Ιράν: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης και στήριξης στους Ιρανούς – Πορείες σε Ευρώπη και Καναδά

Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διαδηλώνουν, σε ένδειξη στήριξης και αλληλεγγύης των πολιτών του Ιράν που διαδηλώνουν για 15η ημέρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες (ανεπιβεβαίωτες) πληροφορίες από ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι νεκροί εξαιτίας της βίαιης καταστολής των κινητοποιήσεων έχουν σκοτωθεί περίπου 500 άνθρωποι, ενώ έχουν συλληφθεί 10.000 άνθρωποι.

Παρίσι

Με βασικό σύνθημα «Ελευθερία στον λαό του Ιράν», περίπου 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Λονδίνο

Στο Λονδίνο, όπου το Σάββατο διαδηλωτής κατέβασε από την πρεσβεία του Ιράν τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ανέβασε σημαία από την εποχή του σάχη Παχλεβί, κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και την Κυριακή.

LOVE IT! A Protester climbs the Iranian Embassy in London and replaces the Islamic Republic flag with the original flag of Iran instead. Disclaimer: This act is a symbolic protest to raise awareness. It’s important to avoid violence.#IranRevolution2026 #Iran #IranProtests… pic.twitter.com/TfMNyydnsz — Bhavesh Gujrati (@Bhaveshlivelife) January 11, 2026

Καναδάς

Πορείες πραγματοποιήθηκαν και σε μεγάλες πόλεις του Καναδά.

Οντάριο

Richmond Hill Ontario Canada. Thousands of Canadians out in solidarity for Iran.

What an incredible sight. pic.twitter.com/ny3JtCkYkQ — Ryan Gerritsen🇨🇦🇳🇱 (@ryangerritsen) January 11, 2026



Τορόντο