Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Ελλάδα 06 Μαΐου 2026, 07:11

Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Πώς έστησε την ενέδρα θανάτου ο 54χρονος

Ο 54χρονος ο οποίος φαίνεται ότι ήθελε εδώ και αρκετό καιρό να εκδικηθεί για τον θάνατο του γιου φαίνεται πως και στο παρελθόν είχε απειλήσει το θύμα. To χρονικό της δολοφονίας στην Κρήτη

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Αμμουδαράς στο Ηράκλειο Κρήτης όπου σημειώθηκε η εν ψυχρώ δολοφονία 20χρονου με δράστη έναν 54χρονο.

Ο δράστης θεωρούσε υπαίτιο τον 20χρονο για τον θάνατο του γιου σε τροχαίο, τρία χρόνια πριν και έτσι αποφάσισε να στήσει την ενέδρα θανάτου.

Το μοιραίο τροχαίο

Ο 20χρονος και ο γιος του 54χρονου ήταν φίλοι και συνομήλικοι. Τον Νοέμβριο του 2023 με οδηγό τον 20χρονο το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και καρφώθηκε σε κολώνα με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του φίλου του που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Ο 17χρονος τότε μαθητής έδωσε μάχη να κρατηθεί στη ζωή αλλά τελικά κατέληξε μετά από μέρες νοσηλείας στην εντατική.

Πώς έστησε την ενέδρα θανάτου

Ο 54χρονος ο οποίος φαίνεται ότι ήθελε εδώ και αρκετό καιρό να εκδικηθεί για τον θάνατο του γιου φαίνεται πως και στο παρελθόν είχε απειλήσει το θύμα.

Μάλιστα φέρεται τον Δεκέμβριο του 2024 να είχε αποπειραθεί να τον σκοτώσει. Τότε τον είχε κατονομάσει η αδελφή του 21χρονου θύματος.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, το θύμα είχε υποβάλλει και μήνυση, καθώς τον είχε πλησιάσει ο 54χρονος με κουκούλα και τον είχε χτυπήσει.

Αναφορικά με τη δολοφονία, ο δράστης φαίνεται να έκλεισε το δρόμο στο αυτοκίνητο που οδηγούσε το θύμα, να εμβόλισε το αυτοκίνητό του και τον πυροβόλησε ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό.

Ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζό ωστόσο ο 54χρονος τον ακολούθησε και τον πυροβόλησε και πάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα προσπάθησε να μπει και σε έναν χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια για να σωθεί αλλά δεν τα κατάφερε.

Τελικά μετά το έγκλημα, ο δράστης πήγε με το αυτοκίνητό του στο αστυνομικό τμήμα Μαελβιζίου και παραδόθηκε στην Αστυνομία.

«Ποιος σκότωσε το παιδί μου;»

Ανατριχίλα προκαλεί η στιγμή που η μητέρα του θύματος φτάνει στο σημείο της δολοφονίας και αντικρύζει το άψυχο σώμα του παιδιού της.

Η μητέρα του 20χρονου βρισκόταν σε κατάσταση σοκ βλέποντας το παιδί της μέσα στα αίματα, στο πεζοδρόμιο του κεντρικού παραλιακού δρόμου της Αμμουδάρας.

«Το παιδί μου» φώναζε η μητέρα του θύματος, αναζητώντας παράλληλα απαντήσεις για το ποιος ευθύνεται για τον θάνατό του.

Στον εισαγγελέα ο δράστης

Ο 54χρονος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγες ώρες ενώπιον του εισαγγελέα, όπου θα ασκήσει βαρύτατες κατηγορίες και ποινική δίωξη.

Πλαφόν κέρδους: Έρχονται νέα πρόστιμα στην αγορά – Στο «σημείο βρασμού» οι επιχειρήσεις

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ

Ελλάδα 06.05.26

Αφρικανική σκόνη και νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα, ενώ έως το τέλος της ημέρας το νέφος θα επεκταθεί στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
ΔΥΠΑ 05.05.26

Κοινωνικός τουρισμός: Το 62% των αιτήσεων θα απορριφθούν – Σκληρή κριτική από ΠΑΝΣΥΠΟ

Πάνω από 500.000 αιτήσεις, που κατατέθηκαν μετ'εμποδίων, θα μείνουν εκτός του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026-27». Για επιτελικό φιάσκο κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελλάδα 05.05.26

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τι ειπώθηκε 05.05.26

Ανοιχτό το θέμα παραμονής της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς «λευκό καπνό»

Ανοιχτό παραμένει το σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. «Δεν μας ανακοίνωσαν κάτι οριστικό γιατί δεν έχουν πάρει απόφαση ακόμη», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Βίκυ Χατζηβασιλείου, μετά το τέλος της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε.

Σύνταξη
Ελλάδα 05.05.26

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Ερχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα – Τι είπε για το ηφαίστειο της Σαντορίνης

«Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση, όπως οι άνθρωποι όμως όταν κοιμούνται ξυπνούν έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει, εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα ξυπνήσει», είπε μεταξύ άλλων ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Σύνταξη
Κόσμος 06.05.26

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ – Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Τραμπ

Ο Τραμπ ανέστειλε την στρατιωτική επιχείρηση «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος τη «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Κόσμος 06.05.26

Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Το σκάφος «κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε μέσω X, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Ελλάδα 06.05.26

Αφρικανική σκόνη και νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα, ενώ έως το τέλος της ημέρας το νέφος θα επεκταθεί στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Δημοσκόπηση 06.05.26

Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση - Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι

Μια λεπτομερή απεικόνιση του κοινωνικού και οικονομικού κλίματος της περιόδου. Στο υπόστρωμα της κοινωνίας σιγοβράζει μια πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια κυρίαρχη απαισιοδοξία και ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που αγνοεί τις ανάγκες των πολιτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οικονομία 06.05.26

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Η ακτινογραφία της πίεσης στην ελληνική οικονομία από τον τουρισμό έως την κατανάλωση – Ο κίνδυνος της επενδυτικής κόπωσης και το στενό δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παρεμβάσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Κροατία 06.05.26

Ο Τζον Μάλκοβιτς έγινε... Κροάτης

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Σύνταξη
Αποκαλύψεις... 06.05.26

Πόση ώρα γυμνάζεται καθημερινά ο Τραμπ

«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα», δηλώνει ο Τραμπ κατά την υπογραφή διατάγματος για απονομή βραβείου σε παιδιά που αθλούνται, αναζωπυρώνοντας τις εικασίες για την υγεία του.

Σύνταξη
Απεργία 06.05.26

Παρέλυσε ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών στη Βολιβία

Οδηγοί λεωφορείων, μικρών λεωφορείων και ταξί συμμετείχαν σε εθνική απεργία στη Βολιβία, ενώ δεκάδες μπλόκα σε δρόμους της χώρας παρέλυσαν τον τομέα των μεταφορών και των συγκοινωνιών.

Σύνταξη
Συρία 06.05.26

Διαψεύδει η Χεζμπολάχ κατηγορίες της Δαμασκού για σχέδιο δολοφονιών

Η Χεζμπολάχ «διαψεύδει κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες» της Δαμασκού για εξάρθρωση πυρήνα που συνδέεται με το φιλοϊρανικό κίνημα και προετοίμαζε δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων.

Σύνταξη
ΗΠΑ - Ρωσία 06.05.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο - Λαβρόφ

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν καθώς και οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας, συζητήθηκαν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Μάρκο Ρούμπιο με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 06.05.26 Upd: 02:56

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο

Λίγες ώρες χρειάστηκαν για να αλλάξει γνώμη ο Ντόναλντ Τραμπ και να ακυρώσει το Σχέδιο Ελευθερία. Υποστήριξε ότι το σταματάει, για να μπορέσει να δει αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πυρηνικά όπλα 06.05.26

ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών

Τριάντα Δημοκρατικοί, μέλη της Βουλής, με επιστολή τους προς τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, επισημαίνουν ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα με πυρηνικά, που κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για το πρόγραμμά της.

Σύνταξη
Επικαιρότητα 06.05.26

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Σύνταξη
Κόσμος 06.05.26

Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία στο Ορμούζ και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε»

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

