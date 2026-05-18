18.05.2026 | 23:07
Πυροβολισμοί με θύματα σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο
18 Μαΐου 2026, 21:16

Εκλογές: Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων – Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»

Ειδική έκθεση για τις εκλογές και την ελληνική οικονομία. Τα επικρατέστερα σενάρια, το μέγα ερώτημα και η απάντηση που θα δοθεί αφού κλείσουν οι κάλπες και ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Η Ελλάδα θα εκλέξει, αν δεν υπάρξει εκλογικός αιφνιδιασμός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νέα κυβέρνηση το 2027. Ο οίκος Moody’s, έχοντας ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές στην Ελλάδα, αναλύει την τρέχουσα οικονομική κατάσταση εστιάζοντας στις προκλήσεις που αναδύονται από την εκλογική αναμέτρηση και παρουσιάζει τα πιθανότερα σενάρια.

Η ανάλυση της Moody’s εξετάζει το μέλλον της ελληνικής οικονομίας υπό το πρίσμα των επερχόμενων εκλογών

Η έκθεση παρέχει εξειδικευμένες προβλέψεις και δεδομένα που βοηθούν στην κατανόηση του κλίματος που επικρατεί εστιάζοντας σε μακροοικονομικά μοντέλα, οικονομικές προβλέψεις και ανάλυση κινδύνου. Οι αναλυτές τονίζουν κάτι που δεν αμφισβητείται από σχεδόν κανέναν: οι περίοδοι πριν από τις κάλπες παραδοσιακά «παγώνουν» τις επενδύσεις και την επιχειρηματική εμπιστοσύνη.

Εκλογές και αυτοδυναμία

Ένα μεγάλο θέμα που θίγει η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις και το κοινό τους εύρημα: Ότι είναι σχεδόν απίθανο κάποιο κόμμα να εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.

Στο άκουσμα και μόνο ενός τέτοιου ενδεχομένου οι ξένοι επενδυτές και οι οίκοι αξιολόγησης τείνουν να προτιμούν την προβλεψιμότητα χτυπώντας «καμπανάκια» εκτιμώντας πως η οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο όπου η πολιτική σταθερότητα μπορεί να αποδειχθεί εξίσου κρίσιμη με τους δημοσιονομικούς δείκτες και την πορεία της ανάπτυξης.

Κάτι ανάλογο κάνει και η έκθεση της Moody’s, εμμέσως. Όμως, η ιδέα ότι η αυτοδυναμία είναι ο μοναδικός δρόμος για τη σταθερότητα -ένα αφήγημα βαθιά ριζωμένο- δεν αποτελεί θέσφατο.

Τα τέσσερα σενάρια για την επερχόμενη εκλογική μάχη στην Ελλάδα

Η Moody’s Analytics χαρτογραφεί την πορεία της οικονομίας μέσα από τέσσερα πιθανά πολιτικά σενάρια:

Εκλογές το 2027

Οι κάλπες στήνονται στο τέλος της τετραετίας. Η πολιτική αβεβαιότητα θα κορυφωθεί ομαλά καθώς πλησιάζουμε προς το 2027, επηρεάζοντας προσωρινά τις επενδύσεις, αλλά η οικονομία αναμένεται να απορροφήσει τους κραδασμούς αν προκύψει γρήγορα κυβερνητικό σχήμα.

Πρόωρες εκλογές εντός του 2026 

Η κυβέρνηση, υπό το βάρος της δημοσκοπικής φθοράς, αποφασίζει να επισπεύσει τις διαδικασίες για το φθινόπωρο του 2026. Αυτό θα προκαλέσει μια πρόσκαιρη αύξηση της αβεβαιότητας. Ωστόσο, αν ο σχηματισμός κυβέρνησης ολοκληρωθεί γρήγορα, οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ θα είναι απόλυτα διαχειρίσιμες.

Εκλογικό αδιέξοδο το 2027

Οι εκλογές γίνονται κανονικά το 2027, αλλά το αποτέλεσμα οδηγεί σε πλήρες πολιτικό αδιέξοδο. Η αδυναμία σχηματισμού συμμαχικής κυβέρνησης θα παρατείνει την αβεβαιότητα, παγώνοντας μεγάλα επενδυτικά projects και υπονομεύοντας τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Πρόωρες κάλπες το 2026 και ακυβερνησία

Συνδυασμός εκλογικού αιφνιδιασμού μέσα στους επόμενους μήνες με μια μακρά αλυσίδα ατελέσφορων εκλογικών αναμετρήσεων. Ο οίκος σημειώνει ότι αυτό το σενάριο δεν έχει κοντινό ιστορικό προηγούμενο για τη χώρα και θα προκαλούσε δομική διάβρωση της εμπιστοσύνης των αγορών, πλήττοντας άμεσα την αναπτυξιακή τροχιά της Ελλάδας.

Ένα γεγονός, δύο αναγνώσεις

Η Moody’s, στην ειδική έκθεση για την ελληνική οικονομία, με τίτλο «Greece Outlook: Elections, Uncertainty, and Economic Fragility» σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, η ανάπτυξη της οικονομίας ξεπερνά σταθερά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης από το 2021, ενώ το δημόσιο χρέος έχει υποχωρήσει στο 148% του ΑΕΠ το 2025, από το ιστορικό υψηλό του 206% το 2020.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η δεκαετής κρίση άφησε βαθιά σημάδια στην ελληνική οικονομία. Το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ευρωζώνη, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ παραμένει από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξακολουθεί να βρίσκεται 7,3% κάτω από τα επίπεδα προ κρίσης του 2008. Το 2025, το ελληνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν μόλις οριακά υψηλότερο από εκείνο της Λετονίας και της Βουλγαρίας, ενώ την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα βρέθηκε πίσω από την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία και την Κροατία.

Ο οίκος διαπιστώνει ότι το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα παραμένει ταραχώδες. Από το δυστύχημα των Τεμπών το 2023 μέχρι και τις πρόσφατες αντιπαραθέσεις με Ευρωπαίους εισαγγελείς η κυβέρνηση έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής για λάθος λόγους.

Τονίζει μεταξύ άλλων ότι η πολιτική αβεβαιότητα επιδρά στην οικονομία μέσα από πολλά κανάλια αλλά πάντα, στις εκλογικές αναμετρήσεις τελικός κριτής είναι ο λαός που καλείται να δείξει και την τελική κατεύθυνση.

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις
Υποβάθμιση 18.05.26

Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξήγησε ότι η εαρινή πρόβλεψη, που θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα, αναθεωρεί επί τω χείρω την ανάπτυξη και ανοδικά τον πληθωρισμό

ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά
Inflation Monitor 18.05.26

ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά

Η έκθεση Inflation Monitor - Παρατηρητήριο Πληθωρισμού, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), αποκαλύπτει ένα δυσοίωνο τοπίο για ελληνικά νοικοκυριά.

Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Κρατικό χρέος 18.05.26

Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Το ξεπούλημα των ομολογιακών τίτλων από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη θα συζητηθεί στη συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7

Gen Z: Παλεύει με κόλπα για δουλειά, ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers… από το σχολείο στο γραφείο
Ο παλιός ήταν αλλιώς 18.05.26

Η Gen Z παλεύει με κόλπα για δουλειά ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers... από το σχολείο στο γραφείο

Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Ακρίβεια: Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα – Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel
Οικονομικές Ειδήσεις 18.05.26

Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα - Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel

Εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Εκτιμήσεις πως η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν οι τιμές στα προ πολέμου επίπεδα.

Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό
Κόστος ζωής 18.05.26

Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό

Για εισαγόμενη ακρίβεια μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος σε ρεύμα, καύσιμα και σουπερμάρκετ. Όμως ο πληθωρισμός δεν περιορίζεται εκεί, ούτε είναι συγκυριακός.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση
Κλίμα απειλών 19.05.26

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση

Η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στην Κούβα, στοχεύοντας με κυρώσεις την υπηρεσία πληροφοριών και την ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην κινηθούν στρατιωτικά.

Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;

Η πρόσκληση του Γρηγόρη Δημητριάδη στο συνέδριο Athens Defence Summit γεννά σοβαρά ερωτήματα για το ποιοι θέλουν να αναγορεύσουν αυτόν που μερίδα της κοινωνίας θεωρεί «εθνικό κοριό» σε κορυφαίο πολιτικό παράγοντα

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»
Κόσμος 18.05.26

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό στην Τουρκία. Ο ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ την αποκαλεί «αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι για την ένταξη στην ΕΕ ισχύουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης

Κ. Μητσοτάκης: «Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» – Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Επικαιρότητα 18.05.26

«Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» - Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού μετά το τέλος του πολέμου εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνοντας για το «καλό σενάριο» και «ευκαιρίες», σε μια περίοδο κρίσης.

Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)

Μετά από μία δεκαετία και 20 τίτλους συνολικά, ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν. Ο Έντσο Μαρέσκα το φαβορί για τον πάγκο.

Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»
Μπάσκετ 18.05.26

Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τη φετινή του σεζόν, για την σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και για το… όνειρο της Euroleague.

Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία
Καρφιά στην ΕΕ 18.05.26

Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία

Η Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι «δεν είναι αρκετό» μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία. «Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι», υπογράμμισε.

Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 
Τοτέμ 18.05.26

Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 

Η διχαστική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον επέστρεψε πανηγυρικά στο No.1 του διεθνούς box office κατά την τέταρτη εβδομάδα προβολής της κατακτώντας παρά τις καταγγελίες εις βάρος του

Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία

Η παγκόσμια ομοσπονδία είχε τιμή ζήτησης 300 εκατ. δολάρια αλλά έκλεισε συμφωνία στα 60 εκατ. δολάρια, ενώ δεν βρίσκει αγοραστή στην Ινδία, όπου κι εκεί δεν εισπράξει το ποσό ζήτησης

Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ
Κόσμος 18.05.26

Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την σύσταση ταμείου αποζημιώσεων από «όσους έχουν διωχθεί άδικα», ταυτόχρονα η αγωγή του κατά της Εφορίας θα μπει στο αρχείο.

Πενήντα εκατ. Αμερικανοί προετοιμάζονται για την δεύτερη ημέρα με πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους
Ακραία φαινόμενα 18.05.26

Πενήντα εκατ. Αμερικανοί προετοιμάζονται για την δεύτερη ημέρα με πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους

Μετά από μια μέρα με περισσότερους από 20 ανεμοστρόβιλους, οι μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ ετοιμάζονται για ακόμα μια ημέρα με μεγάλες πιθανότητες εμφάνισης ανεμοστροβίλων

LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 18.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι

LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μπέρνλι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ [βίντεο]
Κόσμος 18.05.26

Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ

Η δρ Μάργαρετ Κόνολι βρίσκεται μεταξύ των απαχθέντων ακτιβιστών που μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους στο λιμάνι του Ασντόντ. Συνολικά 6 Ιρλανδοί βρίσκονται μεταξύ των συλληφθέντων

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ξανά μαζί στην οθόνη
Μια δεκαετία μετά 18.05.26

Μαζί στη ζωή, μαζί και στην οθόνη: Οι Μάικλ Φασμπέντερ και Αλίσια Βικάντερ συμπρωταγωνιστούν σε νέα ταινία

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Light Between Oceans». Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκαν.

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική
Politico 18.05.26

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα 11 εκατ. ευρώ που κόστισαν οι καταυλισμοί μεταναστών, που κατασκευάστηκαν, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, την περίοδο 2020-2022. Υπόνοιες για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

