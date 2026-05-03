Διεθνής κατακραυγή έχουν προκαλέσει βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, από φεστιβάλ στην νότια Νιγηρία, στα οποία καταγράφονται επιθέσεις σε γυναίκες σε δημόσιους δρόμους. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν έρευνα και έχουν συλλάβει πολλούς από τους δράστες.

Πολλά από τα θύματα, που φέρεται να είναι φοιτήτριες, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, αντιμετωπίζοντας τραυματισμούς και σοβαρό ψυχολογικό σοκ

Τα περιστατικά σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ Alue-Do στην περιοχή Οζόρο, στην πολιτεία Δέλτα της Νιγηρία. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν γυναίκες να τρέχουν σε δρόμους γεμάτους κόσμο, ενώ ομάδες ανδρών τις καταδιώκουν.

Σε αρκετά από τα αποσπάσματα, οι γυναίκες περικυκλώνονται, δέχονται επιθέσεις ενώ περαστικοί τραβούν βίντεο και φωνάζουν, με ορισμένους να αντιδρούν με επιδοκιμασίες.

In Nigeria, viral videos from March 19, 2026, during the annual Alue-Do cultural/fertility festival in Ozoro show groups of young men chasing, stripping, molesting, and raping women in public. Women found outside (especially after certain hours) were targeted, with reports of… pic.twitter.com/GGkest3K4A — Catch Up (@CatchUpFeed) March 23, 2026

Brutal ‘rape festival’ in Nigeria sparks outrage worldwide after horrifying video of men chasing women through streets surfaces https://t.co/vXqFa72QBq pic.twitter.com/FgI34Rf8uF — New York Post (@nypost) May 2, 2026

Τα βίντεο έχουν προκαλέσει παγκόσμια οργή, με χρήστες του διαδικτύου να περιγράφουν το γεγονός ως «φεστιβάλ βιασμού».

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό. Πολλαπλά βίντεο δείχνουν παρόμοιες επιθέσεις σε διαφορετικά σημεία κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ανδρών, ακόμη και ανηλίκων.

Πολλά από τα θύματα, που φέρεται να είναι φοιτήτριες από κοντινό πανεπιστήμιο, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, αντιμετωπίζοντας τραυματισμούς και σοβαρό ψυχολογικό σοκ.

Συνελήφθησαν πολλοί ύποπτοι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται

Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη πολλών υπόπτων σε σχέση με τα περιστατικά, μεταξύ των οποίων ένας τοπικός ηγέτης και τέσσερις νεαροί που έχουν ταυτοποιηθεί σε βίντεο.

Οι αρχές σημείωσαν ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν κατατεθεί επίσημες καταγγελίες για βιασμό, καλώντας ωστόσο θύματα και μάρτυρες να προσέλθουν και να καταθέσουν

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Μπράιτ Εντάφε, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενοι θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες, ενώ ο επικεφαλής της αστυνομίας της πολιτείας, Αΐνα Αντεσόλα, έδωσε εντολή για την άμεση μεταφορά των υπόπτων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Αστυνομικός Διευθυντής έχει δώσει εντολή οι ύποπτοι να μεταφερθούν άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Είναι αποφασισμένος να διασφαλίσει ότι όποιος εμπλέκεται θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη».

#WATCH: A traditional fertility festival in Ozoro, Delta State — meant to celebrate childbirth and family — turned into a night of chaos and sexual violence. On March 19, 2026, multiple women and girls were chased, assaulted, and publicly harassed by groups of young men across… pic.twitter.com/eny2tPiuCI — The ICIR (@TheICIR) April 10, 2026

Οι αρχές σημείωσαν ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν κατατεθεί επίσημες καταγγελίες για βιασμό, καλώντας ωστόσο θύματα και μάρτυρες να προσέλθουν και να καταθέσουν.

Τις επόμενες ημέρες, ο αριθμός των συλληφθέντων αυξήθηκε, με περισσότερα από δώδεκα άτομα να βρίσκονται υπό κράτηση, καθώς οι αρχές εξετάζουν οπτικό υλικό και μαρτυρίες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι συλλήψεις προέκυψαν στο πλαίσιο στοχευμένης έρευνας, ενώ δεν αποκλείεται να ταυτοποιηθούν και άλλοι εμπλεκόμενοι καθώς η διαδικασία συνεχίζεται.

Οι αρχές χαρακτήρισαν τα περιστατικά ως ενέργειες «εγκληματικών στοιχείων» που εκμεταλλεύτηκαν το φεστιβάλ, επιχειρώντας να αποσυνδέσουν τη βία από τον πολιτιστικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Τοπικοί ηγέτες προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, αρνούμενοι ότι σημειώθηκαν βιασμοί και υποστηρίζοντας ότι το φεστιβάλ παρερμηνεύτηκε.

Σε δήλωσή τους, περιέγραψαν το φεστιβάλ Alue-Do ως τελετουργικό γονιμότητας, αναφέροντας ότι συμβολικές πράξεις, όπως το τράβηγμα ή η ρίψη άμμου σε άτομα, συνδέονται με παραδοσιακές ευχές για ζευγάρια που δυσκολεύονται να κάνουν παιδιά.

Παράλληλα, χαρακτήρισαν τις αναφορές για εκτεταμένη σεξουαλική βία ως «ψευδείς και παραπλανητικές», τονίζοντας ότι δεν έχει καταγραφεί επίσημα κανένα περιστατικό βιασμού.

Ωστόσο, παραδέχθηκαν ότι ορισμένα άτομα ενδέχεται να επέδειξαν «ανεύθυνη συμπεριφορά», επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν αποτελούν μέρος της παράδοσης.

🇳🇬💔 “I HAVEN’T BEEN ABLE TO SLEEP” — Ozoro Festival Victims Speak Out: Groped, Harassed, Threatened, and Forced to Pay ₦10,000! More victims of the horrific Ozoro Festival sexual assaults in Delta State have bravely come forward to share their traumatic experiences. One lady… pic.twitter.com/ZGUqU36lMy — The Yoruba Times (@TheYorubaTimes) March 25, 2026

Οργή και προβληματισμός

Οι εξηγήσεις αυτές δεν φαίνεται να μείωσαν τις αντιδράσεις, καθώς τα βίντεο έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως Facebook, Instagram και X.

Οι εικόνες προκάλεσαν σοκ, όχι μόνο για τη βιαιότητα των επιθέσεων, αλλά και για το γεγονός ότι εκτυλίχθηκαν σε δημόσια θέα, χωρίς παρέμβαση.

Σε ένα από τα βίντεο, διακρίνεται νεαρή γυναίκα να κλαίει και να προσπαθεί να καλύψει το σώμα της, ενώ δέχεται επίθεση από ομάδα ανδρών που την έχουν περικυκλώσει.

Brutal ‘rape festival’ in Nigeria sparks worldwide outrage after a horrifying video surfaced of men chasing women through the streets. This is the annual Alue-Do fertility festival in Ozoro, Delta State, Nigeria (March 19, 2026). Videos show groups of men and boys chasing… pic.twitter.com/TQgdHedLIz — Next Brief (@nextbrief) May 2, 2026

«Πιάστε την, πιάστε την, είναι γυναίκα»

Μία από τις γυναίκες η φοιτήτρια Εζούεγκο Ιτζεόμα Ρόζμαρι, κατέθεσε ότι δέχθηκε επίθεση αμέσως μόλις έφτασε κοντά στον χώρο με μοτοσικλέτα.

«Μόλις κατέβηκα, άρχισαν να φωνάζουν “πιάστε την, πιάστε την, είναι γυναίκα” και όρμησαν πάνω μου σαν μέλισσες», δήλωσε.

«Ένα μεγάλο πλήθος άρχισε να τραβά τα ρούχα μου μέχρι που με άφησαν γυμνή. Μου τραβούσαν το στήθος και άγγιζαν όλο μου το σώμα… Φώναζα για βοήθεια».

Όπως ανέφερε, τελικά διασώθηκε από περαστικό, ωστόσο το κινητό της αφαιρέθηκε, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες και δεν έχει επιστρέψει στο πανεπιστήμιο.