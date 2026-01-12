view
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026 | 10:35
Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
12 Ιανουαρίου 2026 | 08:31
Eνσωμάτωση

Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη

Ο Τραμπ την Τρίτη θα εξετάσει τις επιλογές παρέμβασης στο Ιράν - Υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές τον κάλεσαν και «θέλουν να διαπραγματευτούν» αλλά πρόσθεσε ότι «μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε πριν από τη συνάντηση»

Παρασκευή Τσιβόλα
ΕπιμέλειαΠαρασκευή Τσιβόλα
Spotlight

Κλιμακώνεται η βία στο Ιράν, το οποίο συγκλονίζεται από μεγάλες διαδηλώσεις εδώ και δύο εβδομάδες,  και όχι μόνο δεν κοπάζουν, αντίθετα επεκτείνονται.  Η καταστολή από τις δυνάμεις  του καθεστώτος της Τεχεράνης δείχνει να αυξάνεται, ενώ ο νεότερος απολογισμός σε νεκρούς παρουσιάζει δραματική αύξηση, με τις πληροφορίες όμως να είναι συγκεχυμένες καθώς η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς σχεδόν ολοκληρωτικού μπλακ άουτ στο διαδίκτυο, ενώ οι διαμαρτυρίες εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους.

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάνω από 538 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις βίαιες συγκρούσεις γύρω από τις διαδηλώσεις, εκ των οποίων οι 490 ήταν διαδηλωτές. Η οργάνωση ανέφερε ότι πάνω από 10.600 άνθρωποι συνελήφθησαν από τις ιρανικές αρχές.

Μια άλλη οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η «Iran Human Rights» με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε την Κυριακή ότι τουλάχιστον 192 διαδηλωτές είχαν σκοτωθεί.

Εντείνεται η καταστολή

Οι αριθμοί των θυμάτων διέφεραν μεταξύ των οργανώσεων, καθώς δυσκολεύονταν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πηγές μέσα στο Ιράν λόγω του μπλακάουτ στο διαδίκτυο, αλλά όλοι εκτιμάται ότι είναι υποτιμημένοι. Η Τεχεράνη δεν έχει δώσει δικά της στοιχεία και δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν ανεξάρτητα, όπως επισημαίνει ο Guardian.

Μηνύματα και βίντεο φτάνουν από το Ιράν σποραδικά, κυρίως μέσω ακτιβιστών που έχουν δορυφορική σύνδεση Starlink, αν και σύμφωνα με το Forbes «η διακοπή έχει επεκταθεί και στις δορυφορικές συνδέσεις». Σύμφωνα με αναφορές, περίπου το 30% της ανερχόμενης και κατερχόμενης κίνησης του Starlink διακόπηκε (αρχικά), γρήγορα όμως αυξήθηκε «σε περισσότερο από 80%» μέσα σε λίγες ώρες.

Τα  βίντεο καταγράφουν σκηνές χάους και σκληρής καταστολής σε διάφορα σημεία της χώρας.

Η σφοδρή καταστολή αυξάνει την πιθανότητα αμερικανικής παρέμβασης, με τον Τραμπ να δηλώνει το Σάββατο το βράδυ στο Truth Social: «Το Ιράν κοιτάζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ ξανά. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Σε απάντηση, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου,  προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεσης από τις ΗΠΑ, τόσο το Ισραήλ όσο και οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ναυτιλιακά κέντρα στην περιοχή θα αποτελούν «νόμιμους στόχους» για την Τεχεράνη.

«Ας είμαστε σαφείς: σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν, τα κατεχόμενα εδάφη, καθώς και όλες οι αμερικανικές βάσεις και πλοία, θα είναι οι νόμιμοι στόχοι μας», δήλωσε ο Καλιμπάφ, πρώην διοικητής των Επαναστατικών Φρουρών του Ιράν.

Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, λέει ότι το Ιράν του ζήτησε να διαπραγματευτούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ που εξετάζει το ενδεχόμενο «πολύ σκληρών» στρατιωτικών ενεργειών», την Κυριακή ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει προτείνει διαπραγματεύσεις. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Air Force One αν το Ιράν είχε ξεπεράσει το όριο που είχε θέσει προηγουμένως, ο Τραμπ απάντησε: «Φαίνεται ότι αρχίζουν να το κάνουν».

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Ο στρατός το εξετάζει και εξετάζουμε κάποιες πολύ ισχυρές επιλογές. Θα πάρουμε μια απόφαση».

Καθώς οι εντάσεις αυξάνονται και με φόντο την απομάκρυνση του Νικολά Μαδούρο από τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρότεινε διαπραγματεύσεις. «Νομίζω ότι έχουν κουραστεί να δέχονται χτυπήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

«Οι ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» προχθές Σάββατο, υποστήριξε προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση (…) Θέλουν να διαπραγματευτούν».

Ωστόσο ο ρεπουμπλικάνος διεμήνυσε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» από τυχόν συνάντηση.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με αναφορές, εξετάζει μια σειρά από επιλογές, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιθέσεων, μυστικών κυβερνοόπλων, επέκτασης των κυρώσεων και παροχής διαδικτυακής βοήθειας σε αντιπολιτευόμενες πηγές. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ, αναμένεται να ενημερωθεί την Τρίτη από ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησής του σχετικά με αυτές τις επιλογές.

Η σημαντικότερη αναταραχή στο Ιράν εδώ και χρόνια

Εν τω μεταξύ, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του εξόριστου σάχη του Ιράν, ζήτησε την Κυριακή από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και τους δημόσιους υπαλλήλους να ενταχθούν στο αυξανόμενο κίνημα διαμαρτυρίας.

«Οι υπάλληλοι των κρατικών θεσμών, καθώς και τα μέλη των ένοπλων και ασφαλιστικών δυνάμεων, έχουν μια επιλογή: να σταθούν με τον λαό και να γίνουν σύμμαχοι του έθνους ή να επιλέξουν να συνεργαστούν με τους δολοφόνους του λαού», ανέφερε ο Παχλαβί

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τους εχθρούς του Ιράν ότι «προσπαθούν να κλιμακώσουν αυτή την αναταραχή» και να φέρουν «τρομοκράτες από το εξωτερικό», σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή από τα κρατικά μέσα.

Οι ιρανικές αρχές σκληραίνουν τη στάση τους, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο θανατικών ποινών

Ο Πεζεσκιάν κάλεσε τους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε μια «εθνική πορεία αντίστασης» τη Δευτέρα για να καταγγείλουν τη βία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν είναι η σημαντικότερη αναταραχή που έχει βιώσει η χώρα εδώ και χρόνια.

Ο χάρτης των διαδηλώσεων στο Ιράν – Γράφημα του Guardian

Παρόλο που αρχικά προκλήθηκε από την ξαφνική πτώση της αξίας του νομίσματος της χώρας, οι διαδηλωτές σύντομα ζήτησαν πολιτική μεταρρύθμιση και την πτώση της κυβέρνησης. Οι ιρανικές αρχές είχαν συλλάβει βασικά μέλη του κινήματος διαμαρτυρίας, δήλωσε την Κυριακή ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας. «Την προηγούμενη νύχτα, έγιναν σημαντικές συλλήψεις των κύριων στοιχείων στις ταραχές, οι οποίοι, με τη βοήθεια του Θεού, θα τιμωρηθούν μετά από νομικές διαδικασίες», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας, Αχμαντ-Ρεζά Ραντάν, στην κρατική τηλεόραση, χωρίς να προσδιορίσει τον αριθμό των συλληφθέντων.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν είχε δηλώσει νωρίτερα ότι εκείνοι που συνελήφθησαν διαδηλώνοντας, ή ακόμα και βοηθώντας τους διαδηλωτές, θα μπορούσαν να κατηγορηθούν ως «εχθροί του Θεού» – κάτι που τιμωρείται με την ποινή του θανάτου.

Business
Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

Business
ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

inWellness
inTown
Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media
11.01.26

Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media

Η Τροχαία εντόπισε τους 3 οδηγούς χθες το βράδυ να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες μετά από διαδικτυακό κάλεσμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Σύνταξη
Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»
11.01.26

Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί», από πρόεδρος του συλλόγου

Σύνταξη
Κορωπί: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη – Έκαψε δύο αποθήκες
11.01.26

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στο Κορωπί από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη - Έκαψε δύο αποθήκες

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή στο Κορωπί - Στον έναν χώρο της επιχείρησης όπου ξέσπασε τα ξημερώματα η φωτιά υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Αναφορές για 116 νεκρούς – Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»
11.01.26

Αναφορές για 116 νεκρούς στο Ιράν - Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»

Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής, οι οποίες έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Νέες δηλώσεις Τραμπ για παρέμβαση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;
10.01.26

Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;

Η σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με τις τοπικές αρχές οδήγησε στη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεσότα από αστυνομικούς της ICE.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα – Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι
10.01.26

«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στην Τρίτη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης - «Σχεδόν βέβαιο ότι η Αττική θα επηρεαστεί από το χιόνι»

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)
10.01.26

Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς που πήρε μετά το ματς, αλλά και το ενδεχόμενο να βρέθηκαν αντιμέτωποι για τελευταία φορά.

Σύνταξη
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»
12.01.26

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»

«Οποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια οφείλει να είναι νηφάλιος» δηλώνει ο Χριστοδουλίδης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το επίμαχο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Θεωρούν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν
12.01.26

O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Μπάιντεν οι ΗΠΑ προσέφεραν πρόσβαση στο Starlink για τους ιρανούς αντιφρονούντες. Η Τεχεράνη όμως φαίνεται πως βρήκε τρόπο να το μπλοκάρει.

Σύνταξη
Ιράν: Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών ο Μερτς – Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»
12.01.26

Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών στο Ιράν ο Μερτς - Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς μίλησε για την κατάσταση στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στην Ινδία - Το Πεκίνο κάλεσε όλες τις πλευρές να βοηθήσουν για να επιστρέψει η ηρεμία

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια
12.01.26

Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια

Η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι «ζητάμε να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μ.Σαλμάς ,ο οποίος με δηλώσεις του διέψευσε όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γ. Μυλωνάκης»

Σύνταξη
Λεπέν: Ξεκινά η δίκη για το εάν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 – Είναι το πολιτικό της τέλος;
12.01.26

Ξεκινά η δίκη για το εάν η Λεπέν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 - Είναι το πολιτικό της τέλος;

Η Μαρίν Λεπέν έχει προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης που της απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα λόγω κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση
12.01.26

Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

«Οι αγρότες είναι σε απόγνωση γιατί δεν φτάνει αυτά που έχουν, έρχεται στο κεφάλι το καπέλο της Mercosur», τονίζουν από την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται της συμφωνίας κάνοντας λόγο για οικονομικά προϊόντα

Σύνταξη
