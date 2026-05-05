Τον έψαχνε 2 χρόνια – Πώς έγινε η δολοφονία του 20χρονου στην Κρήτη

Συγκλονίζει η εν ψυχρώ δολοφονία 20χρονου στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, στο Ηράκλειο Κρήτης το απόγευμα της Τρίτης με δράστη έναν 54χρονο.

Όλα δείχνουν ότι η εκδίκηση όπλισε το χέρι του δράστη αφού σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ο 54χρονος θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο για τον θάνατο του μοναχογιού του σε τροχαίο πριν τρία χρόνια.

Τραγικές εικόνες

Ο 20χρονος και ο γιος του 54χρονου ήταν φίλοι και συνομήλικοι. Τον Νοέμβριο του 2023 με οδηγό τον 20χρονο το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και καρφώθηκε σε κολώνα με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του φίλου του που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Ο 17χρονος τότε μαθητής έδωσε μάχη να κρατηθεί στη ζωή αλλά τελικά κατέληξε μετά από μέρες νοσηλείας στην εντατική.

Ο 54χρονος δεν ξεπέρασε ποτέ τον χαμό του μοναχογιού του, θεωρώντας υπεύθυνο τον φίλο του που οδηγούσε.

Σήμερα φαίνεται ότι αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του και τον εκτέλεσε με 4 σφαίρες.

Πώς έστησε τη δολοφονία

Σύμφωνα όσα έχουν γίνει γνωστά ο δράστης έκλεισε το δρόμο στο αυτοκίνητο που οδηγούσε το θύμα. Τον πυροβόλησε ενώ το θύμα βρισκόταν ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο. Ο νεαρός βγήκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να τρέξει για να σωθεί. Ο δράστης φέρεται να τον ακολούθησε και συνέχισε να τον πυροβολεί μέχρι να τον σκοτώνει.

Ο 20χρονος προσπάθησε να μπει σε έναν παρακείμενο χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια προκειμένου να σωθεί χωρίς να τα καταφέρει.

Ο δράστης έφυγε από το σημείο με το αυτοκίνητό του και οδήγησε μέχρι το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου όπου και παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Μάλιστα παρέδωσε και το φονικό όπλο με τις σφαίρες που του είχαν απομείνει.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια του 20χρονου είχε απευθυνθεί τέσσερις φορές στις Αρχές καθώς ο δράστης είχε κινηθεί κατ’ επανάληψη απειλητικά εναντίον και είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του.

Ο σπαραγμός της μάνας ραγίζει καρδιές

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν όταν στο σημείο της δολοφονίας έφτασε η μητέρα του 20χρονου που δεν μπορούσε να πιστέψει πως έχασε τον γιο της με αυτό τον τρόπο.

Η γυναίκα όταν έφτασε στο σημείο όπου ο γιος της είχε χάσει τη ζωή του από τους πυροβολισμούς του 54χρονου, άρχισε να φωνάζει και να κλαίει με λυγμούς βλέποντας το άψυχο σώμα του.

Το μοιραίο τροχαίο το 2023

Ο δράστης είχε χάσει τον 17χρονο γιο του, Γιώργο Παρασύρη, τον Νοέμβριο του 2023. Το αδικοχαμένο αγόρι, μαθητής στο λύκειο Γαζίου, πάλεψε σκληρά στη ΜΕΘ του Βενιζελείου αλλά δεν τα κατάφερε.

Μετά από 19 ημέρες η καρδιά του έπαψε να χτυπά, βυθίζοντας στο σκοτάδι τους γονείς του.

Το τροχαίο είχε σημειωθεί στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Γιώργος και οδηγούσε φίλος του, το σημερινό θύμα, ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού.

Ο 17χρονος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν ο 54χρονος δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Μάλιστα πριν καιρό είχε κατηγορηθεί ότι είχε απειλήσει με όπλο τον νεαρό οδηγό του μοιραίου τροχαίου στο οποίο έχασε τη ζωή του το μοναχοπαίδι του.

Οι γονείς του 17χρονου