Το Ιράν έχει συγκλονιστεί από τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής και μετά την κατάρρευση του νομίσματος.

Οι ιρανικές αρχές έχουν απειλήσει ότι σήμερα θα εκτελέσουν τον 26χρονο διαδηλωτή από το Καράτζ, Ερφάν Σολτανί

Οι νεκροί πολίτες στις διαδηλώσεις έχουν φτάσει τις 2.403, ανάμεσά τους 12 παιδιά, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Human Rights Activists News Agency (HRANA), η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι νεκροί από τα σώματα ασφαλείας είναι 147, ενώ πάνω από 18.100 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

«Γρήγορες» δίκες

Στην Τεχεράνη, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας υποσχέθηκε «γρήγορες» δίκες για τους υπόπτους που συλλαμβάνονται στη διάρκεια των διαδηλώσεων, τις οποίες οι αρχές χαρακτηρίζουν «ταραχές», μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

«Αν κάποιος έχει βάλει φωτιά σ’ έναν άνθρωπο, τον έχει αποκεφαλίσει πριν κάψει το σώμα του, οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας γρήγορα», δήλωσε ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ στη διάρκεια επίσκεψής του σε φυλακή, στην οποία κρατούνται πρόσωπα που συνελήφθησαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Οι ιρανικές αρχές έχουν απειλήσει ότι σήμερα θα εκτελέσουν τον 26χρονο διαδηλωτή από το Καράτζ, Ερφάν Σολτανί.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🚨🇮🇷 IRAN PROTESTER ON THE BRINK OF EXECUTION THIS MORNING Erfan Soltani, 26, from Fardis west of Tehran, is reportedly about to be executed today. He was arrested last Thursday. That’s 9 days ago.

Arrest to execution in 9 days is a message. The U.S. State Department says this… pic.twitter.com/ieSfShhlzh — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 14, 2026

Συνεχίζεται η διακοπή του ίντερνετ

Στο μεταξύ, η διακοπή του ίντερνετ που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου στο Ιράν συνεχίζεται για έβδομη διαδοχική ημέρα, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Netblocks.

«Την ώρα που η διακοπή του ίντερνετ βρίσκεται πλέον στην 132η ώρα της, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για χιλιάδες θύματα. Η αληθινή έκταση των σκοτωμών αποκρύπτεται λόγω της απουσίας συνδεσιμότητας», υπογράμμισε η Netblocks.

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

⚠ Update: Metrics show #Iran remains offline as the country wakes to another day of digital darkness. With the internet blackout now past its 132nd hour, early reports indicate thousands of casualties. The true extent of the killings is obscured by the absence of connectivity. pic.twitter.com/KVNqOTH848 — NetBlocks (@netblocks) January 14, 2026

Πώς τοποθετείται για τις εξελίξεις στο Ιράν η Γαλλία

Η καταστολή των διαδηλωτών στο Ιράν είναι πιθανόν «η πιο βίαιη» στη σύγχρονη ιστορία της χώρας αυτής, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό και κάλεσε τις αρχές να την σταματήσουν «οπωσδήποτε».

«Αυτό που υποψιαζόμαστε είναι πως πρόκειται για την πιο βίαιη καταστολή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν και πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει», δήλωσε ο Μπαρό στο ραδιοσταθμό RTL, χωρίς πάντως να αναφέρει αριθμούς νεκρών.

Το αίτημα αυτό διατυπώθηκε στον πρεσβευτή του Ιράν στη Γαλλία, ο οποίος κλήθηκε χθες, Τρίτη, στο υπουργείο Εξωτερικών, εξήγησε ο υπουργός.

«Στις σπάνιες εικόνες που φθάνουν σ’ εμάς, βλέπουμε διαδηλωτές να σκοτώνονται από εξ επαφής πυρά επιθετικών όπλων, πτώματα να στοιβάζονται μέσα σε σάκους, μέσα σε υπερκορεσμένα νοσοκομεία, βλέπουμε ιρανικές οικογένειες να πενθούν και ακούμε εκκλήσεις για βοήθεια στις οποίες δεν μπορούμε να παραμένουμε αναίσθητοι», περιέγραψε.

Ερωτηθείς σχετικά με την ανάγκη αλλαγής της εξουσίας στο Ιράν, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό υπογράμμισε πως οι Ιρανοί είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για το μέλλον τους.

«Και αυτό είναι που οφείλουν να ακούσουν οι αρχές της χώρας», δήλωσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#France suspects that ‍#Iran’s crackdown on demonstrations across the country is ⁠the most violent in the country’s contemporary history, French Foreign Minister Jean-Noel ‍Barrot says.https://t.co/vYXCwlf4Ub pic.twitter.com/7R2Q4ZDOP0 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 14, 2026

Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, δήλωσε πως «η πρώτη από τις ευθύνες μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των υπηκόων μας, που ανέρχονται σε σχεδόν 900 στο Ιράν, την ασφάλεια των πρακτόρων μας, της πρεσβείας μας και ασφαλώς των δύο συμπατριωτών μας, της Σεσίλ Κολέρ και του Ζακ Παρί», που βρίσκονται υπό περιορισμό στην πρεσβεία.

Ενάντια σε έξωθεν ανάμιξη η Κίνα

Στο Πεκίνο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως η Κίνα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε έξωθεν ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, μετά την προειδοποίηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον θα αναλάβει «πολύ ισχυρή δράση» εναντίον της Τεχεράνης.

Η Κίνα δεν αποδέχεται τη χρήση ή την απειλή χρήσης της ισχύος στις διεθνείς σχέσεις, δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τη θέση της Κίνας μετά τα σχόλια του Τραμπ.