«Έζησε από θαύμα» – Πάνω από 4 ώρες στο χειρουργείο η 13χρονη μαθήτρια
Οι γιατροί στο νοσοκομείο «Παίδων» ολοκλήρωσαν ένα δύσκολο χειρουργείο για να αντιμετωπιστεί το εγκεφαλικό οίδημα - Διασωληνωμένη η 13χρονη
Για περισσότερες από 4 ώρες βρισκόταν στο χειρουργείο η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό από τον α’ όροφο στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου.
Οι γιατροί του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» που μεταφέρθηκε η ανήλικη έκριναν αναγκαία την επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα που υπέστη η 13χρονη έπειτα από πτώση.
Διασωληνωμένη η 13χρονη
Πλέον η μαθήτρια νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων, με τους γιατρούς να υπογραμμίζουν ότι τα επόμενα 24ωρα θα είναι καθοριστικά για την εξέλιξη της πορείας της υγείας της.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, από την πρώτη στιγμή οι γιατροί τόνιζαν ότι η 13χρονη έζησε από θαύμα, καθώς είχε χάσει πάρα πολύ αίμα από την πτώση. Φαίνεται ότι η άμεση διακομιδή της μαθήτριας στο νοσοκομείο «Αττικόν» και η εκεί διασωλήνωσή της έπαιξε σημαντικό ρόλο.
Ψυχολόγος στο σχολείο, αναζητά στοιχεία η ΕΛ.ΑΣ.
Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία προσπαθεί να συγκεντρώσει στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση και πώς η 13χρονη βρέθηκε στο κενό.
Για το λόγο αυτό, λαμβάνονται καταθέσεις από μαθητές και καθηγητές, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες.
Την ίδια ώρα, στο σχολείο αναμένεται να βρεθεί ψυχολόγος, ώστε να στηρίξει τους μαθητές που βρίσκονταν στο σημείο που έπεσε η 13χρονη και είναι πλέον σε κατάσταση σοκ.
