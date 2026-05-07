«Προσπάθησα να τον αποτρέψω, δεν τα κατάφερα» – Τι είπε η σύζυγος του 54χρονου δολοφόνου του Νικήτα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στο δράμα που ζει η οικογένειά της, από την ημέρα που έχασε το παιδί της, τον 17χρονο Γιώργο, στο μοιραίο δυστύχημα του 2023 στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου, αναφέρθηκε στην σύντομη προανακριτική της απολογία, η σύζυγος του 54χρονου, η οποία επίσης συνελήφθη και απολογείται την ερχόμενη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η 56χρονη φέρεται να είπε στην απολογία της ότι από την ημέρα που σκοτώθηκε ο μοναχογιός της, η οικογένειά της ζει έναν ανείπωτο πόνο.

Δεν γνώριζε ότι οπλοφορούσε

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην απολογία της η ίδια δεν γνώριζε τις προθέσεις του άνδρα της και αγνοούσε το γεγονός ότι είχε όπλο μαζί του.

«Σήμερα προσπάθησα να αποτρέψω το σύζυγό μου, αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν ήξερα ότι οπλοφορεί. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο» φέρεται να είπε η 56χρονη στους αστυνομικούς, λίγο μετά τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία.

Η 56χρονη βρισκόταν μέσα στο ΙΧ του 54χρονου όταν συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του 20χρονου και βγήκε κρατώντας το όπλο για να του επιτεθεί. Αφού ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 20χρονο, την άφησε στο σπίτι τους και στη συνέχεια πήγε να παραδοθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.