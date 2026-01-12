Ιράν: Ποια ήταν η 23χρονη φοιτήτρια Ρουμπίνα Αμινιάν που πυροβόλησαν στο κεφάλι οι δυνάμεις καταστολής

Oργή έχει προκαλέσει στο Ιράν η δολοφονία της 23χρονης φοιτήτριας Ρουμπίνα Αμινιάν από τις δυνάμεις καταστολής κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Iran Human Rights», η 23χρονη κουρδικής καταγωγής φοιτήτρια σχεδίου μόδας σε κολλέγιο της Τεχεράνης δολοφονήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 8 Ιανουαρίου, όταν αφού έφυγε από τη σχολή της θέλησε να ενωθεί με τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονται πάνω από δύο εβδομάδες κατά του καθεστώτος του Ιράν.

Η 23χρονη φοιτήτρια πυροβολήθηκε πισώπλατα στο κεφάλι από τις δυνάμεις καταστολής.

Μόλις οι γονείς της 23χρονης πληροφορήθηκαν τον θάνατο της κόρης τους ταξίδεψαν από την πόλη Κερμανσάχ όπου ζουν στην Τεχεράνη για να αναγνωρίσουν την σορό. «Η οικογένεια μεταφέρθηκε σε μια τοποθεσία κοντά στο κολλέγιο, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με τις σορούς εκατοντάδων νέων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν νέοι ηλικίας μεταξύ 18 και 22 ετών, οι οποίοι είχαν πυροβοληθεί από κοντινή απόσταση στο κεφάλι και τον λαιμό από κυβερνητικές δυνάμεις.

Αρχικά, δεν επετράπη στην οικογένεια να αναγνωρίσει τη σορό της Ρουμπίνα και αργότερα δεν τους επετράπη να πάρουν τη σορό της μαζί τους», δήλωσαν πηγές κοντά στην οικογένεια Αμινιάν στην οργάνωση «Iran Human Rights».

A video of Rubina Aminian, one of those killed during Iran’s nationwide protests. Rubina Aminian, 23, a student of textile and fashion design at Shariati Technical College in Tehran, was killed on the evening of Thursday, January 8, after leaving the college and joining protest… pic.twitter.com/EdOMitKoOF — Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) January 11, 2026

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της Ρουμπίνα Αμινιάν η οικογένεια έπρεπε μόνη της να ψάξει ανάμεσα στις σορούς για να βρει και να αναγνωρίσει τη νεαρή κοπέλα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως οι συγγενείς της 23χρονης είδαν εκατοντάδες νεαρά παιδιά νεκρά κοντά στο άψυχο σώμα της φοιτήτριας.

Μετά από δυσκολίες η οικογένεια εντόπισε τη σορό και τελικά έλαβε την άδεια να την μεταφέρει στην πόλη Κερμανσάχ, γενέτειρα της άτυχης Ρουμπίνα. Όμως όταν έφτασαν στην οικία τους, δυνάμεις ασφαλείας είχαν περικυκλώσει τον χώρο και δεν επέτρεψαν στην οικογένεια να θάψει την 23χρονη. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της Ρουμπίνα Αμινιάν η οικογένεια αναγκάστηκε να θάψει τη σορό της κατά μήκος του δρόμου μεταξύ των κουρδικών πόλεων Κερμανσάχ και Καμγιαράν, στο δυτικό τμήμα του Ιράν.

Μιλώντας στο CNN, ο θείος της Αμινιάν, Νεζάρ Μινουέι, την περιέγραψε ως «ένα δυνατό κορίτσι, ένα θαρραλέο κορίτσι».

The 24-year-old student Robina Aminian was shot dead in Tehran by the Islamic regime’s security forces while out protesting on the streets. Rest in Peace Robina pic.twitter.com/U48hICY4cf — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

«Αγωνίστηκε για πράγματα που ήξερε ότι ήταν σωστά και αγωνίστηκε σκληρά. Διψούσε για ελευθερία, διψούσε για τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματά της», πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA (Human Rights Activists in Iran) η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ.