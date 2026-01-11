Ιράν: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης και στήριξης στους Ιρανούς – Πορείες σε Ευρώπη και Καναδά
Βασικό σύνθημα: «Ελευθερία στον λαό του Ιράν» - Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε Παρίσι, Λονδίνο, Οντάριο, Τορόντο
- Από κόσκινο οι τραπεζικές καταθέσεις - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
- Πώς εντοπίστηκαν οι τρεις Αμερικανίδες που ταξίδευαν με βαλίτσες γεμάτες κάνναβη
- Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος που πήρε φακελάκι 6.000 ευρώ για να εκδώσει πλαστό έγγραφο για οικογενειακό τάφο
- Ένας νεκρός και εκατοντάδες σπίτια στις φλόγες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία
Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διαδηλώνουν, σε ένδειξη στήριξης και αλληλεγγύης των πολιτών του Ιράν που διαδηλώνουν για 15η ημέρα.
Σύμφωνα με τις τελευταίες (ανεπιβεβαίωτες) πληροφορίες από ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι νεκροί εξαιτίας της βίαιης καταστολής των κινητοποιήσεων έχουν σκοτωθεί περίπου 500 άνθρωποι, ενώ έχουν συλληφθεί 10.000 άνθρωποι.
Παρίσι
Με βασικό σύνθημα «Ελευθερία στον λαό του Ιράν», περίπου 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα.
#FreeIran Liberté pour le peuple en #Iran.
Mobilisation #IranProtests à Paris. pic.twitter.com/CSsF4wwWpd
— Vincent Garrigues (@garrigues_v) January 11, 2026
Λονδίνο
Στο Λονδίνο, όπου το Σάββατο διαδηλωτής κατέβασε από την πρεσβεία του Ιράν τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ανέβασε σημαία από την εποχή του σάχη Παχλεβί, κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και την Κυριακή.
LOVE IT! A Protester climbs the Iranian Embassy in London and replaces the Islamic Republic flag with the original flag of Iran instead.
Disclaimer: This act is a symbolic protest to raise awareness. It’s important to avoid violence.#IranRevolution2026 #Iran #IranProtests… pic.twitter.com/TfMNyydnsz
— Bhavesh Gujrati (@Bhaveshlivelife) January 11, 2026
Καναδάς
Πορείες πραγματοποιήθηκαν και σε μεγάλες πόλεις του Καναδά.
Οντάριο
Richmond Hill Ontario Canada. Thousands of Canadians out in solidarity for Iran.
What an incredible sight. pic.twitter.com/ny3JtCkYkQ
— Ryan Gerritsen🇨🇦🇳🇱 (@ryangerritsen) January 11, 2026
Τορόντο
URGENTE: Gran manifestación en Toronto, Canadá, mientras miles de canadienses tomaron las calles para mostrar su abrumador apoyo al valiente pueblo iraní.
Se vieron cientos de banderas del León y el Sol.
Libertad para Irán.
RT @VividProwess pic.twitter.com/e2xnR6kZyW
— @IsraelVive (@IsraelVive1948) January 11, 2026
- Γιατί οι αριθμοί δείχνουν ότι το πορτογαλικό ποδόσφαιρο δύσκολα θα αλλάξει
- Ιράν: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης και στήριξης στους Ιρανούς – Πορείες σε Ευρώπη και Καναδά
- Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση στην έδρα του ΓΕΣ
- Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό κάτι λέει για την εποχή μας
- Στεγαστική κρίση: Τα τρία κρίσιμα «μέτωπα»
- Ράλι στα ακίνητα – Οι ακριβές και φθηνές περιοχές [πίνακες]
- Καιρός: Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή – Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά
- Ένας 64χρονος δότης χάρισε ελπίδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις