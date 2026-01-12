Ιράν: «Υπό πλήρη έλεγχο» η κατάσταση, λέει ο Αραγτσί – «Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο»
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η σύνδεση στο διαδίκτυο θα αποκατασταθεί σύντομα σε ολόκληρη τη χώρα
Η κατάσταση στο Ιράν «βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο» έπειτα από τα βίαια επεισόδια που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί.
Οι δυνάμεις ασφαλείας θα «κυνηγήσουν» τους υπεύθυνους για τις ταραχές, δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επέμβουν, αν οι διαδηλώσεις γίνουν αιματηρές, υποκινεί «τρομοκράτες» για να στοχοθετούν διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να προκαλέσουν επέμβαση από ξένη δύναμη.
«Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο», σχολίασε ο ίδιος.
Ο Αραγτσί για τους διαδηλωτές στο Ιράν
Ο Αραγτσί δήλωσε ακόμη ότι το Ιράν διαθέτει βίντεο με διανομή όπλων σε διαδηλωτές και πρόσθεσε ότι οι αρχές θα δημοσιεύσουν σύντομα τις ομολογίες των κρατουμένων.
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι αρχές «παρακολουθούν στενά» τα τρέχοντα γεγονότα στους δρόμους και ότι οι διαδηλώσεις «υποκινήθηκαν και τροφοδοτήθηκαν» από ξένα στοιχεία.
Οι δυνάμεις ασφαλείας θα «κυνηγήσουν» τους υπεύθυνους, πρόσθεσε.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Iranian FM Abbas Araghchi says Iran has footage of weapons being distributed to protesters, adding authorities will soon release confessions of detainees.
He says the demonstrations were “stoked and fuelled” by foreign elements.
🔴 LIVE updates: https://t.co/vgIAi2vw5r pic.twitter.com/VSnDy31EBZ
— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 12, 2026
Υποσχέθηκε αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο
Ο Αμπάς Αραγτσί υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο σύντομα στο Ιράν, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με τις αρχές ασφαλείας για να επιτευχθεί πρόοδος σε αυτό το θέμα.
Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η σύνδεση στο ίντερνετ θα αποκατασταθεί επίσης στις πρεσβείες και τα υπουργεία.
