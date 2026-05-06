«Φύγε από την Κρήτη, θα γίνει το κακό», φέρεται να έλεγαν συγγενικά πρόσωπα στον 20χρονο Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο από τον 54χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος δεχόταν απειλές μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023 στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 17χρονος γιος του 54χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, η οικογένεια του 20χρονου θεωρούσε εδώ και καιρό ότι υπήρχε κίνδυνος σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του έλεγαν εδώ και χρόνια να φύγει, να πάει στην Αθήνα. Είχαν καταλάβει πως ο 54χρονος πατέρας του Γιώργου, του 17χρονου που είχε «σβήσει» στη ΜΕΘ του Βενιζελείου, μέρες μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και το οποίο οδηγούσε ο 20χρονος, είχε καταρρεύσει ψυχικά, είχε μετατραπεί σε έναν θυμωμένο άνθρωπο, βυθισμένο στο πένθος, που δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον χαμό του γιου του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 54χρονος είχε εκφράσει πολλές φορές, τόσο σε ιδιωτικές συνομιλίες όσο και σε δημόσιους χώρους, την οργή του, ενώ η εκκρεμότητα της δικαστικής διαδικασίας φέρεται να επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση.

Μετά από περιστατικό που σημειώθηκε τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων του 2024, είχαν επιβληθεί στον 54χρονο περιοριστικοί όροι, σύμφωνα με τους οποίους δεν μπορούσε να πλησιάζει τον 20χρονο. Τότε, ο Νικήτας είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε επίθεση ενώ επέστρεφε στο σπίτι του στο Γάζι τις μεταμεσονύχτιες ώρες.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, άγνωστο άτομο τον χτύπησε στα πόδια με ξύλο, ενώ ακολούθησε συμπλοκή. Η αδερφή του, που βγήκε από το σπίτι όταν άκουσε φωνές, είχε καταθέσει ότι αναγνώρισε τον 54χρονο ως δράστη. Κατά την ίδια μαρτυρία, ο άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε μία φορά πριν διαφύγει. Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι εκείνη την ημέρα είχε μεταβεί μόνο στο κοιμητήριο να θυμιάσει τον τάφο του παιδιού του.

Κρήτη: «Λευκά να βάλετε, όχι μαύρα»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αύριο Πέμπτη (07/05) συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί του 20χρονου θα τον αποχαιρετήσουν.

Η σορός του αδικοχαμένου νέου θα βρίσκεται απόψε, στις 20:00 στο σπίτι της οικογένειας. Από εκεί το πρωί, συγγενείς και φίλοι θα τον συνοδέψουν στον Χώνο, όπου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του, από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής.

Μάλιστα η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους βρεθούν στο τελευταίο αντίο στον 2οχρονο Νικήτα να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η αδερφή του 20χρονου Νικήτα, με ένα μήνυμα που ραγίζει καρδιές, μιλά στον αδερφό της. Δεν τον αποχαιρετά, τον περιμένει. Όπως αναφέρει: «Εγώ σ΄αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη, αλήθεια. Σε περιμένω να γυρίσεις. Μου έταξες να με βοηθήσεις να φέρω τα ρούχα μου στη μαμά και να μετακομίζω στο καινούριο μου σπίτι. Δε το ξεχνάω»