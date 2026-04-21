Χαϊδάρι: «Έπεσε με το κεφάλι» – Τι λέει η διευθύντρια του σχολείου της 13χρονης

Για το περιστατικό με τη 13χρονη, η οποία έπεσε χθες από το μπαλκόνι του σχολείου της στο Χαϊδάρι, μίλησε η διευθύντρια του σχολικού συγκροτήματος.

Σε δηλώσεις της στον Alpha η διευθύντρια του σχολείου ανέφερε ότι το κοριτσάκι έπεσε με το κεφάλι στο έδαφος, ενώ όπως υπογράμμισε στο μπαλκόνι που σημειώθηκε το περιστατικό δεν υπάρχει κανένα κατασκευαστικό πρόβλημα.

Όπως είπε «την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η αστυνομία ερευνά το συμβάν. Υπήρχε και νοσηλεύτρια στο σχολείο και έσπευσε αμέσως. Πήγε και το ΕΚΑΒ άμεσα. Δεν είχαμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Έπεσε με το κεφάλι».

Όπως είπε, επικαλούμενη τη μαρτυρία της νοσηλεύτριας που αντίκρισε την 13χρονη αμέσως μετά την πτώση «το κοριτσάκι δεν είχε τις αισθήσεις του».

«Κάτι άκουσα ότι καθόταν πάνω στην κουπαστή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μαντράκι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάτι κατασκευαστικό εδώ», κατέληξε η διευθύντρια του σχολείου.

Χαϊδάρι: Πολύωρο χειρουργείο

Χθες η 13χρονη υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα που υπέστη από την πτώση.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, από την πρώτη στιγμή οι γιατροί τόνιζαν ότι η 13χρονη έζησε από θαύμα, καθώς είχε χάσει πάρα πολύ αίμα από την πτώση. Φαίνεται ότι η άμεση διακομιδή της μαθήτριας στο νοσοκομείο «Αττικόν» και η εκεί διασωλήνωσή της έπαιξε σημαντικό ρόλο.

Η ανακοίνωση του σχολείου στην προσευχή

Σε ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής, έγινε γνωστό στα παιδιά ότι μπορούν, αν το επιθυμούν, να απευθύνονται σε ψυχολόγους που βρίσκονται στο σχολείο για οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζουν.

«Λοιπόν θα ξεκινήσουμε κανονικά, όπως είπα, και σήμερα. Θα υπάρχουν ψυχολόγοι οι οποίοι, αν χρειάζεστε οτιδήποτε, θα μιλήσετε με τους καθηγητές σας. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ψυχολόγοι θα βρίσκονται εδώ όποιος χρειάζεται κάτι, να μιλήσει. Είναι πολύ ωραίο να βγάζουμε από μέσα μας ό,τι μας στεναχωρεί» αναφέρει η ανακοίνωση που έγινε κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής στο σχολείο.

«Κανονικά ό,τι χρειάζεστε και από τους καθηγητές είναι εδώ να τους ενοχλείτε. Είναι πολύ ωραίο μαζί να το μοιραζόμαστε. Όποιο παιδί χρειάζεται κάτι να έρχεται πάνω. Εύχομαι γρήγορα να συνέλθουμε από αυτό. Ξανά λέω προσευχόμαστε όλοι για τη συμμαθήτριά σας και ευχόμαστε το καλύτερο. Αν έχω κάποιο νεότερο θα σας ενημερώσω».