Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026 | 10:35
Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
12 Ιανουαρίου 2026 | 07:40
Eνσωμάτωση

Ιράν: Ποια ήταν η 23χρονη φοιτήτρια Ρουμπίνα Αμινιάν που πυροβόλησαν στο κεφάλι οι δυνάμεις καταστολής

Η 23χρονη φοιτήτρια Ρουμπίνα Αμινιάν πυροβολήθηκε πισώπλατα στο κεφάλι από τις δυνάμεις καταστολής του Ιράν

Σύνταξη
Oργή έχει προκαλέσει στο Ιράν η δολοφονία της 23χρονης φοιτήτριας Ρουμπίνα Αμινιάν από τις δυνάμεις καταστολής κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Iran Human Rights», η 23χρονη κουρδικής καταγωγής φοιτήτρια σχεδίου μόδας σε κολλέγιο της Τεχεράνης δολοφονήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 8 Ιανουαρίου, όταν αφού έφυγε από τη σχολή της θέλησε να ενωθεί με τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονται πάνω από δύο εβδομάδες κατά του καθεστώτος του Ιράν.

Η 23χρονη φοιτήτρια πυροβολήθηκε πισώπλατα στο κεφάλι από τις δυνάμεις καταστολής.

«Αγωνίστηκε για πράγματα που ήξερε ότι ήταν σωστά και αγωνίστηκε σκληρά. Διψούσε για ελευθερία, διψούσε για τα δικαιώματα των γυναικών»

Μόλις οι γονείς της 23χρονης πληροφορήθηκαν τον θάνατο της κόρης τους ταξίδεψαν από την πόλη Κερμανσάχ όπου ζουν στην Τεχεράνη για να αναγνωρίσουν την σορό. «Η οικογένεια μεταφέρθηκε σε μια τοποθεσία κοντά στο κολλέγιο, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με τις σορούς εκατοντάδων νέων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν νέοι ηλικίας μεταξύ 18 και 22 ετών, οι οποίοι είχαν πυροβοληθεί από κοντινή απόσταση στο κεφάλι και τον λαιμό από κυβερνητικές δυνάμεις.

Αρχικά, δεν επετράπη στην οικογένεια να αναγνωρίσει τη σορό της Ρουμπίνα και αργότερα δεν τους επετράπη να πάρουν τη σορό της μαζί τους», δήλωσαν πηγές κοντά στην οικογένεια Αμινιάν στην οργάνωση «Iran Human Rights».

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της Ρουμπίνα Αμινιάν η οικογένεια έπρεπε μόνη της να ψάξει ανάμεσα στις σορούς για να βρει και να αναγνωρίσει τη νεαρή κοπέλα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως οι συγγενείς της 23χρονης είδαν εκατοντάδες νεαρά παιδιά νεκρά κοντά στο άψυχο σώμα της φοιτήτριας.

Μετά από δυσκολίες η οικογένεια εντόπισε τη σορό και τελικά έλαβε την άδεια να την μεταφέρει στην πόλη Κερμανσάχ, γενέτειρα της άτυχης Ρουμπίνα. Όμως όταν έφτασαν στην οικία τους, δυνάμεις ασφαλείας είχαν περικυκλώσει τον χώρο και δεν επέτρεψαν στην οικογένεια να θάψει την 23χρονη. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της Ρουμπίνα Αμινιάν η οικογένεια αναγκάστηκε να θάψει τη σορό της κατά μήκος του δρόμου μεταξύ των κουρδικών πόλεων Κερμανσάχ και Καμγιαράν, στο δυτικό τμήμα του Ιράν.

Μιλώντας στο CNN, ο θείος της Αμινιάν, Νεζάρ Μινουέι, την περιέγραψε ως «ένα δυνατό κορίτσι, ένα θαρραλέο κορίτσι».

«Αγωνίστηκε για πράγματα που ήξερε ότι ήταν σωστά και αγωνίστηκε σκληρά. Διψούσε για ελευθερία, διψούσε για τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματά της», πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA (Human Rights Activists in Iran) η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ.

Business
Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

Business
ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη
Χάος 12.01.26

Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη

Ο Τραμπ την Τρίτη θα εξετάσει τις επιλογές παρέμβασης στο Ιράν - Υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές τον κάλεσαν και «θέλουν να διαπραγματευτούν» αλλά πρόσθεσε ότι «μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε πριν από τη συνάντηση»

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media
Δείτε βίντεο 11.01.26

Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media

Η Τροχαία εντόπισε τους 3 οδηγούς χθες το βράδυ να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες μετά από διαδικτυακό κάλεσμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Σύνταξη
Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»
Οργή 11.01.26

Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί», από πρόεδρος του συλλόγου

Σύνταξη
Κορωπί: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη – Έκαψε δύο αποθήκες
Δυσχερής η κατάσβεση 11.01.26

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στο Κορωπί από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη - Έκαψε δύο αποθήκες

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή στο Κορωπί - Στον έναν χώρο της επιχείρησης όπου ξέσπασε τα ξημερώματα η φωτιά υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Τι ζητούν 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Αναφορές για 116 νεκρούς – Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»
Διαδηλώσεις και συγκρούσεις 11.01.26

Αναφορές για 116 νεκρούς στο Ιράν - Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»

Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής, οι οποίες έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Νέες δηλώσεις Τραμπ για παρέμβαση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;
Explainer 10.01.26

Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;

Η σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με τις τοπικές αρχές οδήγησε στη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεσότα από αστυνομικούς της ICE.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Ώρα αποφάσεων 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα – Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι
Καιρός 10.01.26

«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στην Τρίτη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης - «Σχεδόν βέβαιο ότι η Αττική θα επηρεαστεί από το χιόνι»

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)
Τι είπε 10.01.26

Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς που πήρε μετά το ματς, αλλά και το ενδεχόμενο να βρέθηκαν αντιμέτωποι για τελευταία φορά.

Σύνταξη
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»
Κόσμος 12.01.26

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»

«Οποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια οφείλει να είναι νηφάλιος» δηλώνει ο Χριστοδουλίδης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το επίμαχο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς.

Σύνταξη
Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο
Ακραίο 12.01.26

Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο

Ένα κατάστημα στη Μεσσήνη κυκλοφόρησε διαφήμιση με τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Θεωρούν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν
Διαδικτυακό μπλακάουτ 12.01.26

O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Μπάιντεν οι ΗΠΑ προσέφεραν πρόσβαση στο Starlink για τους ιρανούς αντιφρονούντες. Η Τεχεράνη όμως φαίνεται πως βρήκε τρόπο να το μπλοκάρει.

Σύνταξη
Ιράν: Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών ο Μερτς – Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»
Νέες δηλώσεις 12.01.26

Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών στο Ιράν ο Μερτς - Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς μίλησε για την κατάσταση στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στην Ινδία - Το Πεκίνο κάλεσε όλες τις πλευρές να βοηθήσουν για να επιστρέψει η ηρεμία

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια

Η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι «ζητάμε να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μ.Σαλμάς ,ο οποίος με δηλώσεις του διέψευσε όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γ. Μυλωνάκης»

Σύνταξη
Λεπέν: Ξεκινά η δίκη για το εάν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 – Είναι το πολιτικό της τέλος;
Στις προεδρικές εκλογές 12.01.26

Ξεκινά η δίκη για το εάν η Λεπέν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 - Είναι το πολιτικό της τέλος;

Η Μαρίν Λεπέν έχει προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης που της απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα λόγω κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση
Πολιτική κόντρα 12.01.26

Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

«Οι αγρότες είναι σε απόγνωση γιατί δεν φτάνει αυτά που έχουν, έρχεται στο κεφάλι το καπέλο της Mercosur», τονίζουν από την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται της συμφωνίας κάνοντας λόγο για οικονομικά προϊόντα

Σύνταξη
