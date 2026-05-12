Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιούπολη όταν κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, δύο ανήλικες βρέθηκαν στο κενό, πέφτοντας από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τα δύο κορίτσια και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του και το άλλο -το οποίο έχει μεταφερθεί στο Ασκληπιείο της Βούλας- είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κορίτσια πριν πέσουν στο κενό, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας.