιο σύνθετη επί του πεδίου. Άλλωστε, πρόκειται για μια χώρα με πολλές αντιθέσεις κι αντινομίες.»