Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία

Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε τη νιγηριανή κυβέρνηση να διερευνήσει μια στρατιωτική αεροπορική επιδρομή που φέρεται να σκότωσε τουλάχιστον 100 πολίτες στην αγορά της Τούμφα, στην περιοχή τοπικής αυτοδιοίκησης Ζούρμι της πολιτείας Ζαμφάρα.

Σε δήλωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανέφερε ότι η αεροπορική επιδρομή έλαβε χώρα την Κυριακή 10 Μαΐου, κατά τη διάρκεια των εμπορικών δραστηριοτήτων στην εβδομαδιαία αγορά.

Σύμφωνα με την οργάνωση, συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης περισσότερων πτωμάτων, ενώ άλλοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη μεταφορά τους στα νοσοκομεία.

Η οργάνωση ανέφερε: «Την Κυριακή, 10 Μαΐου 2026, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, οι άνθρωποι στην εβδομαδιαία αγορά είδαν στρατιωτικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από την περιοχή. Στις 2:00 μ.μ., τα στρατιωτικά αεροσκάφη επέστρεψαν και βομβάρδισαν την αγορά.

Υπάρχουν πολλοί νεκροί άμαχοι και δεκάδες τραυματίες

«Δεκάδες τραυματίες λαμβάνουν επί του παρόντος περίθαλψη στα γενικά νοσοκομεία του Ζούρμι και του Σινκάφι. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι πολλοί από τους νεκρούς είναι γυναίκες και κορίτσια» όπως αναφέρει η οργάνωση.

Η Διεθνής Αμνηστία σημείωσε ότι παρόμοιο περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο στο Τζίλι, στα σύνορα μεταξύ των πολιτειών Μπόρνο και Γιόμπε, όπου πάνω από 100 άμαχοι σκοτώθηκαν σε στρατιωτική αεροπορική επιδρομή σε μια αγορά.

Πρόσθεσε ότι αυτό το μοτίβο παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνεται όλο και περισσότερο ο κανόνας, με τους χωρικούς να υφίστανται τις φρικαλεότητες τόσο από ένοπλες ομάδες και ληστές όσο και από τον στρατό.

«Η διεξαγωγή αεροπορικών επιδρομών δεν αποτελεί νόμιμη μέθοδο επιβολής του νόμου σύμφωνα με κανένα πρότυπο. Αυτή η απερίσκεπτη χρήση θανατηφόρας βίας είναι παράνομη, εξωφρενική και αποκαλύπτει την αδιαφορία του νιγηριανού στρατού για τις ζωές των αμάχων», δήλωσε η οργάνωση.

Η κυβέρνηση αποδέχεται έμμεσα τις «παράπλευρες απώλειες»

«Στρατιωτικές δυνάμεις της Κοινής Δύναμης Δράσης της Επιχείρησης FANSAN YAMMA εξόντωσαν αρκετούς τρομοκράτες σε συντονισμένη αεροπορική επιδρομή που είχε ως στόχο μια υποτιθέμενη συνάντηση ανταρτών στην πολιτεία Ζαμφάρα», σε μια επιχείρηση που ο στρατός χαρακτήρισε ως σημαντικό πλήγμα για τα εγκληματικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στη βορειοδυτική περιοχή.

«Η επιχείρηση διεξήχθη στις 10 Μαΐου 2026, στο χωριό Τούμφα της περιοχής τοπικής αυτοδιοίκησης Σινκάφι, μετά από αξιόπιστες πληροφορίες που υποδείκνυαν ότι ύποπτοι τρομοκράτες διοικητές είχαν συγκεντρωθεί για μια στρατηγική συνάντηση σε μια κρυφή τοποθεσία στα περίχωρα της κοινότητας». Οι στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι το σημείο συνάντησης ήταν «προσεκτικά κρυμμένο μέσα σε μια περιοχή με πυκνή βλάστηση, καθιστώντας το ένα προτιμώμενο κρησφύγετο για δραστηριότητες συντονισμού των ανταρτών».

Σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα από τον υπεύθυνο ενημέρωσης των μέσων ενημέρωσης της Επιχείρησης Φανσάν Γιάμα, υποστράτηγο Αλίγιου Ντάντζα, «στρατεύματα του Τομέα 2, σε συνεργασία με την Αεροπορική Συνιστώσα της επιχείρησης, εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση ακριβείας, αφού η συνεχής παρακολούθηση επιβεβαίωσε την ακριβή τοποθεσία της συγκέντρωσης».

Η δήλωση εξήγησε ότι η επίθεση εκτελέστηκε προσεκτικά ώστε «να ελαχιστοποιηθούν οι παράπλευρες απώλειες», εξασφαλίζοντας παράλληλα «μέγιστο αντίκτυπο στον ύποπτο τρομοκρατικό θύλακα». Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις μαρτυρίες της Διεθνούς Αμνηστίας.