Χαϊδάρι: Αυτό είναι το σημείο που έπεσε στο κενό η 13χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη το ατύχημα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, όπου νωρίτερα μια μαθήτρια 13 ετών έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο.

Το παιδί εισήχθη αρχικά στο Νοσοκομείο Αττικόν και αφού διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων, με κατάγματα και εκτεταμένα τραύματα, σε σοβαρή κατάσταση.

Το σχολείο της μαθήτριας που έγινε το ατύχημα

Διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας η μαθήτρια μεταφέρθηκε από το ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο με ΕΚΑΒ στα ΤΕΠ του Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», διασωληνωμένη μετά

από αναφερόμενη πτώση από τον πρώτο όροφο του σχολείου της.

Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου εκτιμήθηκε από Παιδιάτρους, Νευροχειρουργούς και Εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Τη μαθήτρια επισκέφθηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενώ το υπουργείο διεξάγει τη δίκη του έρευνα για το συμβάν.

«Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση» ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη.

Στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.

Παράλληλα, στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.

Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Τι λέει καθηγήτρια

Όπως τόνισε καθηγήτρια του σχολείου στο Mega και το Live News, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Το κορίτσι είχε ανέβει στη σκάλα, γλίστρησε προς τα πίσω, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε στο κενό.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλο μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα», δήλωσε.

Ο δήμος Χαϊδαρίου

Ανακοίνωση για το συμβάν με μαθήτρια στο 7ο Γυμνάσιο εξέδωσε ο δήμος Χαϊδαρίου

“Σήμερα το πρωί, στο 7ο Γυμνάσιο του Δήμου μας, έλαβε χώρα ένα τραγικό συμβάν, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά μία μαθήτρια του σχολείου. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» και στην συνέχεια διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Παίδων Αγία Σοφία».

Απ’ την πρώτη στιγμή, ο Δήμος και οι Κοινωνικές του Υπηρεσίες προσέφεραν κάθε βοήθεια και στήριξη στους μαθητές και καθηγητές του σχολείου, και θα συνεχίσει να είναι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστεί.

Η ευχή και η ελπίδα όλων μας είναι η μικρή μαθήτρια να βγει νικήτρια στη μάχη που δίνει για τη ζωή της”