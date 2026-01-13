«Η βοήθεια είναι στο δρόμο» – Ο Τραμπ καλεί τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες και τους υπόσχεται βοήθεια, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ιρανοί πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ!!!… Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας ότι ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει η «άσκοπη δολοφονία» διαδηλωτών.