Ρεζά Παχλάβι: Ο έκπτωτος πρίγκιπας του Ιράν και η οπτική του για το πολιτικό σύστημα της χώρας

Οι διαμαρτυρίες σε ολόκληρο το Ιράν κλιμακώθηκαν δραματικά αυτή την εβδομάδα, κυρίως λόγω της έκκλησης του Ρεζά Παχλάβι, η οποία αναμεταδόθηκε από δορυφορικά κανάλια ειδήσεων και ιστότοπους στη φαρσί γλώσσα στο εξωτερικό, προτρέποντας τους διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα να βγουν στους δρόμους.

Ο Παχλαβι ζει εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες για σχεδόν 50 χρόνια. Ο πατέρας του, ο σάχ του Ιράν, ήταν τόσο μισητός που εκατομμύρια άνθρωποι διαδήλωσαν το 1979, αναγκάζοντάς τον να παραιτηθεί από την εξουσία.

Από εξόριστος πρίγκιπας έως ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης, ποιος ακριβώς είναι ο 65χρονος Ρεζά Παχλάβι;

Τα πρώτα βήματα

Σύμφωνα με το euronews, η γέννηση του Ρεζά Παχλάβι το 1960 ήταν ένα γεγονός εθνικής σημασίας, με αναφορές για πλήθη που συνέρρεαν στους δρόμους για χιλιόμετρα μεταξύ του νοσοκομείου και του βασιλικού παλατιού για να γιορτάσουν την άφιξη του διαδόχου του θρόνου του Ιράν.

Ο Μοχάμαντ Ρεζά Παχλάβι, ο Σάχης του Ιράν, είχε τελικά αποκτήσει έναν γιο ο οποίος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ήταν επιλέξιμος να τον διαδεχθεί ως βασιλιάς.

Ο Μοχάμαντ Ρεζά Παχλάβι είχε προηγουμένως δύο αποτυχημένους γάμους, πρώτα με την πριγκίπισσα Φαουζία της Αιγύπτου και αργότερα με τη Σοράγια Εσφαντιάρ. Αν και αγαπούσε βαθιά τη Σοράγια, η απουσία διαδόχου οδήγησε στο χωρισμό τους.

Στη συνέχεια, παντρεύτηκε τη Φάρα Ντίμπα, ελπίζοντας ότι θα του γεννήσει έναν γιο που θα κληρονομούσε μια μέρα το ιρανικό στέμμα.

Ωστόσο, η ιστορία και η πολιτική πήραν μια απροσδόκητη τροπή.

Το 1978, ο πρίγκιπας Ρεζά εγκατέλειψε την πατρίδα του για να φοιτήσει σε σχολή πιλότων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένα χρόνο αργότερα, ο πατέρας του εγκατέλειψε το Ιράν κατά την έναρξη της λεγόμενης Ισλαμικής Επανάστασης.

Λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, η Ιρανική Επανάσταση θριάμβευσε, το μοναρχικό σύστημα κατέρρευσε και ο ίδιος ο Σάχ πέθανε στην εξορία λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα.

Ο θάνατος του Σάχη και ο όρκος του Ρεζά Παχλαβί

Με τον θάνατο του Σάχη, η ευθύνη μεταφέρθηκε στον μεγαλύτερο γιο του.

Στα 21α γενέθλιά του, ο Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος μέχρι τότε είχε υπηρετήσει ως πρίγκιπας, δήλωσε την «ετοιμότητά του να αναλάβει τις ευθύνες και τις δεσμεύσεις του ως νόμιμος βασιλιάς του Ιράν».

Δεδομένων των συνθηκών της χώρας, ανέβαλε την ορκωμοσία του μέχρι «η θεϊκή επιβεβαίωση να καταστήσει τις συνθήκες εφικτές».

Παρ’ όλα αυτά, ορκίστηκε «στην τρίχρωμη σημαία του Ιράν και στο Κοράνι» να ενεργεί πάντα ως «παράγοντας εθνικής συνοχής».

Έτσι ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του εξόριστου πρίγκιπα, το οποίο, περισσότερα από 45 χρόνια μετά, συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Γεννημένος στις 9 Αμπάν 1339 (31 Οκτωβρίου 1960), ο Ρεζά Παχλάβι ταξίδεψε στο Τέξας σε ηλικία 17 ετών, λίγο πριν την Ιρανική Επανάσταση, για να παρακολουθήσει εκπαίδευση πιλότου στρατιωτικών αεροσκαφών.

Ολοκλήρωσε μαθήματα που τον καθιστούσαν ικανό να πιλοτάρει μαχητικά αεροσκάφη. Μετά την επανάσταση, άρχισε να σπουδάζει πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, αλλά ταξίδεψε στο Κάιρο κατά τη διάρκεια της ασθένειας του πατέρα του για να μείνει με την οικογένειά του.

Αργότερα απέκτησε το πτυχίο του μέσω αλληλογραφίας από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

Σε μια μεταγενέστερη συνέντευξη, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ, παρακινούμενος από αυτό που περιέγραψε ως «εθνικό και πατριωτικό καθήκον», έστειλε μια επιστολή μέσω της Ελβετικής Πρεσβείας στο Κάιρο προς το Γενικό Επιτελείο των Ιρανικών Ένοπλων Δυνάμεων, προσφέροντας να υπηρετήσει ως πιλότος μαχητικού αεροσκάφους.

Η επιστολή δεν έλαβε ποτέ απάντηση.

Ο Ρεζά Παχλάβι και ο ρόλος του ως εξέχουσα προσωπικότητα της αντιπολίτευσης

Μετά το θάνατο του τελευταίου Σάχη του Ιράν, ο Ρεζά Παχλάβι αναδείχθηκε ως η πιο εξέχουσα προσωπικότητα της αντιπολίτευσης μεταξύ των μοναρχικών.

Αργότερα δήλωσε ότι είχε ιδρύσει μια κυβέρνηση στην εξορία.

Αν και η παρουσία του στην πολιτική σκηνή ήταν περιορισμένη για πολλά χρόνια, ο Ρεζά Παχλάβι δεν αποσύρθηκε ποτέ εντελώς από την πολιτική δραστηριότητα.

Παρά τις συνεχιζόμενες εκκλήσεις των μοναρχικών για την επιστροφή του στο Ιράν και την αποκατάσταση του θρόνου, επανειλημμένα τόνισε ότι δεν επιδιώκει απαραίτητα την αποκατάσταση της μοναρχίας.

Αντίθετα, δήλωσε ότι στόχος του είναι η ανατροπή του καθεστώτος που κυβερνά, ακολουθούμενη από δημοψήφισμα στο οποίο οι Ιρανοί θα μπορούν να αποφασίσουν ελεύθερα για το μελλοντικό πολιτικό τους σύστημα.

Αυτή η στάση αποξένωσε τόσο τους παραδοσιακούς όσο και τους ριζοσπαστικούς μοναρχικούς και οδήγησε σε διχασμούς εντός της βάσης υποστήριξής του.

Ένα σύμβολο της προ-ισλαμικής δημοκρατικής εποχής και ένα «όχι στο status quo»

Παρά αυτές τις εντάσεις, διάφοροι παράγοντες έχουν ενισχύσει τη θέση του Ρεζά Παχλάβι μεταξύ ενός πληθυσμού που έχει γεννηθεί σε μεγάλο βαθμό μετά την εποχή του Σάχη.

Ο Ρεζά Παχλάβι έχει γίνει σύμβολο της προ-ισλαμικής δημοκρατικής πολιτικής τάξης και είναι ευρέως αναγνωρισμένος ως ο πιο εξέχων αντίπαλος του σημερινού καθεστώτος.

Η αποτυχία του κυβερνώντος συστήματος να επιτύχει βιώσιμη οικονομική και κοινωνική πρόοδο, σε συνδυασμό με τα μέσα ενημέρωσης που αναδεικνύουν τα επιτεύγματα της μοναρχικής εποχής, έχει οδηγήσει σε συγκρίσεις μεταξύ της οικονομικής απόδοσης του Ιράν και της διεθνούς θέσης του υπό τον Σάχη και υπό την Ισλαμική Δημοκρατία.

Αυτές οι συγκρίσεις, με τη σειρά τους, έχουν δημιουργήσει πιο ευνοϊκές απόψεις για τον γιο του πρώην Σάχη.

Κενό ηγεσίας στην αντιπολίτευση

Ταυτόχρονα, κανένα άλλο άτομο ή ομάδα στο εξωτερικό δεν έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως αξιόπιστη εναλλακτική δύναμη της αντιπολίτευσης.

Η πιο οργανωμένη ομάδα της αντιπολίτευσης εκτός Ιράν παραμένει η Οργάνωση Mojahedin-e Khalq, η οποία για διάφορους λόγους έχει γίνει στόχος της ευρείας δημόσιας οργής.

Η ομάδα διατηρεί μια θρησκευτική ιδεολογία, απαιτεί ισλαμικό χιτζάμπ για τα γυναικεία μέλη της και συνεργάστηκε με τον Σαντάμ Χουσεΐν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επίθεσης του Ιράκ στο Ιράν — παράγοντες που της έχουν ουσιαστικά στερήσει τη νομιμότητα μεταξύ του ευρύτερου πληθυσμού.

Άλλα άτομα και ομάδες έχουν εμφανιστεί για σύντομο χρονικό διάστημα και έχουν επηρεάσει τμήματα της κοινωνίας, αλλά συνολικά δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν την υποστήριξη της πλειοψηφίας ως βιώσιμη εναλλακτική λύση στο κυβερνών σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Για παράδειγμα, μετά το κίνημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» τον Σεπτέμβριο του 2022, δημιουργήθηκε μια συμμαχία για τη «Συμμαχία για τη Δημοκρατία και την Ελευθερία στο Ιράν», η οποία συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης και διάφορα πολιτικά ρεύματα, συμπεριλαμβανομένου του Ρεζά Παχλάβι.

Η συμμαχία σύντομα κατέρρευσε λόγω εσωτερικών διαφωνιών.

Παρά τις αποτυχίες, οι εκκλήσεις του Ρεζά Παχλάβι για διαδηλώσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν τύχει ευρείας υποστήριξης από το κοινό.

Τα συνθήματα που ακούγονται στο Ιράν συχνά επικεντρώνονται στην υποστήριξη της επιστροφής του στη χώρα.

Τι λέει ο Ρεζά Παχλάβι για το μελλοντικό πολιτικό σύστημα του Ιράν και τον δικό του ρόλο;

Σύμφωνα με τις δημόσιες δηλώσεις και τα μηνύματά του, ο Ρεζά Παχλάβι δεν επιδιώκει την επιστροφή σε μια «απόλυτη μοναρχία» ή κληρονομική διακυβέρνηση.

Αντίθετα, υποστηρίζει τη μετάβαση από το τρέχον σύστημα σε αυτό που περιγράφει ως «ένα σύστημα διακυβέρνησης βασισμένο στον λαό και στη ελεύθερη επιλογή του λαού».

Αν και αναγνωρίζει ότι η οικογενειακή του ιστορία είναι στενά συνδεδεμένη με τη μοναρχία, τονίζει ότι προσωπικά δεν επιδιώκει την εξουσία ή μια επίσημη πολιτική θέση, ούτε επιθυμεί να ανακτήσει έναν συγκεκριμένο τίτλο. Ο δηλωμένος στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι οι Ιρανοί θα μπορούν να καθορίζουν ελεύθερα τη φύση της μελλοντικής πολιτικής τάξης.

Υποστηρίζει ότι οποιοδήποτε μελλοντικό σύστημα πρέπει να διαμορφωθεί μέσω ελεύθερων εκλογών, με βάση τη βούληση και την ψήφο του λαού, θεμελιωμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα και βασισμένο στον διαχωρισμό της θρησκείας από την πολιτική.

I’ve trained all my life to serve my nation. I am more than ever ready to step into Iran. I will be there with my compatriots to lead the ultimate battle. pic.twitter.com/RSgG5IfqKm — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 7, 2026

Στην περιγραφή της διαδικασίας της πολιτικής αλλαγής, ο Ρεζά Παχλάβι τονίζει διάφορες βασικές αρχές. Ζητά μια ειρηνική μετάβαση, επιμένοντας ότι η αλλαγή πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς βία ή μέσω πολιτικής ανυπακοής. Έχει επίσης εκφράσει την υποστήριξή του προς τις ένοπλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του στρατού και των απλών μελών της Επαναστατικής Φρουράς, προτρέποντάς τους να συνταχθούν με τον λαό.

Τέλος, υποστηρίζει ότι η μορφή του επόμενου πολιτικού συστήματος, είτε πρόκειται για κοινοβουλευτική μοναρχία είτε για δημοκρατία, πρέπει να καθοριστεί μέσω ελεύθερου δημοψηφίσματος. Έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θεωρεί ένα κοσμικό δημοκρατικό σύστημα ως το καταλληλότερο πολιτικό μοντέλο για το Ιράν.

Σήμερα, παρά τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με το μελλοντικό πολιτικό σύστημα του Ιράν, φαίνεται ότι πολλοί διαδηλωτές έχουν συσπειρωθεί γύρω από τον Ρεζά Παχλάβι ως ηγετική φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης στην Ισλαμική Δημοκρατία, αναβάλλοντας τις αποφάσεις σχετικά με τη μορφή διακυβέρνησης μέχρι μετά την κατάρρευση του σημερινού καθεστώτος.