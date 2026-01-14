newspaper
Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους
Ελλάδα 14 Ιανουαρίου 2026 | 22:49

Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους

Tο γεγονός ότι τελευταία εβδομάδα, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ούτε μέσω τηλεφώνου, ούτε μέσω διαδικτύου μεγαλώνει την αγωνία των Ιρανών που ζουν στην Ελλάδα

ΡεπορτάζΓεωργία Κακή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα για δεκαετίες και δραστηριοποιούνται εδώ, ενώ παράλληλα οι οικογένειές τους ζουν στο Ιράν, μιλούν στο in, για την κατάσταση που επικρατεί εκεί, σύμφωνα με όσα τους λένε οι δικοί τους άνθρωποι.

Παράλληλα απαντούν στο ερώτημα, τι πρέπει να γίνει – κατά τη γνώμη τους – για να βελτιωθούν τα πράγματα.

«Δεν υπάρχει λύση αν δεν δεν φύγει αυτή κυβέρνηση»

«Εμένα η οικογένεια μου είναι εκεί, αλλά δεν υπάρχει σταθερό τηλέφωνο όλα είναι κομμένα. Τίποτα δεν υπάρχει είναι 4 – 5 μέρες που δεν έχουμε επαφή καθόλου. Η κατάσταση είναι χάλια, οι νεκροί είναι πάρα πολλοί και ακόμη περισσότεροι οι τραυματισμένοι. Ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους. Οι δικοί μου είναι στην Τεχεράνη. Οι κάτοικοι έχουν δίκιο, η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλη και έχουν αγανακτήσει. Αυτοί που είναι στην κυβέρνηση δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τη χώρα. Όλα τα λεφτά φεύγουνε από το Ιράν και πηγαίνουν κάπου αλλού, δεν ξέρω που. Φοβάμαι πάρα πολύ για τους δικούς μου που είναι εκεί αλλά και για όλο τον κόσμο γιατί βλέπω ότι συνέχεια πεθαίνουν. Δεν πρόκειται να καλυτερέψουν τα πράγματα όσο είναι αυτοί στην εξουσία. Αυτοί πρέπει να φύγουν! Αλλιώς δεν υπάρχει λύση. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει» τονίζει μιλώντας στο in η Ζαντάρικ, γιατρός που ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια.

Η κα Ζανταρικ, Ιρανή γιατρός που ζει στη χώρα μας μίλησε στο in

Πλούσια χώρα, φτωχοί κάτοικοι

Όπως τονίζει στο in, ο Κ.Ρ., Ιρανός που διαμένει και εργάζεται στην Ελλάδα εδώ και 18 χρόνια. η χώρα του είναι πλούσια, αλλά ο πληθυσμός της είναι φτωχός. Το νόμισμά τους υποτιμήθηκε και εκείνοι πληρώνουν σε τιμές δολαρίου, «πανάκριβα» όλα τα αγαθά, από το λάδι, μέχρι… το πετρέλαιο.

«Εμένα όλοι οικογένεια μου είναι εκεί. Εγώ είμαι από μία πόλη 30.000 κατοίκων. Σε αυτή την μικρή πόλη έχουν σκοτωθεί επτά άτομα και έχουν συλληφθεί πάνω από 200. Οι άνθρωποι που έχουν βγει στους δρόμους έχουν δίκιο έχουν βγει έξω και θέλουν εφόσον είμαστε τόσο πλούσια χώρα και έχει υποτιμηθεί τόσο πολύ το νόμισμα μας και τα χρήματα μας 70 φορές κάτω. Γιατί να συμβαίνει αυτό και ο κόσμος να μην έχει να φάει; Η λύση είναι μόνο η κατάρρευση του καθεστώτος. Πρέπει να φύγει το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν και να υπάρξει δημοκρατία» τονίζει.

Σκληρή καταστολή

Στο in, αναλύει τα ζητήματα του Ιράν ο Αλέξιος Λεκάκης – Κερκυραίος, υποψήφιος διδάκτωρ Ιρανικής εξωτερικής πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

«Σύμφωνα με ιρανικές αλλά και δυτικές πηγές, η κατάσταση στη χώρα έχει σχετικά καταλαγιάσει από τη Δευτέρα κι ύστερα. Φαίνεται αυτήν τη στιγμή ότι η σκληρή καταστολή έχει κατορθώσει να καταπνίξει σε μεγάλο βαθμό τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και τα άνευ προηγουμένου έκτροπα.

Παράλληλα, από τη Δευτέρα έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλες συγκεντρώσεις υπέρ της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε αρκετές πόλεις του Ιράν. Όσον αφορά το αντιπολιτευόμενο μέρος της ιρανικής κοινωνίας, δεν διαθέτει προσώρας κάποια χαρισματική ηγετική προσωπικότητα κοινής αποδοχής που να το συσπειρώνει.

Οι Ιρανοί που είναι αντίθετοι στην Ισλαμική Δημοκρατία αποτελούν ένα ετερόκλητο σύνολο, όπου δεν υπάρχουν κοινές επιδιώξεις. Κάποιοι θέλουν την παλινόρθωση ενός μοναρχικού καθεστώτος, ενώ κάποιοι άλλοι επιθυμούν μια αβασίλευτη κοσμική δημοκρατία. Επίσης, υπάρχουν ορισμένοι, κυρίως εντός της ιρανικής νεολαίας και σε συνδικάτα, που προσβλέπουν σε ένα σοσιαλιστικό πολίτευμα.

Μια ανησυχία-επιχείρημα που εκφράζεται, όχι μόνο από υποστηρικτές του συστήματος, αλλά κι από ουδέτερους πολίτες, είναι ότι αν πέσει η Ισλαμική Δημοκρατία, θα επικρατήσει χάος κι ενδεχομένως εμφύλιος στη χώρα. Υπό το ίδιο πνεύμα, υποστηρίζεται ότι υπάρχουν εξωτερικές δυνάμεις που επιβουλεύονται να πυροδοτήσουν με την πρώτη ευκαιρία αποσχιστικά κινήματα, για να κατακερματιστεί το Ιράν.

Εν πάση περιπτώσει, δεν φαίνεται αυτήν τη στιγμή να υπάρχει κάποιο εμφανές ρήγμα μεταξύ των κέντρων εξουσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ούτε έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής αυτομολήσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας. Ως εκ τούτου, η κατάσταση είναι πολύ πιο σύνθετη επί του πεδίου. Άλλωστε, πρόκειται για μια χώρα με πολλές αντιθέσεις κι αντινομίες.»

World
Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση υπέρ Πάουελ

Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση υπέρ Πάουελ

World
ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες ; Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες ; Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»

Τι ισχυρίστηκε στη νέα απολογία του ο 22χρονος - «Αισθάνομαι τύψεις» είπε στην ανακρίτρια για τα όσα είχε καταθέσει αρχικά σε βάρος του 22χρονου φίλου του

Σύνταξη
Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
Ελλάδα 14.01.26

Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του

Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

Σύνταξη
Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό

Στο Live News μιλά ένας φίλος του ανιψιού, ο οποίος λέει πως μία μέρα μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ ο ανιψιός του ζήτησε να πάνε μαζί έως την Καλαμάτα.

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας για τον 13ο και 14ο μισθό – Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών
Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 14.01.26

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ για τον 13ο και 14ο μισθό - Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών

Στάση εργασίας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Αττική και συγκέντρωση στο ΣτΕ, απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού, αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ.

Σύνταξη
Λόρα: Η μαρτυρία δύο 16χρονων που της μίλησαν χθες στου Ζωγράφου – «Δεν περνούσε καλά, ήθελε να φύγει» λέει η φίλη της
Ελλάδα 14.01.26

Λόρα: Η μαρτυρία δύο 16χρονων που της μίλησαν χθες στου Ζωγράφου – «Δεν περνούσε καλά, ήθελε να φύγει» λέει η φίλη της

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα - Παρά τις αναφορές ότι κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου παραμένει άφαντη από την περασμένη Πέμπτη

Σύνταξη
Φρεγάτα «Κίμων»: Το παρθενικό ταξίδι της πρώτης φρεγάτας FDI (Belharra) του ελληνικού ΠΝ – Δείτε βίντεο
Εντυπωσιακά πλάνα 14.01.26

Το ταξίδι της φρεγάτας «Κίμων» προς την Ελλάδα - Δείτε βίντεο

Βίντεο με την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belh@rra «Κίμων», που απέπλευσε προ ημερών από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας και βρίσκεται εν πλω προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Σύνταξη
Λόρα εξαφάνιση: Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης
Θρίλερ 14.01.26

Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα

Εν τω μεταξύ παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών ο άνδρας που είχε καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας να συναντιέται με την 16χρονη Λόρα, λίγο πριν μπει στο ταξί για να ταξιδέψει στην Αθήνα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σε ενεχυροδανειστήριο – Άρπαξαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό
Ελλάδα 14.01.26

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σε ενεχυροδανειστήριο – Άρπαξαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό

Η ληστεία σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη - Σύμφωνα με αναφορές οι δύο δράστες φέρεται να είχαν και δύο συνεργούς που επέβαιναν σε ΙΧ με νοικιασμένο από την περιοχή της Κοζάνης. 

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν σε οικία σχεδόν 30 κιλά κάνναβη και 490 γραμμάρια κοκαΐνη – Μία σύλληψη
Στη Θεσσαλονίκη 14.01.26

Εντοπίστηκαν σε οικία σχεδόν 30 κιλά κάνναβης και σημαντική ποσότητα κοκαΐνης - Μία σύλληψη

Εις βάρος του άνδρα που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και με αυτήν θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Σύνταξη
Μπλόκα: «Λευκός καπνός» από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για συνάντηση με τον πρωθυπουργό
Με ανοιχτούς δρόμους 14.01.26 Upd: 16:48

«Λευκός καπνός» από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Ανοίγει ο δρόμος για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Πώς φτάσαμε στο «ναι», μετά τη σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πλακιάς για πολιτικοποίηση Καρυστιανού: «Αν ζητήσει να πάνε δίπλα της συγγενείς θυμάτων, δεν θα πάει κανένας»
«Κάνει κακό» 14.01.26

«Αν ζητήσει να πάνε δίπλα της συγγενείς θυμάτων, δεν θα πάει κανένας» - Πλακιάς για πολιτικοποίηση Καρυστιανού

Τι δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς - που έχασε κόρες και ανιψιά στα Τέμπη - για την παραίτηση Καρυστιανού, την απόφασή της να πολιτικοποιηθεί αλλά και για την άρνηση του ίδιου να «χρωματιστεί» πολιτικά

Σύνταξη
«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης
Just An Accident 14.01.26

«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης

«Χρησιμοποιήστε κάθε φωνή και κάθε πλατφόρμα που διαθέτετε. Καλέστε τις κυβερνήσεις σας. Ζητήστε από τις κυβερνήσεις σας να αντιμετωπίσουν αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή, αντί να κάνουν τα στραβά μάτια», δήλωσε ο Τζαφάρ Παναχί για τις εξελίξεις στο Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παναθηναϊκός-Άρης 3-0: Αρχηγικό χατ-τρικ και έφυγε για τους ημιτελικούς
Κύπελλο Ελλάδας 14.01.26

Αρχηγικό χατ-τρικ και έφυγε για τους ημιτελικούς ο Παναθηναϊκός (3-0)

Με τρία γκολ του Τάσου Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Άρη και προκρίθηκε στους «4» του Κυπέλλου, εκεί που θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ με τη ρεβάνς στην έδρα του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»

Τι ισχυρίστηκε στη νέα απολογία του ο 22χρονος - «Αισθάνομαι τύψεις» είπε στην ανακρίτρια για τα όσα είχε καταθέσει αρχικά σε βάρος του 22χρονου φίλου του

Σύνταξη
Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές
Κόσμος 14.01.26

Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να επανατοποθετήσουν πυρηνικά στη Γροιλανδία εάν το ήθελαν. Ωστόσο, οι Δανοί και οι Γροιλανδοί πρέπει να ενημερωθούν και να ζητηθεί η γνώμη τους

Σύνταξη
Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!

Διαιτησία «μαύρα χάλια» από τον Τσακαλίδη στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι Ελληνες διαιτητές δεν πρέπει να ορίζονται σε κρίσιμα ματς. Αποκορύφωμα ο μη καταλογισμός πέναλτι στο 82’

Βάιος Μπαλάφας
Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur

«Μου προκαλεί τεράστια εντύπωση που βγαίνουν στελέχη της κυβέρνησης και υπερασπίζονται τη Mercosur. Τιμή μας που δεν τη ψηφίσαμε» δηλώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. «Στηρίζουμε τα αιτήματα των αγροτών», λέει.

Σύνταξη
«Καταρρίψαμε το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία» – Τι είπε ο Δανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 14.01.26

«Καταρρίψαμε το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία» – Τι είπε ο Δανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν τόνισε ότι είναι σαφές πως ο Τραμπ επιθυμεί να «κατακτήσει» τη Γροιλανδία, αλλά πιστεύει ότι στη συνάντηση με τους Βανς και Ρούμπιο κατάφερε να «αλλάξει την αμερικανική θέση»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
Ελλάδα 14.01.26

Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του

Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

Σύνταξη
H φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της Mercosur
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 14.01.26

H φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της Mercosur

H έντονη φημολογία πως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα αντιμετωπίσει την τέταρτη πρόταση μομφής μέσα σε ένα εξάμηνο με αφορμή τη συμφωνία Mercosur ανάμεσα στην ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
Ψηφίστηκε 14.01.26

Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Ελλάδα επεσήμανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι, παρά τυχόν προσωρινές παύσεις, οι Χούθι διαθέτουν την ικανότητα, τα μέσα και - το σημαντικότερο - την πρόθεση να συνεχίσουν τέτοιες ενέργειες

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ένα «νέο κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας θέλουν 4 στους 10
Δημοσκόπηση 14.01.26

Ένα «νέο κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας θέλουν 4 στους 10

Όλα και πιο φανερή γίνεται η φθορά της κυβέρνησης με τη δυσπιστία απέναντί της να είναι φανερή σε νέα δημοσκόπηση. «Σφήνα» στο πολιτικό σκηνικό ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα», ανατρέπει τα δεδομένα. Ισχυρή δυναμική και από το «κόμμα Καρυστιανού» αλλά και σοβαρές αμφιβολίες.

Σύνταξη
Ιράν: Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στη χώρα; Τα επικρατέστερα σενάρια
Δύσκολα διλήμματα 14.01.26

Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν; Τα επικρατέστερα σενάρια

Το Reuters μετέδωσε την πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να εκδηλωθεί ακόμη και εντός του επόμενου 24ωρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό

Μύθου και Οζντόεφ έβαλαν μπροστά τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και ο Τσακαλίδης με τραγική διαιτησία ήταν αυτός που... σφράγισε την πρόκριση του Δικεφάλου του Βορρά στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» – Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu
Λούτρινο 14.01.26

Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» - Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu

Αν το 2025 ήταν η χρονιά των Labubu, το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά των Mirumi. Γεννημένα στην Ιαπωνία, αφράτα και με κίνηση: είναι τα νέα ντάρλινγκ έτοιμα να εκθρονίσουν τον προκάτοχό τους από τις καρδιές και τις τσάντες των κολλημένων με τα τρεντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 14.01.26

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
