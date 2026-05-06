Κρήτη: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο – Τη Δευτέρα η απολογία του

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες βρίσκεται ο 54χρονος Κωνσταντίνος Παρασύρης, για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου Νικήστρατου Γεμιστού το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και έχει προκαλέσει τεράστια κοινωνική αναστάτωση.

Συγκεκριμένα σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Δίωξη και στη σύζυγο

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και για λόγους ασφαλείας δεν μεταφέρθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο αλλά μετέβη ο εισαγγελέας και τους άσκησε τις ποινικές διώξεις.

Όπως έγινε γνωστό έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 14:30.

Νέα στοιχεία

Στο μεταξύ νέα στοιχεία φέρνει στο φως η δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου Νικήτα.

Η δικηγόρος Αλεξάνδρα Σπανάκη αποκάλυψε πως τον Φεβρουάριο του 2026 ο 54χχρονος είχε πραγματοποιήσει άλλη μια επίθεση εναντίον του 20χρονου έξω από το σπίτι του. Τότε μια γειτόνισσα τον διέσωσε προφέροντας του καταφύγιο στο σπίτι της.

Λίγες ημέρες μετά, σύμφωνα με τη δικηγόρο, κατατέθηκε μήνυση εναντίον του 54χρονου στον οποίο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και ορίστηκε δικάσιμος. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η κ. Σπανάκη πρόκειται για “το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου με βάση τις απειλείς και τις επιθέσεις που είχε δεχθεί το θύμα“.

«Τον κλοτσούσε ενώ ήταν νεκρός»

Ο Νικήτας βρήκε τραγικό θάνατο χθες από έναν άνθρωπο που τον εμβόλισε, τον κυνήγησε και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τον κλοτσούσε την ώρα που βρισκόταν αιμόφυρτος και, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, ήδη νεκρός στο έδαφος. Κατά την προανακριτική κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ο 54χρονος ανέφερε: «Δεν το είχα προσχεδιάσει αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 2023. Δεν σκεφτόμουν τίποτα, παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος εξακολουθούσε να ζει και να τον βλέπω μπροστά μου διαρκώς. Δικαιοσύνη για το τροχαίο δεν υπήρξε. Όταν είδα το αυτοκίνητό του απέναντί μου, έκανα ό,τι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά και δεν ήμουν ο εαυτός μου», ανέφερε.