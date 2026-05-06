Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Πώς έστησε την ενέδρα θανάτου ο 54χρονος

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Αμμουδαράς στο Ηράκλειο Κρήτης όπου σημειώθηκε η εν ψυχρώ δολοφονία 20χρονου με δράστη έναν 54χρονο.

Ο δράστης θεωρούσε υπαίτιο τον 20χρονο για τον θάνατο του γιου σε τροχαίο, τρία χρόνια πριν και έτσι αποφάσισε να στήσει την ενέδρα θανάτου.

Το μοιραίο τροχαίο

Ο 20χρονος και ο γιος του 54χρονου ήταν φίλοι και συνομήλικοι. Τον Νοέμβριο του 2023 με οδηγό τον 20χρονο το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και καρφώθηκε σε κολώνα με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του φίλου του που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Ο 17χρονος τότε μαθητής έδωσε μάχη να κρατηθεί στη ζωή αλλά τελικά κατέληξε μετά από μέρες νοσηλείας στην εντατική.

Πώς έστησε την ενέδρα θανάτου

Ο 54χρονος ο οποίος φαίνεται ότι ήθελε εδώ και αρκετό καιρό να εκδικηθεί για τον θάνατο του γιου φαίνεται πως και στο παρελθόν είχε απειλήσει το θύμα.

Μάλιστα φέρεται τον Δεκέμβριο του 2024 να είχε αποπειραθεί να τον σκοτώσει. Τότε τον είχε κατονομάσει η αδελφή του 21χρονου θύματος.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, το θύμα είχε υποβάλλει και μήνυση, καθώς τον είχε πλησιάσει ο 54χρονος με κουκούλα και τον είχε χτυπήσει.

Αναφορικά με τη δολοφονία, ο δράστης φαίνεται να έκλεισε το δρόμο στο αυτοκίνητο που οδηγούσε το θύμα, να εμβόλισε το αυτοκίνητό του και τον πυροβόλησε ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό.

Ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζό ωστόσο ο 54χρονος τον ακολούθησε και τον πυροβόλησε και πάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα προσπάθησε να μπει και σε έναν χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια για να σωθεί αλλά δεν τα κατάφερε.

Τελικά μετά το έγκλημα, ο δράστης πήγε με το αυτοκίνητό του στο αστυνομικό τμήμα Μαελβιζίου και παραδόθηκε στην Αστυνομία.

«Ποιος σκότωσε το παιδί μου;»

Ανατριχίλα προκαλεί η στιγμή που η μητέρα του θύματος φτάνει στο σημείο της δολοφονίας και αντικρύζει το άψυχο σώμα του παιδιού της.

Η μητέρα του 20χρονου βρισκόταν σε κατάσταση σοκ βλέποντας το παιδί της μέσα στα αίματα, στο πεζοδρόμιο του κεντρικού παραλιακού δρόμου της Αμμουδάρας.

«Το παιδί μου» φώναζε η μητέρα του θύματος, αναζητώντας παράλληλα απαντήσεις για το ποιος ευθύνεται για τον θάνατό του.

Στον εισαγγελέα ο δράστης

Ο 54χρονος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγες ώρες ενώπιον του εισαγγελέα, όπου θα ασκήσει βαρύτατες κατηγορίες και ποινική δίωξη.