Ιράν: Η ηγεσία του «έχει χάσει κάθε νομιμοποίηση», κατά τον ΥΠΕΞ της Γερμανίας
Το καθεστώς βρίσκεται «στο τέλος» του, λέει ο Γιόχαν Βάντεφουλ, αναφερόμενος στην ηγεσία του Ιράν που «έχει χάσει κάθε νομιμοποίηση», κατά τον γερμανό ΥΠΕΞ.
Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γιόχαν Βάντεφουλ έκρινε χθες Τρίτη ότι η ηγεσία του Ιράν έχει απολέσει κάθε «νομιμοποίηση», επικαλούμενος τη βίαιη καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Tingshu Wang, επάνω, ο Γιόχαν Βάντεφουλ).
Μιλώντας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας έκρινε πως ένα καθεστώς που μπορεί να καταστείλει τις διαδηλώσεις μόνο με τη χρήση θανατηφόρας βίας δείχνει πως βρίσκεται «στο τέλος» του.
«Η βία σε βάρος των πολιτών είναι άνευ προηγουμένου και πέρα από τα όρια της βαναυσότητας»
Επέμεινε πως η ιρανική κυβέρνηση έχει «χάσει κάθε νομιμοποίηση» και το «δικαίωμα» να κυβερνά. Υποστήριξε πως η βία σε βάρος των πολιτών είναι άνευ προηγουμένου και πέρα από τα όρια της βαναυσότητας.
Ακόμη, ο ΥΠΕΞ Βάντεφουλ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ενωση να χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, «τρομοκρατική» οργάνωση, εξαιτίας αυτού που χαρακτήρισε ρόλο-κλειδί στην καταστολή των κινητοποιήσεων.
Ανέφερε πως συζήτησε το ζήτημα με ευρωπαίους συναδέλφους του και με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας χθες, ωστόσο αναγνώρισε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συναίνεση στην ΕΕ.
«Να απομονωθεί»
Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι ισχύουσες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης έχουν αντίκτυπο και διαβεβαίωσε πως προσωπικά δεν έχει επαφή με την ιρανική κυβέρνηση. «Αυτό το καθεστώς πρέπει να απομονωθεί», δικαιολόγησε.
Καταφέρθηκε εναντίον της συνεργασίας του Ιράν και της Ρωσίας, αλλά και της Κίνας, χαρακτηρίζοντας αυτήν την τριάδα χωρών «υπεύθυνη για μεγάλο μέρος της δυστυχίας στον κόσμο».
Πηγή: ΑΠΕ
