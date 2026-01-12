Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση – Εκατοντάδες οι νεκροί
Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ξεπεράσει τους 640, ενώ που η χώρα έχει αποκλειστεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Πολεμικό το κλίμα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, καθώς ο Τραμπ απειλεί με στρατό
- Στο αυτόφωρο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοψε κλήση
- Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
- Χριστοδουλίδης για βίντεο περί διαφθοράς: Είμαι εδώ, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε
- Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social
Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν, που έχουν πλέον μπει στην τρίτη εβδομάδα τους, αντιμετωπίζονται με ακραία βία και καταστολή. Οι επιβεβαιωμένοι από ΜΚΟ αριθμοί των νεκρών αυξάνονται διαρκώς, είναι ήδη μερικές εκατοντάδες. Ωστόσο, ο φόβος είναι ότι ο απολογισμός είναι πολύ μεγαλύτερος χωρίς οι αρχές να έχουν επιβεβαιώσει σαφή αριθμό.
Η απειλή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για «μεγάλη στρατιωτική επέμβαση» έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία. Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη για πόλεμο». Διπλωματικές κινήσεις είναι σε εξέλιξη.
Οι πολίτες στο Ιράν είναι αποκλεισμένοι από τον κόσμο, τόσο τηλεφωνικά όσο και διαδικτυακά.
- ΗΠΑ: Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης – Ποια είναι τα αιτήματά τους
- LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
- Eurovision: Η Ελλάδα στον πρώτο ημιτελικό του μουσικού διαγωνισμού
- Πάουελ: Ηχηρά ονόματα της οικονομίας των ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του
- Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
- Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)
- Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα
- Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις