Συγκλονίζουν το Ιράν οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής και μετά την κατάρρευση του νομίσματος.

Οι κινητοποιήσεις έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα και είναι οι μεγαλύτερες από τον ξεσηκωμό μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Το Ιράν κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ ότι υποκινούν τις διαδηλώσεις, πατώντας πάνω στις δηλώσεις που έχουν κάνει αξιωματούχοι τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη «για πόλεμο» και «για διάλογο».

