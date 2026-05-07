Ένα βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα του 2023, όταν τραυματίστηκε θανάσιμα ο 17χρονος Γιώργος Παρασύρης, ήρθε στη δημοσιότητα λίγα 24ωρα μετά τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα Γεμιστού από τον 54χρονο.

Τότε, τα δύο παιδιά επέβαιναν σε ένα ΙΧ που κινούνταν στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου Κρήτης, με τον Νικήτα να κρατά το τιμόνι.

Το όχημα κινείται στην παραλιακή λεωφόρο όταν καταγράφεται να «φεύγει» από την πορεία του και να προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα.

Από την τρομακτική πρόσκρουση ο 17χρονος υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έδωσε μάχη για τη ζωή του για 19 ημέρες στη ΜΕΘ του Βενιζελείου όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο τροχαίο είχε τραυματιστεί σοβαρά και ο Νικήτας, ο οποίος επίσης χρειάστηκε να νοσηλευθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο.

Τότε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όταν ο Νικήτας συνήλθε και άνοιξε τα μάτια του, το πρώτο πράγμα που ρώτησε ήταν για τον φίλο του, τον Γιώργο.

Τρία χρόνια μετά ήρθε η δολοφονία του οδηγού του οχήματος από τον πατέρα του συνεπιβάτη που έχασε τη ζωή του.

Όπως λένε άτομα που γνώριζαν το θύμα και το δράστη, ο 20χρονος φέρεται να επιζητούσε την εκδίκαση της υπόθεσης του τροχαίου –που δεν είχε γίνει ακόμα- καθώς ήλπιζε, ότι θα ο πατέρας του Γιώργου θα καταλάβαινε ότι δεν έφταιγε εκείνος και θα άλλαζε στάση απέναντί του.