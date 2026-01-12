Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση – Εκατοντάδες οι νεκροί

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν, που έχουν πλέον μπει στην τρίτη εβδομάδα τους, αντιμετωπίζονται με ακραία βία και καταστολή. Οι επιβεβαιωμένοι από ΜΚΟ αριθμοί των νεκρών αυξάνονται διαρκώς, είναι ήδη μερικές εκατοντάδες. Ωστόσο, ο φόβος είναι ότι ο απολογισμός είναι πολύ μεγαλύτερος χωρίς οι αρχές να έχουν επιβεβαιώσει σαφή αριθμό.

Η απειλή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για «μεγάλη στρατιωτική επέμβαση» έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία. Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη για πόλεμο». Διπλωματικές κινήσεις είναι σε εξέλιξη.

Οι πολίτες στο Ιράν είναι αποκλεισμένοι από τον κόσμο, τόσο τηλεφωνικά όσο και διαδικτυακά.