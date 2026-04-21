Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι – Παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ

Κρίσιμες θα είναι οι επόμενες ημέρες για την κατάσταση της υγείας της 13χρονης μαθήτριας που έπεσε χθες από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο 7ο γυμνάσιο Χαϊδαρίου όταν η άτυχη μαθήτρια φαίνεται να ανέβηκε τη σκάλα, να γλίστρησε προς τα πίσω και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες να έπεσε στο κενό.

Πλέον η μαθήτρια νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων, με τους γιατρούς να υπογραμμίζουν ότι τα επόμενα 24ωρα θα είναι καθοριστικά για την εξέλιξη της πορείας της υγείας της.

Πολύωρο χειρουργείο

Χθες η 13χρονη υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα που υπέστη από την πτώση.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, από την πρώτη στιγμή οι γιατροί τόνιζαν ότι η 13χρονη έζησε από θαύμα, καθώς είχε χάσει πάρα πολύ αίμα από την πτώση. Φαίνεται ότι η άμεση διακομιδή της μαθήτριας στο νοσοκομείο «Αττικόν» και η εκεί διασωλήνωσή της έπαιξε σημαντικό ρόλο.

Πάντως οι μαθητές του σχολείου βρίσκονται σε κατάσταση σοκ μετά το συμβάν με την 13χρονη και αναμένεται να βρεθεί ψυχολόγος, ώστε να στηρίξει τους μαθητές.

Τι λέει καθηγήτρια για το ατύχημα

Όπως τόνισε καθηγήτρια του σχολείου στο Mega και το Live News, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Το κορίτσι είχε ανέβει στη σκάλα, γλίστρησε προς τα πίσω, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε στο κενό.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλο μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα», δήλωσε.