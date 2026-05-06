newspaper
Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κρήτη: «Φύγε, θα γίνει το κακό» – Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον 20χρονο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023
Ελλάδα 06 Μαΐου 2026, 13:32

Κρήτη: «Φύγε, θα γίνει το κακό» – Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον 20χρονο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023

Η οικογένεια του 20χρονου στην Κρήτη τού ζητούσε επί χρόνια να φύγει από το νησί μετά το τροχαίο δυστύχημα το 2023 - Το σπαρακτικό μήνυμα της αδερφής του

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

«Φύγε από την Κρήτη, θα γίνει το κακό», φέρεται να έλεγαν συγγενικά πρόσωπα στον 20χρονο Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο από τον 54χρονο.

«Εγώ σ΄αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη, αλήθεια. Σε περιμένω να γυρίσεις. Μου έταξες να με βοηθήσεις να φέρω τα ρούχα μου στη μαμά και να μετακομίζω στο καινούριο μου σπίτι. Δε το ξεχνάω»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος δεχόταν απειλές μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023 στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 17χρονος γιος του 54χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, η οικογένεια του 20χρονου θεωρούσε εδώ και καιρό ότι υπήρχε κίνδυνος σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του έλεγαν εδώ και χρόνια να φύγει, να πάει στην Αθήνα. Είχαν καταλάβει πως ο 54χρονος πατέρας του Γιώργου, του 17χρονου που είχε «σβήσει» στη ΜΕΘ του Βενιζελείου, μέρες μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και το οποίο οδηγούσε ο 20χρονος, είχε καταρρεύσει ψυχικά, είχε μετατραπεί σε έναν  θυμωμένο άνθρωπο, βυθισμένο στο πένθος, που δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον χαμό του γιου του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 54χρονος είχε εκφράσει πολλές φορές, τόσο σε ιδιωτικές συνομιλίες όσο και σε δημόσιους χώρους, την οργή του, ενώ η εκκρεμότητα της δικαστικής διαδικασίας φέρεται να επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση.

Μετά από περιστατικό που σημειώθηκε τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων του 2024, είχαν επιβληθεί στον 54χρονο περιοριστικοί όροι, σύμφωνα με τους οποίους δεν μπορούσε να πλησιάζει τον 20χρονο. Τότε, ο Νικήτας είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε επίθεση ενώ επέστρεφε στο σπίτι του στο Γάζι τις μεταμεσονύχτιες ώρες.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, άγνωστο άτομο τον χτύπησε στα πόδια με ξύλο, ενώ ακολούθησε συμπλοκή. Η αδερφή του, που βγήκε από το σπίτι όταν άκουσε φωνές, είχε καταθέσει ότι αναγνώρισε τον 54χρονο ως δράστη. Κατά την ίδια μαρτυρία, ο άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε μία φορά πριν διαφύγει. Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι εκείνη την ημέρα είχε μεταβεί μόνο στο κοιμητήριο να θυμιάσει τον τάφο του παιδιού του.

Κρήτη: «Λευκά να βάλετε, όχι μαύρα»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αύριο Πέμπτη (07/05) συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί του 20χρονου θα τον αποχαιρετήσουν.

Η σορός του αδικοχαμένου νέου θα βρίσκεται απόψε, στις 20:00 στο σπίτι της οικογένειας. Από εκεί το πρωί, συγγενείς και φίλοι θα τον συνοδέψουν στον Χώνο, όπου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του, από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής.

Μάλιστα η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους βρεθούν στο τελευταίο αντίο στον 2οχρονο Νικήτα να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η αδερφή του 20χρονου Νικήτα, με ένα μήνυμα που ραγίζει καρδιές, μιλά στον αδερφό της. Δεν τον αποχαιρετά, τον περιμένει. Όπως αναφέρει: «Εγώ σ΄αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη, αλήθεια. Σε περιμένω να γυρίσεις. Μου έταξες να με βοηθήσεις να φέρω τα ρούχα μου στη μαμά και να μετακομίζω στο καινούριο μου σπίτι. Δε το ξεχνάω»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 3% «βλέπει» τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 3% «βλέπει» τις 2.300 μονάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Κόσμος
Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ryanair: Ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη – Το «παράθυρο» που αφήνει
Αρνητική εξέλιξη 06.05.26

Η Ryanair ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη - Το «παράθυρο» που αφήνει

Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί ποια - λίγα - δρομολόγια θα διατηρήσει η Ryanair για την ερχόμενη χειμερινή σεζόν στη Θεσσαλονίκη - Στις14:30 σύσκεψη με φορείς στο δημαρχείο

Σύνταξη
Άνδρος: Το χρονικό της βύθισης του «CORSAGE C» – Ο πλοίαρχος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο – Τι ισχυρίζεται ο ίδιος
Συναγερμός στο Λιμενικό 06.05.26

Το χρονικό της βύθισης του «CORSAGE C» στην Άνδρο: Ο πλοίαρχος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο - Τι ισχυρίζεται ο ίδιος

Το πλοίο «CORSAGE C» είχε αποπλεύσει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία - Προσάραξε και στη συνέχεια βυθίστηκε στις βόρειες ακτές της Άνδρου - Και τα εννέα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν

Σύνταξη
Δυναμική παρέμβαση φοιτητών στο Μέγαρο Μαξίμου – «Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν θα περάσουν»
Ελλάδα 06.05.26

Δυναμική παρέμβαση φοιτητών στο Μέγαρο Μαξίμου – «Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν θα περάσουν»

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου επικράτησε για λίγα λεπτά ένταση, όταν οι φοιτητές στην προσπάθειά τους ανοίξουν πανό δέχθηκαν επίθεση από αστυνομικούς με αποτέλεσμα για λίγα λεπτά να κλείσει η Ηρώδου Αττικού

Σύνταξη
Κως: Δικαιώθηκε Γερμανός που είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για οργανωμένο ταξίδι και δεν έβρισκε ξαπλώστρα
Έκανε μήνυση 06.05.26

Δικαιώθηκε Γερμανός που είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για οργανωμένο ταξίδι στην Κω και δεν έβρισκε ξαπλώστρα

Ο Γερμανός πήγε στην Κω τον Αύγουστο του 2024 με την οικογένειά του και όταν επέστρεψε στη χώρα του έκανε μήνυση στον ταξιδιωτικό πράκτορα για τις «συστηματικά δεσμευμένες» ξαπλώστρες του ξενοδοχείου

Σύνταξη
Ηλεκτρικά πατίνια: «Μπήκαν αδόμητα, μας αιφνιδίασαν» – Τι λένε οι ειδικοί για τους κινδύνους
«Σύγχρονες σκοτώστρες» 06.05.26

«Μπήκαν αδόμητα, μας αιφνιδίασαν» - Τι λένε οι ειδικοί για την επικινδυνότητα των ηλεκτρικών πατινιών

Το 2025 τραυματίστηκαν 400 παιδιά, εκ των οποίων τα 200 στα δύο μεγάλα νοσοκομεία Παίδων όπου μεταφέρονται οι πιο σοβαρές περιπτώσεις, τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος για τους τραυματισμούς με πατίνια

Σύνταξη
Οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης: Πόρισμα κόλαφος – Πλημμελής φροντίδα ασθενών και «χέρι» στις συντάξεις τους
Δυτική Ελλάδα 06.05.26

Πόρισμα κόλαφος για οικοτροφείο: Πλημμελής φροντίδα ασθενών και «χέρι» στις συντάξεις τους

Ευρήματα που σοκάρουν από τον έλεγχο σε οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη Δυτική Ελλάδα - Κακομεταχείριση, παραβιάσεις, και «χέρι» σε συντάξεις ασθενών

Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Οι λύσεις 06.05.26

Ινστιτούτο Τσίπρα: Πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία

Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο τραυματίζοντάς την σοβαρά στο πόδι
Στη Σαλαμίνα 06.05.26

Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο τραυματίζοντάς την σοβαρά στο πόδι

Το ανήλικο κορίτσι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της - Την ώρα του τροχαίου φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών έξω από το σχολείο στη Σαλαμίνα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!
Euroleague 06.05.26

To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!

Το φιλόδοξο project των Εμιράτων προσελκύει κορυφαία ονόματα, εκμεταλλευόμενο την οικονομική αστάθεια στη Μονακό και ένα από αυτά είναι και ο Έλι Οκόμπο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ryanair: Ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη – Το «παράθυρο» που αφήνει
Αρνητική εξέλιξη 06.05.26

Η Ryanair ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη - Το «παράθυρο» που αφήνει

Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί ποια - λίγα - δρομολόγια θα διατηρήσει η Ryanair για την ερχόμενη χειμερινή σεζόν στη Θεσσαλονίκη - Στις14:30 σύσκεψη με φορείς στο δημαρχείο

Σύνταξη
Άνδρος: Το χρονικό της βύθισης του «CORSAGE C» – Ο πλοίαρχος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο – Τι ισχυρίζεται ο ίδιος
Συναγερμός στο Λιμενικό 06.05.26

Το χρονικό της βύθισης του «CORSAGE C» στην Άνδρο: Ο πλοίαρχος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο - Τι ισχυρίζεται ο ίδιος

Το πλοίο «CORSAGE C» είχε αποπλεύσει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία - Προσάραξε και στη συνέχεια βυθίστηκε στις βόρειες ακτές της Άνδρου - Και τα εννέα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν

Σύνταξη
Δυναμική παρέμβαση φοιτητών στο Μέγαρο Μαξίμου – «Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν θα περάσουν»
Ελλάδα 06.05.26

Δυναμική παρέμβαση φοιτητών στο Μέγαρο Μαξίμου – «Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν θα περάσουν»

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου επικράτησε για λίγα λεπτά ένταση, όταν οι φοιτητές στην προσπάθειά τους ανοίξουν πανό δέχθηκαν επίθεση από αστυνομικούς με αποτέλεσμα για λίγα λεπτά να κλείσει η Ηρώδου Αττικού

Σύνταξη
Χανταϊός: Νοσηλεύεται στη Ζυρίχη επιβάτης του MV Hondius – Τρία κρούσματα μεταφέρονται στην Ολλανδία
Στην Ελβετία 06.05.26

Νοσηλεύεται με χανταϊό στη Ζυρίχη επιβάτης του πλοίου MV Hondius - Τρία κρούσματα μεταφέρονται στην Ολλανδία

Η ελβετική κυβέρνηση διευκρινίζοντας ότι επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ο πληθυσμός της χώρας - Ο χανταϊός μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά

Σύνταξη
Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για χανταϊό: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο
Κόσμος 06.05.26

Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για χανταϊό: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο

«Δεν έχει καμία σχέση με την μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός, η γρίπη ή και η ιλαρά» τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θοδωρής Βασιλακόπουλος για το περιστατικό με τα κρούσματα και τους τρεις θανάτους που καταγράφονται σε κρουαζιερόπλοιο από χανταϊό

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο
Πολιτική 06.05.26

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπερασπίστηκε την πρόταση του κόμματος για 4ημερη εργασία και επιτέθηκε στην υπουργό Παιδείας κατηγορώντας την για λαϊκισμό

Σύνταξη
Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 06.05.26

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας

Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κως: Δικαιώθηκε Γερμανός που είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για οργανωμένο ταξίδι και δεν έβρισκε ξαπλώστρα
Έκανε μήνυση 06.05.26

Δικαιώθηκε Γερμανός που είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για οργανωμένο ταξίδι στην Κω και δεν έβρισκε ξαπλώστρα

Ο Γερμανός πήγε στην Κω τον Αύγουστο του 2024 με την οικογένειά του και όταν επέστρεψε στη χώρα του έκανε μήνυση στον ταξιδιωτικό πράκτορα για τις «συστηματικά δεσμευμένες» ξαπλώστρες του ξενοδοχείου

Σύνταξη
Η Βικτόρια επιτέλους απάντησε στον Μπρούκλιν στον «πόλεμο» του brand Beckham
Οικογένεια ή πολυεθνική; 06.05.26

Το «brand Beckham», η χειραγώγηση και η οικογένεια - Η Βικτόρια επιτέλους απάντησε στον Μπρούκλιν

Πέντε μήνες μετά από τη μέρα που ο Μπρούκλιν αποκάλεσε την οικογένειά του «brand Beckham» και κρέμασε στα... μανταλάκια τους γονείς του, η Βικτόρια αποφάσισε να απαντήσει

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δίκη Μαραντόνα: Τι έδειξε η εξέταση του ιατροδικαστή στην καρδιά του θρύλου της μπάλας
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Δίκη Μαραντόνα: Τι έδειξε η εξέταση του ιατροδικαστή στην καρδιά του θρύλου της μπάλας

Σημάδια στην καρδιά του Ντιέγκο Μαραντόνα που υποδηλώνουν «παρατεταμένη αγωνία» και οίδημα που υπήρχε «για αρκετό καιρό», εντόπισε ο ιατροδικαστής όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της δίκης για τον θάνατο του μύθου του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων
Πολιτική 06.05.26

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι φορές που έβαλε το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Η συκοφαντία κατά του Αλέξη Τσίπρα «ανταλλάξατε την Μακεδονία» δεν ήταν το μοναδικό του ατόπημα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 06.05.26

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά

Η Betsson παρουσιάζει το 4ο επεισόδιο της σειράς προσωπικών συνεντεύξεων «Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά», συνεχίζοντας τον ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Cookies