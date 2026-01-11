Αραγκτσί και Ιραβανί, κατηγορούν ΗΠΑ και Ισραήλ για την κατάσταση στο Ιράν

Σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Al Μanar του Λιβάνου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βηρυτό, ο Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε ότι η συνολική κατάσταση στο Ιράν είναι καλή, παρά μια σειρά προβλημάτων που προκλήθηκαν από τις κυρώσεις.

Είπε ότι αξιωματούχοι του Ισραήλ ισχυρίστηκαν ότι οι δυνάμεις της Μοσάντ έπαιξαν ρόλο στις πρόσφατες ταραχές στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Αναφερόμενος στον 12ήμερο πόλεμο που επέβαλαν οι ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς κατά του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι οι εχθροί είχαν σχέδια να εφαρμόσουν το ίδιο σχέδιο για τη Βενεζουέλα αυτή τη φορά στο Ιράν και πίστευαν ότι θα μπορούσαν να αναγκάσουν το Ιράν να παραδοθεί μέσα σε τρεις ημέρες, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Αποδοκιμάζοντας το όνειρο του Ισραηλινού πρωθυπουργού για ένα λεγόμενο «μεγαλύτερο Ισραήλ», ο Αραγκτσί είπε ότι ο Νετανιάχου απειλούσε όλες τις χώρες της περιοχής, αλλά συνάντησε ισχυρή αντίσταση στο Λίβανο και το Ιράν. Επανέλαβε επίσης την ετοιμότητα του Ιράν για μια δίκαιη και αξιοπρεπή συμφωνία με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό, λέγοντας ότι η Τεχεράνη δεν είναι σίγουρη για τις προθέσεις των ΗΠΑ.

Κοινή συνομωσία ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

Σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ο Σαΐντ Ιραβανί δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες για τις βίαιες ταραχές και αναταραχές στο Ιράν. Καταδίκασε τις παράνομες ενέργειες της αμερικανικής κυβέρνησης και τη συνεργασία της με το Ισραήλ για την παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν.

Καταγγέλλοντας την παρέμβαση των ΗΠΑ μέσω απειλών, προκλήσεων και υποκίνησης βίας και αναταραχών, ο απεσταλμένος δήλωσε ότι τέτοιες αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ παραβιάζουν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Σε δήλωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, η γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανέφερε ότι το Ισραήλ συνεχίζει να διεξάγει υβριδικούς πολέμους εναντίον των «Περσών» μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου και από τότε έχει αλλάξει μόνο την τακτική του. Ανέφερε ότι τα πρόσφατα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν μετά τις διαμαρτυρίες κατά της αστάθειας στην αγορά μετατράπηκαν σε ανασφάλεια που προκάλεσε το Ισραήλ.

Η δήλωση πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψαν μια κοινή συνωμοσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι ο ιρανικός λαός, ο οποίος ανάγκασε τον εχθρό να παραδεχτεί μια στρατηγική ήττα κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο του 2025, θα εμποδίσει για άλλη μια φορά τις συνωμοσίες του εχθρού μέσω της ενότητας και της αλληλεγγύης.