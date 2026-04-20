view
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 17:28
Πήλιο: Φωτιά σε πευκοδάσος στο Νεοχώρι
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 20 Απριλίου 2026, 16:54
Eνσωμάτωση

Χαϊδάρι: Αυτό είναι το σημείο που έπεσε στο κενό η 13χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη το ατύχημα

Η μαθήτρια εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παίδων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα - Τι λέει καθηγήτρια του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι - Η ανακοίνωση του Δήμου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νάρκισσοι: Υπάρχει τρόπος να τους «ξεσκεπάσουμε» από την αρχή;

Νάρκισσοι: Υπάρχει τρόπος να τους «ξεσκεπάσουμε» από την αρχή;

Spotlight

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, όπου νωρίτερα μια μαθήτρια 13 ετών έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο.

Το παιδί εισήχθη αρχικά στο Νοσοκομείο Αττικόν και αφού διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων, με κατάγματα και εκτεταμένα τραύματα, σε σοβαρή κατάσταση.

Το σχολείο της μαθήτριας που έγινε το ατύχημα

Διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας η μαθήτρια μεταφέρθηκε από το ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο με ΕΚΑΒ στα ΤΕΠ του Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», διασωληνωμένη μετά
από αναφερόμενη πτώση από τον πρώτο όροφο του σχολείου της.

Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου εκτιμήθηκε από Παιδιάτρους, Νευροχειρουργούς και Εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Τη μαθήτρια επισκέφθηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενώ το υπουργείο διεξάγει τη δίκη του έρευνα για το συμβάν.

«Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση» ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη.

Στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.

Παράλληλα, στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.

Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Τι λέει καθηγήτρια

Όπως τόνισε καθηγήτρια του σχολείου στο Mega και το Live News, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Το κορίτσι είχε ανέβει στη σκάλα, γλίστρησε προς τα πίσω, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε στο κενό.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλο μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα», δήλωσε.

Ο δήμος Χαϊδαρίου

Ανακοίνωση για το συμβάν με μαθήτρια στο 7ο Γυμνάσιο εξέδωσε ο δήμος Χαϊδαρίου

“Σήμερα το πρωί, στο 7ο Γυμνάσιο του Δήμου μας, έλαβε χώρα ένα τραγικό συμβάν, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά μία μαθήτρια του σχολείου. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» και στην συνέχεια διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Παίδων Αγία Σοφία».

Απ’ την πρώτη στιγμή, ο Δήμος και οι Κοινωνικές του Υπηρεσίες προσέφεραν κάθε βοήθεια και στήριξη στους μαθητές και καθηγητές του σχολείου, και θα συνεχίσει να είναι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστεί.

Η ευχή και η ελπίδα όλων μας είναι η μικρή μαθήτρια να βγει νικήτρια στη μάχη που δίνει για τη ζωή της”

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% άρχισε η εβδομάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% άρχισε η εβδομάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νάρκισσοι: Υπάρχει τρόπος να τους «ξεσκεπάσουμε» από την αρχή;

Νάρκισσοι: Υπάρχει τρόπος να τους «ξεσκεπάσουμε» από την αρχή;

Κόσμος
Τραμπ: Εξαιρετικά απίθανο να παραταθεί η εκεχειρία, αν δεν υπάρξει συμφωνία – Δεν θα υποκύψουμε στη βία, λέει το Ιράν

Τραμπ: Εξαιρετικά απίθανο να παραταθεί η εκεχειρία, αν δεν υπάρξει συμφωνία – Δεν θα υποκύψουμε στη βία, λέει το Ιράν

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream view
Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα
InShorts 20.04.26

Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια της τσάντας μόλις έφτασε στο σπίτι της στο Αιγάλεω και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ και τελικά η τσάντα επέστρεψε στην ιδιοκτήτρια με το πολύτιμο περιεχόμενο

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
Βόμβα 19.04.26

Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα

Ο πατέρας της 19χρονης δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη στην αδικοχαμένη 19χρονη - «Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν», τονίζει την ώρα που η υπόθεση παίρνει νέα τροπή με την ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ατόμων

Σύνταξη
Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο
Υψηλή τεχνολογία 19.04.26

Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο

Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον πέντε νεκροί – Νεκρός ο δράστης
InShorts 18.04.26 Upd: 19:26

Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον πέντε νεκροί – Νεκρός ο δράστης

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Χολοσίβσκι του Κιέβου, στην Ουκρανία

Σύνταξη
«Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους
Πού άγγιξε τους 30°C 18.04.26

«Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στον Πύργο Ηλείας (27,4), στην Ωλένη Ηλείας (27,1), στα Προσφυγικά της Πάτρας (26,9), στη Σκάλα Μεσσηνίας (26,4) και στη Σκάλα Λακωνίας (26,4).

Σύνταξη
Γύθειο: Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου – Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος»
Θλίψη 18.04.26

Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου - Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο

Η ομάδα του Up Stories που βρέθηκε στο Γύθειο κατά την περίοδο του Πάσχα κατέγραψε με drone θλιβερές εικόνες του «Δημήτριος», του πλοίου που είχε προσαράξει το 1981 στο Βαλτάκι

Σύνταξη
Αθήνα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο
Στην Αθήνα 17.04.26

Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο

Τις κραυγές λίγο προτού η 30χρονη βρεθεί στο κενό άκουσε νεαρός ένοικος, που ξύπνησε από τη φασαρία και ειδοποίησε την Αστυνομία - «Κατάλαβα μόνο ένα 'συγγνώμη, μωρό μου, γύρνα πίσω' στα αγγλικά»

Σύνταξη
Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Τι κατέθεσε ο πατέρας του δράστη – «Σχεδίαζε επίθεση 5 ημέρες πριν»
Κόσμος 16.04.26

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Τι κατέθεσε ο πατέρας του δράστη – «Σχεδίαζε επίθεση 5 ημέρες πριν»

«Είχα επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν σε κλειδωμένο σεντούκι και δεν γνωρίζω πώς τα απέκτησε ο γιος μου», κατέθεσε ο πατέρας του ανήλικου που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο στην Τουρκία.

Σύνταξη
Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Ατύχημα 16.04.26

Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες - Ο οδηγός ανασύρθηκε με τη βοήθεια ανδρών του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΟΛΠ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας – Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη
Εξώφυλλο People 20.04.26

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας - Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κυβέρνηση – ΠΑΣΟΚ: Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «’υπόγα’ του Μαξίμου» – Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «'υπόγα' του Μαξίμου» - Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας άμεσα απάντηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Σύνταξη
Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού
Ελλάδα 20.04.26

Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα κοντά στην Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου και όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο ανήκει στον καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη

Σύνταξη
Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)

Δέκα μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ίντερ, ο Κριστιάν Κίβου είναι έτοιμος να καταρρίψει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Αρμάντο Καστελάτσι – Η ατάκα α λα Μουρίνιο που τον έκανε… Special Κίβου.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής
Ελλάδα 20.04.26

Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής

Ο ανήλικος με καταγωγή από το Σουδάν είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2014 με δεκάδες δόσεις ναρκωτικών που είχε ετοιμάσει προς διακίνησης για την πενταήμερη εκδρομή του σχολείου στην Κυψέλη

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Τα μηνύματα του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Ελλάδα 20.04.26

Τα μηνύματα και η τελευταία βιντεοκλήση του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ

Περισσότερο από 4 ώρες διήρκησε η κατάθεση του 66χρονου άνδρα που το μοιραίο βράδυ είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ, που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Κεφαλονιά ενώ στη συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε να δώσει παρέδωσε στις αρχές και το κινητό του τηλέφωνο,

Σύνταξη
Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)

Ο Στίβεν Τζέραρντ παρακολούθησε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με φίλους σε μαγαζί με μπιλιάρδα. Η αντίδραση του θρύλου της Λίβερπουλ στο νικητήριο γκολ του Φαν Ντάικ στο 100ο λεπτό είναι χαρακτηριστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου
Ελλάδα 20.04.26

Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου

Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Σύνταξη
Σουηδία: Βάζει «φρένο» στις οθόνες – Επιστροφή των μαθητών στο «χαρτί και μολύβι»
Κόσμος 20.04.26

«Φρένο» στις οθόνες βάζει η Σουηδία - Επιστρέφουν οι μαθητές στο «μολύβι και χαρτί»

Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

Σύνταξη
Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»
Καταπέλτης 20.04.26

Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»

Ήττα για τον πατέρα της αδικοχαμένης Έιμι Γουάινχαουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο και νίκη για δύο στενές φίλες της κόρης του με αφορμή μια δημοπρασία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα
InShorts 20.04.26

Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια της τσάντας μόλις έφτασε στο σπίτι της στο Αιγάλεω και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ και τελικά η τσάντα επέστρεψε στην ιδιοκτήτρια με το πολύτιμο περιεχόμενο

Σύνταξη
Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό
Ελλάδα 20.04.26

Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό

Τα άτυχα ζώα, συνολικά 21 (14 ενήλικα και 7 κουτάβια), ανήκαν σε τοπικό κτηνοτρόφο και βρέθηκαν νεκρά, έχοντας καταναλώσει φόλες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Σύνταξη
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Kινούμενα σχέδια 20.04.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»

Έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υπόθεσης Λαζαρίδη, άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Βλάχος, καταλογίζοντας στο Μαξίμου απουσία συντονισμού. «Καρφιά» για απαξίωση του ρόλου των βουλευτών, πυρά σε Άδωνη για ευρωπαϊκή εισαγγελία, αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι σε Καραμανλή - Σαμαρά. Τι είπε για τις άρσεις ασυλίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
Cookies