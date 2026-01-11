Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών – Απειλές και άγρια καταστολή εναντίον των διαδηλωτών

Κλιμακώνεται η βία στο Ιράν, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει ενημερωθεί για τα σχέδια επέμβασης στην Τεχεράνη. Οι πληροφορίες από τους ανταποκριτές δυτικών ΜΜΕ που βρίσκονται στο Ιράν μιλούν για συνθήκες απόλυτου χάους στα νοσοκομεία, για εκατοντάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες και για περισσότερες από 2.600 συλλήψεις στις διαδηλώσεις.

«Κανένα έλεος»

Μετά τη ομιλία του Μασούντ Πεζεσκιάν, που κατηγόρησε «ξένες δυνάμεις» και «τρομοκράτες» ως υπεύθυνους για τους θανάτους, ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν προειδοποίησε ότι οι νομικές διαδικασίες εναντίον των διαδηλωτών θα διεξαχθούν «χωρίς έλεος».

Σύμφωνα με το ηλιεπίσημο πρακτορείο του Ιράν, Tasnim, o γενικός εισαγγελέας Μοχάμαντ Μοβαχεντί Αζάντ, δήλωσε ότι οι νομικές διαδικασίες εναντίον των διαδηλωτών θα διεξαχθούν «χωρίς επιείκεια, έλεος ή κατευνασμό». «Οι κατηγορίες εναντίον όλων των ταραχοποιών είναι οι ίδιες. Είτε πρόκειται για άτομα που έχουν βοηθήσει ταραχοποιούς και τρομοκράτες στην καταστροφή και ζημιά της δημόσιας ασφάλειας και περιουσίας, είτε για μισθοφόρους που έχουν πάρει τα όπλα και έχουν προκαλέσει φόβο και τρόμο στους πολίτες».

Ο Αζάντ είπε ότι «όλοι οι εγκληματίες είναι εχθροί σε αυτό το θέμα». Την Παρασκευή, ο εισαγγελέας της Τεχεράνης δήλωσε ότι οι πράξεις βανδαλισμού που στοχεύουν δημόσια περιουσία θα θεωρούνται «moharebeh». Αυτό σημαίνει «πόλεμος εναντίον του Θεού» και τιμωρείται μεταξύ άλλων με εκτέλεση.

HRANA: 420 νεκροί διαδηλωτές

Όπως μεταδίδει το δίκτυο CNN, η ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, με έδρα τις ΗΠΑ, HRANA, τουλάχιστον 420 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τις τελευταίες 15 ημέρες. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και οκτώ παιδιά, σύμφωνα με λεπτομερή καταμέτρηση που παρείχε στο CNN η Σκάιλαρ Τόμσον, αναπληρώτρια διευθύντρια των Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν (γνωστή και ως HRA).

Πρόκειται για μια δραματική αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο αριθμό των 162 που είχε δοθεί νωρίτερα σήμερα. Το CNN δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον αριθμό των θυμάτων του HRANA. Ωστόσο, οι πληροφορίες για τους νεκρούς είναι πολύ δύσκολο να επιβεβαιωθούν και οι καταμετρήσεις κυμαίνονται.

Πτώματα στοιβαγμένα

Σύμφωνα με τους ανταποκριτές του CNN στην Τεχεράνη, η κατάσταση στη χώρα είναι δραματική. Πολίτες που μετείχαν στις διαδηλώσεις τους μετέφεραν ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους. Επίσης ότι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ανηλεή βία. Επίσης ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούν και έχουν σκοτώσει πολλούς ανθρώπους.

Διαδηλωτές σε γειτονιά της Τεχεράνης δήλωσαν ότι βοήθησαν έναν άνδρα γύρω στα 60, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά. Είχε περίπου 40 τραύματα από σκάγια στα πόδια και ένα σπασμένο χέρι. Προσπάθησαν να λάβουν ιατρική φροντίδα σε διάφορα νοσοκομεία, αλλά είπαν ότι η κατάσταση ήταν «εντελώς χαοτική». Μια γυναίκα μίλησε για «πτώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο» στο νοσοκομείο.

Liberation: Μεγάλος αριθμός νεκρών

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της Libération στην Τεχεράνη, υπάρχουν φήμες ότι οι νεκροί στην πρωτεύουσα του Ιράν έχουν ξεπεράσει τους 1.000. Ο ανταποκριτής επισήμανε ότι οπ αριθμός αυτός δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, ωστόσο νοσοκόμα σε ένα μόνο μικρό νοσοκομείο της πόλης των 10 εκατομμυρίων, είχε δει τουλάχιστον 24 νεκρούς.

«Σκοτώθηκαν από πυρά της αστυνομίας», είπε.

Επίσης, η ΜΚΟ Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, δήλωσε ότι έχει επιβεβαιώσει τουλάχιστον 193 θανάτους. Αλλά τόνισε ότι ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν μπορεί να είναι στην πραγματικότητα πολύ υψηλότερος. Ένας από τους λόγους, το κομμένο διαδίκτυο, που δεν επιτρέπει την επικοινωνία και την άμεση πληροφόρηση.

Πεζεσκιάν: ΗΠΑ και Ισραήλ πίσω από τους «ταραχοποιούς»

Στην πρώτη του δημόσια δήλωση από την έναρξη των κινητοποιήσεων, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να «σπείρουν χάος και αταξία» στο Ιράν υποκινώντας «ταραχές».

Κάλεσε επίσης τους Ιρανούς να πάρουν αποστάσεις από τους «ταραχοποιούς και τους τρομοκράτες». «Ο λαός δεν πρέπει να επιτρέπει στους ταραχοποιούς να αποσταθεροποιούν την κοινωνία. Ο λαός πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στη θέλησή μας να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη», πρόσθεσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση IRIB.

Τα αμερικανικά σχέδια

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για τα σχέδια των ΗΠΑ για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν. Ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να εφαρμόσει τις πρόσφατες απειλές του να χτυπήσει τη χώρα σε περίπτωση χρήσης θανατηφόρας βίας κατά του ιρανικού λαού.

Ένας από τους αξιωματούχους φέρεται να είπε ότι ορισμένες από τις συζητήσεις έχουν συμπεριλάβει επιλογές που δεν περιλαμβάνουν άμεση στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ. «Ο πρόεδρος δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση για παρέμβαση», δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Ωστόσο, είπαν «εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο δράσης καθώς ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν συνεχίζει να αυξάνεται».

Το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ωμή παρέμβαση στις εξελίξεις στο Ιράν, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το Ιράν ατενίζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!»

Καταδικάζει τις «σφαγές» και ο Νετανιάχου

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, που φερόταν να έχει ζητήσει την άδεια των ΗΠΑ να πλήξει το Ιράν, εξέφρασε την ελπίδα ότι η χώρα «σύντομα θα απελευθερωθεί από τον ζυγό της τυραννίας».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε αυτό που αποκάλεσε «σφαγές που διαπράχθηκαν εναντίον πολιτών» στο Ιράν.

«Όταν έρθει εκείνη η ημέρα, το Ισραήλ και το Ιράν θα γίνουν για άλλη μια φορά πιστοί εταίροι για να οικοδομήσουν ένα μέλλον ευημερίας και ειρήνης και για τους δύο λαούς», πρόσθεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.