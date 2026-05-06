Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εν ψυχρώ δολοφονίας του 20χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου καθώς μετά τον 54χρονο συνελήφθη και η σύζυγός του, ενώ οι αρχές προσπαθούν να ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό της ενέδρας και της εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το cretalive, στο Αστυνομικό Μέγαρο οδηγήθηκε και η σύζυγος του 54χρονου, η οποία συνελήφθη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της δολοφονίας.

Ο 54χρονος δράστης, είχε ήδη παραδοθεί στις αρχές λίγη ώρα μετά τη δολοφονία ενώ αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, όπου θα ασκήσει βαρύτατες κατηγορίες και ποινική δίωξη.

Ο δράστης θεωρούσε υπαίτιο τον 20χρονο για τον θάνατο του γιου σε τροχαίο, τρία χρόνια πριν και έτσι αποφάσισε να στήσει την ενέδρα θανάτου.

Το μοιραίο τροχαίο και η εκτέλεση

Ο 20χρονος και ο γιος του 54χρονου ήταν φίλοι και συνομήλικοι. Τον Νοέμβριο του 2023 με οδηγό τον 20χρονο το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και καρφώθηκε σε κολώνα με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του φίλου του που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Ο 17χρονος τότε μαθητής έδωσε μάχη να κρατηθεί στη ζωή αλλά τελικά κατέληξε μετά από μέρες νοσηλείας στην εντατική.

Η δολοφονία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Σύμφωνα με το ekriti επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πυρ από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες δέχθηκε το θύμα.

Τους πυροβολισμούς κατέγραψε κάμερα ασφαλείας που ήταν στο σημείο, μετέδωσε το Κρήτη TV.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για σκηνές τρόμου, καθώς οι πυροβολισμοί «πάγωσαν» την καθημερινότητα της περιοχής. Άμεσα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 20χρονο ήταν ήδη αργά.

Φοβόταν το θύμα

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της τραγωδίας φαίνεται να παίζουν και οι καταγγελίες για απειλές που είχαν προηγηθεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του, ενώ είχε απευθυνθεί στις αρχές καταγγέλλοντας πιέσεις και απειλές από τον δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος πατέρας δεν είχε καταφέρει να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού του, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές, καθώς φέρεται να είχε απειλήσει με όπλο το θύμα μετά το τροχαίο.