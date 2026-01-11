newspaper
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
Αραγκτσί και Ιραβανί, κατηγορούν ΗΠΑ και Ισραήλ για την κατάσταση στο Ιράν
Κόσμος 11 Ιανουαρίου 2026 | 04:30

Αραγκτσί και Ιραβανί, κατηγορούν ΗΠΑ και Ισραήλ για την κατάσταση στο Ιράν

Τόσο ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, όσο και ο μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, κατηγόρησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την εξέγερση στο Ιράν.

Σύνταξη
A
A
Σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Al Μanar του Λιβάνου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βηρυτό, ο Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε ότι η συνολική κατάσταση στο Ιράν είναι καλή, παρά μια σειρά προβλημάτων που προκλήθηκαν από τις κυρώσεις.

Είπε ότι αξιωματούχοι του Ισραήλ ισχυρίστηκαν ότι οι δυνάμεις της Μοσάντ έπαιξαν ρόλο στις πρόσφατες ταραχές στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Αναφερόμενος στον 12ήμερο πόλεμο που επέβαλαν οι ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς κατά του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι οι εχθροί είχαν σχέδια να εφαρμόσουν το ίδιο σχέδιο για τη Βενεζουέλα αυτή τη φορά στο Ιράν και πίστευαν ότι θα μπορούσαν να αναγκάσουν το Ιράν να παραδοθεί μέσα σε τρεις ημέρες, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Αποδοκιμάζοντας το όνειρο του Ισραηλινού πρωθυπουργού για ένα λεγόμενο «μεγαλύτερο Ισραήλ», ο Αραγκτσί είπε ότι ο Νετανιάχου απειλούσε όλες τις χώρες της περιοχής, αλλά συνάντησε ισχυρή αντίσταση στο Λίβανο και το Ιράν. Επανέλαβε επίσης την ετοιμότητα του Ιράν για μια δίκαιη και αξιοπρεπή συμφωνία με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό, λέγοντας ότι η Τεχεράνη δεν είναι σίγουρη για τις προθέσεις των ΗΠΑ.

Κοινή συνομωσία ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

Σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ο Σαΐντ Ιραβανί δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες για τις βίαιες ταραχές και αναταραχές στο Ιράν. Καταδίκασε τις παράνομες ενέργειες της αμερικανικής κυβέρνησης και τη συνεργασία της με το Ισραήλ για την παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν.

Καταγγέλλοντας την παρέμβαση των ΗΠΑ μέσω απειλών, προκλήσεων και υποκίνησης βίας και αναταραχών, ο απεσταλμένος δήλωσε ότι τέτοιες αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ παραβιάζουν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Σε δήλωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, η γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανέφερε ότι το Ισραήλ συνεχίζει να διεξάγει υβριδικούς πολέμους εναντίον των «Περσών» μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου και από τότε έχει αλλάξει μόνο την τακτική του. Ανέφερε ότι τα πρόσφατα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν μετά τις διαμαρτυρίες κατά της αστάθειας στην αγορά μετατράπηκαν σε ανασφάλεια που προκάλεσε το Ισραήλ.

Η δήλωση πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψαν μια κοινή συνωμοσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι ο ιρανικός λαός, ο οποίος ανάγκασε τον εχθρό να παραδεχτεί μια στρατηγική ήττα κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο του 2025, θα εμποδίσει για άλλη μια φορά τις συνωμοσίες του εχθρού μέσω της ενότητας και της αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα
Deutsche Welle 11.01.26

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα

Ο εθνολαϊκιστής πρωθυπουργός Μπάμπις όχι μόνο απορρίπτει το ευρώ, αλλά δηλώνει ότι το εθνικό νόμισμα θα πρέπει να κατοχυρωθεί για πάντα και συνταγματικά, μαζί με το δικαίωμα στα μετρητά.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα
Κόσμος 11.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα

Ανακοίνωση με «άρωμα» δεύτερης επίθεσης στη Βενεζουέλα εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητώντας από τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και όσοι βρίσκονται εκεί να αποχωρήσουν άμεσα.

Σύνταξη
Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες
Κόσμος 11.01.26

Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι ένα πλήρες κέντρο διοίκησης σχεδιασμένο να προστατεύει τον Αμερικανό πρόεδρο και τις ΗΠΑ από μία καταστροφική επίθεση.

Σύνταξη
Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία με αυτή προ του 1979
Κόσμος 11.01.26

Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία με αυτή προ του 1979

Διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ιράν στο Λονδίνο και κατέβασε την σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας αντικαθιστώντας την με αυτήν του καθεστώτος του σάχη Παχλαβί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι θα ήταν κατάλληλος, ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Ουκρανία
Κόσμος 10.01.26

Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι θα ήταν κατάλληλος, ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Ουκρανία

Ο υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησης, Τζοβαμπατίστα Φατσολάρι, δήλωσε πως, σε ό,τι αφορά την Ιταλία, «ο Μάριο Ντράγκι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για τη θέση

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την επίθεση στη Συρία με βίντεο
Hawkeye Strike 10.01.26

Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την επίθεση στη Συρία με βίντεο

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ - CENTCOM, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της και βίντεο την επίθεση στη Συρία ως συνεχιζόμενα αντίποινα για τον θάνατο δύο αμερικανών στρατιωτών και ενός διερμηνέα στην Παλμύρα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νόμπελ Ειρήνης: Το Ινστιτούτο λέει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον Τραμπ, όπως πρότεινε η Ματσάδο
Κόσμος 10.01.26

Νόμπελ Ειρήνης: Το Ινστιτούτο λέει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον Τραμπ, όπως πρότεινε η Ματσάδο

Η Ματσάδο, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι η απονομή του βραβείου Νόμπελ στον Τραμπ θα ήταν μια πράξη ευγνωμοσύνης από τον λαό της Βενεζουέλας για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο

Σύνταξη
Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια
Πυρηνικός σταθμός 10.01.26

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Με ανακοίνωσή της η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας γνωστοποίησε πως έχει εκκινήσει διαπραγματεύσεις για την προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ
Κόσμος 10.01.26

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για τα έσοδα από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα», λέει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;
Explainer 10.01.26

Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;

Η σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με τις τοπικές αρχές οδήγησε στη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεσότα από αστυνομικούς της ICE.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία
Καστοριά 10.01.26

Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία

Στην Συρία, ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι, εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές από την πόλη Ταμπάκα

Σύνταξη
