«Η βοήθεια είναι στο δρόμο» – Ο Τραμπ καλεί τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις
Με ένα post του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απευθύνθηκε στον λαό του Ιράν
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες και τους υπόσχεται βοήθεια, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.
«Ιρανοί πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ!!!… Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας ότι ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει η «άσκοπη δολοφονία» διαδηλωτών.
Trump just posted the following message on Truth Social, addressing Iranians and calling for continued protests, while claiming he has canceled meetings with Iranian officials until the killing of protesters stops. The post ends with “HELP IS ON ITS WAY” and “MIGA.”#Iran pic.twitter.com/yKwBTADuzI
— Farzad Fattahi (@FattahiFarzad) January 13, 2026
