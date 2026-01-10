Οι φήμες ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων μαζικών διαδηλώσεων σε όλο το Ιράν. Πολλές από αυτές τις φήμες προέρχονται από ανώνυμους χρήστες σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και καλύπτονται από μέσα ενημέρωσης, καθαρά για λόγους πρωτοσέλιδου, με αρκετές εξ αυτών να αφορούν στις προθέσεις του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ να εγκαταλείψει τη χώρα, για να μην έχει την τύχη του Νικολάς Μαδούρο…

Και παρόλο που ορισμένες από αυτές τις φήμες φέρουν ένα στοιχείο αλήθειας, θα πρέπει, γενικά, να αντιμετωπιστούν με σκεπτικισμό και να διερευνηθούν διεξοδικά ως προς την αξιοπιστία τους.

Το Euronews εξετάζει μερικές από τις πιο viral φήμες γύρω από τις αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν.

«Μεταφορά ράβδων χρυσού στην Ρωσία»

Στις 7 Ιανουαρίου, ανώνυμοι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίστηκαν ότι ράβδοι χρυσού μεταφέρθηκαν από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στην Ρωσία, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες, ισχυριζόμενοι ότι Ιρανοί αξιωματούχοι ετοιμάζονταν να φύγουν από τη χώρα.

Οι ράβδοι χρυσού επρόκειτο να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τον «πληθωρικό» τρόπο ζωής τους στη Μόσχα, σε περίπτωση που οι διαδηλωτές κατάφερναν να ανατρέψουν με επιτυχία τη θεοκρατική κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από το 1979.

Ο Tom Tugendhat, βουλευτής του Ηνωμένου Βασιλείου και πρώην υπουργός Ασφαλείας, έδωσε μια εξήγηση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία «οι Αγιατολάχ ετοιμάζονται να πολεμήσουν και να φύγουν».

Ζήτησε από την υπουργό Εξωτερικών Yvette Cooper να εξηγήσει τις αναφορές για την παρουσία ρωσικού αεροσκάφους στην Τεχεράνη, το οποίο, όπως λέει, βρίσκεται εκεί για τη «διαμόρφωση του περιβάλλοντος ασφάλειας και λειτουργίας».

Δήλωσε επίσης ότι είχαν δημοσιευθεί αναφορές σχετικά με τη μεταφορά ιρανικών περιουσιακών στοιχείων σε διάφορους προορισμούς, χρησιμοποιώντας το ως επιχείρημα για να υποστηρίξει την υπόθεσή του για μια συνεχιζόμενη απομάκρυνση της ιρανικής ηγεσίας από τη χώρα.

Παρά τις αναφορές αυτές, δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι ράβδοι χρυσού μεταφέρθηκαν πράγματι από το Ιράν στην Ρωσία, ούτε έχει επιβεβαιωθεί από οποιαδήποτε ανεξάρτητη πηγή.

Ορισμένες από αυτές τις αναφορές βασίζονται σε γεγονότα που έχουν συμβεί στο παρελθόν σε χώρες με συνθήκες παρόμοιες με το Ιράν, όπου ένας δικτάτορας» έχει εγκαταλείψει τη χώρα μετά από διαδηλώσεις.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με αναφορές, ο Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί, ο τελευταίος Σάχης του Ιράν, πήρε εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και χρυσό από τη χώρα όταν έφυγε στις 26 Δεκεμβρίου 1978, κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης.

«Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι έτοιμος να διαφύγει στη Ρωσία»

Η είδηση ​​που έτυχε μεγαλύτερης προσοχής τις τελευταίες ημέρες, όμως, ήταν το ρεπορτάζ των Times για τη διαφυγή του Χαμενεΐ.

Το διάσημο βρετανικό μέσο ενημέρωσης είχε αναφέρει στο άρθρο του ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα καταφύγει στη Ρωσία εάν ενταθούν οι εγχώριες αναταραχές, για να αποφευχθεί η σύλληψή του.

Η έκθεση, ωστόσο, δεν παρείχε επαληθεύσιμες λεπτομέρειες, αναφέροντας πως αν ο Αγιατολάχ αισθανόταν μια αποστασία εντός του στρατού, της Επαναστατικής Φρουράς ή άλλων δυνάμεων ασφαλείας, θα έφευγε από τη χώρα για την Ρωσία, συνοδευόμενος από έναν μικρό κύκλο στενών συνεργατών του.

Αν και η έκθεση δημοσιεύτηκε από έγκριτο μέσο ενημέρωσης, δεν υπάρχει, προς το παρόν τουλάχιστον, κανένα σημάδι αλήθειας σε αυτό τον ισχυρισμό.

Επιπλέον, ο Χαμενεΐ εμφανίστηκε σε μια ομιλία στους υποστηρικτές του την Παρασκευή, όπου επέμεινε ότι «δεν θα κάνει πίσω» εξαιτίας των διαδηλώσεων.

Η πιθανότητα και η εικασία ότι ο Ιρανός ηγέτης μπορεί να λάβει μια τέτοια απόφαση εάν ενταθούν οι διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης, φαίνεται απίθανη.

Ένας ανώνυμος λογαριασμός στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, δημοσίευσε επίσης μια ανάρτηση με μια εικόνα του Χαμενεΐ, υποστηρίζοντας ότι είχε τραυματιστεί ενώ έφευγε στο αεροδρόμιο. Αυτή η ανάρτηση τράβηξε την προσοχή όσων θέλουν να ακούσουν τέτοια νέα. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες που να δείχνουν ότι ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη πράγματι.

Τα τελευταία χρόνια, οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Συρίας, μετά από εγχώριες διαμαρτυρίες, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη χώρα και να βρουν καταφύγιο στην αγκαλιά του Βλαντιμίρ Πούτιν, του Προέδρου της Ρωσίας.