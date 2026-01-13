newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Ο απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε κρυφά με τον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλάβι
Ο απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε κρυφά με τον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλάβι

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της «αντιπολίτευσης» του Ιράν και της κυβέρνησης Τραμπ από την έναρξη των διαδηλώσεων πριν από 15 ημέρες

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε κρυφά το Σαββατοκύριακο με τον εξόριστο πρώην πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλάβι, για να συζητήσουν τις διαμαρτυρίες που μαίνονται στο Ιράν, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της ιρανικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης Τραμπ από την έναρξη των διαδηλώσεων πριν από 15 ημέρες.

Σύφωνα με το Axios, ο Παχλάβι προσπαθεί να τοποθετηθεί ως «μεταβατικός» ηγέτης σε περίπτωση πτώσης του καθεστώτος.

Η θέση της αμερικανικής κυβέρνησης

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου πραγματοποίησε συνάντηση την Τρίτη το πρωί για να εξετάσει τις επιλογές αντιμετώπισης των διαδηλώσεων. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε πολλές πόλεις του Ιράν, ενώ οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών διαφέρουν σημαντικά. Το Ισραήλ εκτίμησε στις ΗΠΑ ότι τουλάχιστον 5.000 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ.

«Οι Ιρανοί ασκούν μαζική καταστολή», δήλωσε ο αξιωματούχος. Ο Τραμπ κάλεσε επίσης τον ιρανικό λαό να «συνεχίσει τις διαμαρτυρίες» και να «καταλάβει» τις κυβερνητικές δομές, προσθέτοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Ο Παχλάβι και η αντιπολίτευση

Ο Ρεζά Παχλάβι, γιος του Σάχη που ανατράπηκε κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979, ηγείται μιας αντιπολιτευτικής φατρίας από την εξορία του στις ΗΠΑ. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες εμφανίζεται σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα καλώντας την κυβέρνηση Τραμπ να παρέμβει για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις.

Αρχικά, η κυβέρνηση Τραμπ δεν θεωρούσε τον Παχλάβι σημαντικό πολιτικό παράγοντα, και σε συνέντευξή του την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ αρνήθηκε να τον υποστηρίξει. Ωστόσο, η υποστήριξη του Παχλάβι φαίνεται να αυξάνεται, καθώς πολλοί διαδηλωτές φωνάζουν το όνομά του σε πολλές πόλεις.

Η επιρροή του Παχλάβι

Ο Κάριμ Σατζαντπούρ, ανώτερος αναλυτής στο Carnegie Endowment, επισημαίνει ότι ο Παχλάβι λειτουργεί ως ενοποιητικό σημείο για το εθνικιστικό αίσθημα των διαδηλωτών, σε αντίθεση με τον ισλαμικό ριζοσπαστισμό του καθεστώτος.

Οι νέες γενιές Ιρανών νοσταλγούν μια εποχή κοινωνικής ελευθερίας και οικονομικής ανάπτυξης, και ο Παχλάβι ενσαρκώνει αυτή την προοδευτική νοσταλγία.

Σε δημοσκοπήσεις των τελευταίων ετών, περίπου το ένα τρίτο των Ιρανών υποστήριζε τον Παχλάβι, ενώ στον αντίποδα ένα τρίτο τον αντιτάσσεται έντονα έντονα.

Αυτά τα ποσοστά τον καθιστούν την πιο ισχυρή προσωπικότητα της ιρανικής αντιπολίτευσης σε σύγκριση με άλλους ηγέτες.

Το μακρύ χέρι της Αμερικής

Κινήσεις των ΗΠΑ όπως η μυστική συνάντηση με τον Παχλάβι και οι δημόσιες δηλώσεις υποστήριξης προς τους διαδηλωτές, δείχνουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να επηρεάσει και να ελέγξει την πολιτική σκηνή του Ιράν.

Η στήριξη προς τον Παχλάβι δεν φαίνεται τυχαία, αλλά μέρος μιας στρατηγικής να υπάρξει εναλλακτική ηγεσία που να αντιπαρατίθεται στο καθεστώς, ενισχύοντας την αμερικανική επιρροή στην περιοχή.

