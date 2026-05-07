Κρήτη: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 20χρονου Νικήτα – «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν», φώναζαν σε αστυνομικούς

Κηδεύεται αυτή την ώρα στον Χώνο Μυλοποτάμου ο 20χρονος Νικήτας, που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ το απόγευμα της Τρίτης (05/05) στην Αμμουδάρα Ηρακλείου από τον 54χρονο επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο.

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον 20χρονο ξεκίνησε στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στον Χώνο Μυλοποτάμου, με πλήθος συγγενών, φίλων και κατοίκων της περιοχής να δίνουν το «παρών» για το ύστατο χαίρε.

Οι συγγενείς ζήτησαν από αστυνομικούς να φύγουν από το χωριό

Λίγο πριν από την έναρξη της εξοδίου ακολουθίας, η θλίψη μετατράπηκε σε έντονη οργή, όταν μέλη της οικογένειας του θύματος αντέδρασαν στην παρουσία αστυνομικών στον χώρο της κηδείας.

Με φωνές και έντονη συναισθηματική φόρτιση, ζήτησαν από την αστυνομία να αποχωρήσει, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίστηκε η υπόθεση τα προηγούμενα χρόνια,.

«Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν», ανέφεραν συγγενείς σύμφωνα με όσα μεταφέρει το neakriti.gr.

Η οικογένεια ζητούσε επί τρία χρόνια τη συνδρομή των Αρχών, χωρίς, όπως καταγγέλλουν, να υπάρξει η ανταπόκριση που θεωρούσαν αναγκαία. «Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν», φέρονται να φώναζαν μέσα στο βαρύ κλίμα της τελετής, αποτυπώνοντας την οργή και την πίκρα τους.

Η ατμόσφαιρα στον χώρο της κηδείας παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένη, με τους ανθρώπους του 20χρονου να προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια, αλλά και τα αναπάντητα ερωτήματα που αφήνει πίσω της η δολοφονία του.

Η έκκληση της αδελφής του 20χρονου

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του Νικήτα έχει απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση σε όσους παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκά ρούχα αντί για μαύρα. «Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα», έγραψε χθες η αδελφή του σε μια σπαρακτική ανάρτησή της.