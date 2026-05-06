Κρήτη: Ο 54χρονος πυροβόλησε 6 φορές τον Νικήτα και συνέχισε να τον κλωτσά – Βίντεο ντοκουμέντο

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στην Κρήτη από την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου Νικήτα με δράστη τον 54χρονο πατέρα του φίλου που το 2023 είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο που είχαν οι δύο 17χρονοι τότε.

Όλα έγινα το απόγευμα Τρίτης στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο.

Βίντεο ντοκουμέντο

Το in παρουσιάζει βίντεο από τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης. Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τον 21χρονο να βγαίνει από το αυτοκίνητό του και να πέφτει νεκρός ενώ ακούγονται οι πυροβολισμοί από το όπλο του 54χρονου.

Την ίδια ώρα στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA καταγράφεται το όχημα του θύματος να κινείται σε κεντρικό δρόμο της περιοχής δευτερόλεπτα πριν τη φονική ενέδρα.

Ο 54χρονος δράστης, με συνοδηγό τη σύζυγό του, μόλις βλέπει το αυτοκίνητο του θύματος, στρίβει το τιμόνι και συγκρούεται μαζί του πλαγιομετωπικά.’

Χωρίς δεύτερη σκέψη, βγαίνει από το αυτοκίνητο με το περίστροφο στο χέρι. Το θύμα νιώθει απειλή και επιχειρεί να διαφύγει τρέχοντας από το σημείο. Ο 54χρονος πατέρας του καλύτερου του φίλου τον σημαδεύει και τον εκτελεί πισώπλατα.

Η σκηνή της δολοφονίας

Αυτόπτης μάρτυρας του φονικού μίλησε αποκλειστικά στο MEGA: «Σηκώνει το όπλο ο οδηγός του Peugeot και τον πυροβολεί, ξαναγυρίζει μπαίνει στο αυτοκίνητό του και φεύγει. Τον πυροβόλησε κατευθείαν δεν πρόλαβε καν να διασχίσει το δρόμο (το θύμα)».

Αφού αδειάζει το περίστροφο πάνω στον 21χρονο ο 54χρονος αρχίζει και κλωτσά τον νεαρό ενώ αυτός είναι ήδη νεκρός.

Τα μοιραία αυτά λεπτά έχουν αποτυπωθεί σε βίντεο ντοκουμέντο το οποίο εξετάζει καρέ καρέ η Αστυνομία.

Μετά το φονικό ο 54χρονος δράστης επιβιβάζεται στο τρακαρισμένο αυτοκίνητό του και από κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφεται να διαφεύγει με τη σύζυγο του από το σημείο, λίγη ώρα πριν τελικά παραδοθεί με το φονικό όπλο.

Ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε. Η δική μου ζωή σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν σκοτώθηκε το παιδί μου. Δεν έγινε ποτέ ουσιαστική διερεύνηση του τροχαίου».

Συνελήφθη και η σύζυγός του

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τη σύζυγό του εκτελεστή για συνέργεια καθώς βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του φονικού.

Υπό τον φόβο επεισοδίων από συγγενείς του δολοφονημένου Νικήτα, ο εισαγγελέας πήγε το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα, όπου παραμένουν υπό κράτηση οι δύο κατηγορούμενοι μέχρι να απολογηθούν.

Ο 54χρονος υποστηρίζει ότι δεν είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία. Θόλωσε, ανέφερε στους αστυνομικούς, και πήρε το νόμο στα χέρια του.

Αύριο συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε άγρια στη μέση του δρόμου. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα υπό των φόβο επεισοδίων.

Ποινική δίωξη

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες βρίσκεται ο 54χρονος Κωνσταντίνος Παρασύρης.

Συγκεκριμένα σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Δίωξη και στη σύζυγο

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.