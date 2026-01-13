Ιράν: Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ ευρεία γκάμα επιλογών για επίθεση, λένε πηγές των New York Times
Τουλάχιστον 648 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις στο Ιράν - Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 25% σε όποια χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν
Συγκλονίζουν το Ιράν οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής και μετά την κατάρρευση του νομίσματος.
Οι κινητοποιήσεις έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα και είναι οι μεγαλύτερες από τον ξεσηκωμό μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.
Το Ιράν κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ ότι υποκινούν τις διαδηλώσεις, πατώντας πάνω στις δηλώσεις που έχουν κάνει αξιωματούχοι τους.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη «για πόλεμο» και «για διάλογο».
Όλες οι εξελίξεις στο in
- Ιράν: Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ ευρεία γκάμα επιλογών για επίθεση, λένε πηγές των New York Times
- Ο Μαξιμιλιάν Ιμπραΐμοβιτς «επιστρέφει» στο παρελθόν του πατέρα του
- Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons
- Ο Τραμπ υπόσχεται να «σώσει» τους Ιρανούς – Οι επιλογές του και οι συνέπειές τους
- Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
- «Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
- Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»
- Πάτρα: Αγωνία για την 16χρονη Λόρα – Ο άγνωστος άντρας και η δύσκολη προσαρμογή στην Ελλάδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις