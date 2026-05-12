Ηλιούπολη: Έπεσαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας δύο 17χρονες – Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιούπολη όταν κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, δύο ανήλικες βρέθηκαν στο κενό, πέφτοντας από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τα δύο κορίτσια και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του και το άλλο -το οποίο έχει μεταφερθεί στο Ασκληπιείο της Βούλας- είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κορίτσια πριν πέσουν στο κενό, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας.
