Ιράν: Κάλεσμα Πεζεσκιάν για συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – «Εθνική πορεία αντίστασης»

Εκατοντάδες είναι οι νεκροί και χιλιάδες οι συλληφθέντες από τις διαδηλώσεις στο Ιράν, που έχουν αντιμετωπιστεί με άγρια καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας. Σοκαρισμένος από τη βιαιότητα δηλώνει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, που καλεί τις ιρανικές αρχές να δείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Και ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 538 και των συλληφθέντων τους 10.600, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κάλεσε τον πληθυσμό να συμμετάσχει τη Δευτέρα σε μια «εθνική πορεία αντίστασης». Ζήτησε να πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για να καταδικάσει τη βία, που σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ιράν διέπραξαν «αστικοί τρομοκράτες εγκληματίες».

«Φέρτε το Κοράνι»

Ακολούθως, το Συμβούλιο Συντονισμού Ισλαμικής Προπαγάνδας (IPCC) προέτρεψε το κοινό να παραστεί στην πορεία, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στις 2 μ.μ. τοπική ώρα (12.30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας). Το IPCC ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να φέρουν αντίτυπα του Κορανίου, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν (IRIB).

«Αυτή η κίνηση αποτελεί απάντηση στις πρόσφατες προσβολές του Κορανίου και των ισλαμικών ιεροτήτων και στις βεβηλώσεις από ταραξίες και τρομοκράτες», τόνισε. Το IPCC είναι ένας από τους πιο ισχυρούς και καλά χρηματοδοτούμενους κρατικούς θεσμούς στο Ιράν. Είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη όλου του δημοσιευμένου περιεχομένου εντός της χώρας και τη διασφάλιση της ευθυγράμμισής του με τις κρατικές πολιτικές.

Τριήμερο πένθος

Επίσης, η κυβέρνηση στο Ιράν κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για τους «μάρτυρες» της «αντίστασης». Όπου «μάρτυρες» τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων διαμαρτυριών.

Στην ανακοίνωση που έγινε μέσω της κρατικής τηλεόρασης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η κυβέρνηση περιέγραψε τον αγώνα κατά των διαδηλωτών ως «μάχη της ιρανικής εθνικής αντίστασης ενάντια στην Αμερική και το σιωνιστικό καθεστώς». «Σιωνιστικό καθεστώς» είναι ο όρος που χρησιμοποιεί η θρησκευτική ηγεσία για να αναφερθεί στο Ισραήλ, το οποίο η Ισλαμική Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει.

Νεκροί και συλληφθέντες

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο Human Rights Activists News Agency, το οποίο επικαλείται το Associated Press, καθώς έχει δώσει ακριβή στοιχεία και σε προηγούμενες κινητοποιήσεις στο Ιράν, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 538 και οι συλληφθέντες περισσότεροι από 10.600.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, που βασίζεται σε δίκτυο υποστηρικτών του στο Ιράν για να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, μεταξύ των νεκρών είναι 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Οι υπόλοιποι 490 είναι διαδηλωτές.

Ωστόσο, διευκρινίζεται, καθώς το Ιράν παραμένει τέταρτη ημέρα χωρίς διαδίκτυο, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί η πραγματική κλίμακα των διαδηλώσεων. Επίσης η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει επίσημο αριθμό νεκρών.

IHR: «Σφαγή»

Το Ιρανικό Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IHR), ΜΚΟ με έδρα τη Νορβηγία, επίσης καταγγέλλει «σφαγή» και «σοβαρό έγκλημα κατά του ιρανικού λαού». Η ΜΚΟ έχει δηλώσει ότι έχει κατορθώσει να επιβεβαιώσει τουλάχιστον 192 διαδηλωτών και 2.600 συλλήψεις. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερος.

Επίσης, βίντεο, η γνησιότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, δείχνει δεκάδες πτώματα τυλιγμένα σε μαύρες σακούλες έξω από νεκροτομείο στην Τεχεράνη. Στο βίντεο εμφανίζονται πολίτες που αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους.

URGENT call to help #Iran immediately🚨

Based on my conversations with doctors in Tehran, Fars, Isfahan, Lorestan, Rasht, Sari & Kerman, as well as reports, photos & footages from eyewitnesses, the estimated death toll of protestors exceeds 5,000.#DigitalBlackoutIran #R2P pic.twitter.com/CuKIYTvnBU — Mahsa Piraei مهسا پیرایی (@mahsa_piraei) January 11, 2026



Για μεγάλες ελλείψεις σε αίμα κάνει λόγο το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν (CHRI), με έδρα τη Νέα Υόρκη. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι τα νοσοκομεία έχουν «κατακλυστεί» από τραυματίες, που αναζητούν ιατρική φροντίδα.

Γκουτέρες: «Σοκαρισμένος από τη βία»

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, με ανακοίνωσή του, δήλωσε ότι είναι βαθιά «σοκαρισμένος από τις αναφορές βίας» εναντίον διαδηλωτών στο Ιράν. Έκανε έκκληση στο ιρανικό καθεστώς «να επιδείξει μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στη χρήση βίας.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες επισήμανε ότι «όλοι οι Ιρανοί πρέπει να μπορούν να εκφράζουν τα παράπονά τους ειρηνικά και χωρίς φόβο. Τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης, όπως κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο, πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά και να προστατεύονται».

Καθώς η χώρα είναι επικοινωνιακά αποκλεισμένη, μετά το κλείσιμο του διαδικτύου, ο γ.γ. του ΟΗΕ κάλεσε τις αρχές «να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε πληροφορίες στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των επικοινωνιών».