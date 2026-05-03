Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Νιγηρία: Διεθνής κατακραυγή για επιθέσεις σε γυναίκες σε «φεστιβάλ βιασμού» – Σκληρές εικόνες
Κόσμος 03 Μαΐου 2026, 12:20

Νιγηρία: Διεθνής κατακραυγή για επιθέσεις σε γυναίκες σε «φεστιβάλ βιασμού» – Σκληρές εικόνες

Οργή για το «φεστιβάλ βιασμού» στη Νιγηρία μετά τα βίντεο με άνδρες να κυνηγούν γυναίκες στους δρόμους.

Διεθνής κατακραυγή έχουν προκαλέσει βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, από φεστιβάλ στην νότια Νιγηρία, στα οποία καταγράφονται επιθέσεις σε γυναίκες σε δημόσιους δρόμους. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν έρευνα και έχουν συλλάβει πολλούς από τους δράστες.

Πολλά από τα θύματα, που φέρεται να είναι φοιτήτριες, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, αντιμετωπίζοντας τραυματισμούς και σοβαρό ψυχολογικό σοκ

Τα περιστατικά σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ Alue-Do στην περιοχή Οζόρο, στην πολιτεία Δέλτα της Νιγηρία. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν γυναίκες να τρέχουν σε δρόμους γεμάτους κόσμο, ενώ ομάδες ανδρών τις καταδιώκουν.

Σε αρκετά από τα αποσπάσματα, οι γυναίκες περικυκλώνονται, δέχονται επιθέσεις ενώ περαστικοί τραβούν βίντεο και φωνάζουν, με ορισμένους να αντιδρούν με επιδοκιμασίες.

Τα βίντεο έχουν προκαλέσει παγκόσμια οργή, με χρήστες του διαδικτύου να περιγράφουν το γεγονός ως «φεστιβάλ βιασμού».

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό. Πολλαπλά βίντεο δείχνουν παρόμοιες επιθέσεις σε διαφορετικά σημεία κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ανδρών, ακόμη και ανηλίκων.

Πολλά από τα θύματα, που φέρεται να είναι φοιτήτριες από κοντινό πανεπιστήμιο, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, αντιμετωπίζοντας τραυματισμούς και σοβαρό ψυχολογικό σοκ.

Συνελήφθησαν πολλοί ύποπτοι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται

Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη πολλών υπόπτων σε σχέση με τα περιστατικά, μεταξύ των οποίων ένας τοπικός ηγέτης και τέσσερις νεαροί που έχουν ταυτοποιηθεί σε βίντεο.

Οι αρχές σημείωσαν ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν κατατεθεί επίσημες καταγγελίες για βιασμό, καλώντας ωστόσο θύματα και μάρτυρες να προσέλθουν και να καταθέσουν

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Μπράιτ Εντάφε, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενοι θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες, ενώ ο επικεφαλής της αστυνομίας της πολιτείας, Αΐνα Αντεσόλα, έδωσε εντολή για την άμεση μεταφορά των υπόπτων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Αστυνομικός Διευθυντής έχει δώσει εντολή οι ύποπτοι να μεταφερθούν άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Είναι αποφασισμένος να διασφαλίσει ότι όποιος εμπλέκεται θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη».

Οι αρχές σημείωσαν ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν κατατεθεί επίσημες καταγγελίες για βιασμό, καλώντας ωστόσο θύματα και μάρτυρες να προσέλθουν και να καταθέσουν.

Τις επόμενες ημέρες, ο αριθμός των συλληφθέντων αυξήθηκε, με περισσότερα από δώδεκα άτομα να βρίσκονται υπό κράτηση, καθώς οι αρχές εξετάζουν οπτικό υλικό και μαρτυρίες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι συλλήψεις προέκυψαν στο πλαίσιο στοχευμένης έρευνας, ενώ δεν αποκλείεται να ταυτοποιηθούν και άλλοι εμπλεκόμενοι καθώς η διαδικασία συνεχίζεται.

Οι αρχές χαρακτήρισαν τα περιστατικά ως ενέργειες «εγκληματικών στοιχείων» που εκμεταλλεύτηκαν το φεστιβάλ, επιχειρώντας να αποσυνδέσουν τη βία από τον πολιτιστικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Τοπικοί ηγέτες προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, αρνούμενοι ότι σημειώθηκαν βιασμοί και υποστηρίζοντας ότι το φεστιβάλ παρερμηνεύτηκε.

Σε δήλωσή τους, περιέγραψαν το φεστιβάλ Alue-Do ως τελετουργικό γονιμότητας, αναφέροντας ότι συμβολικές πράξεις, όπως το τράβηγμα ή η ρίψη άμμου σε άτομα, συνδέονται με παραδοσιακές ευχές για ζευγάρια που δυσκολεύονται να κάνουν παιδιά.

Παράλληλα, χαρακτήρισαν τις αναφορές για εκτεταμένη σεξουαλική βία ως «ψευδείς και παραπλανητικές», τονίζοντας ότι δεν έχει καταγραφεί επίσημα κανένα περιστατικό βιασμού.

Ωστόσο, παραδέχθηκαν ότι ορισμένα άτομα ενδέχεται να επέδειξαν «ανεύθυνη συμπεριφορά», επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν αποτελούν μέρος της παράδοσης.

Οργή και προβληματισμός

Οι εξηγήσεις αυτές δεν φαίνεται να μείωσαν τις αντιδράσεις, καθώς τα βίντεο έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως Facebook, Instagram και X.

Οι εικόνες προκάλεσαν σοκ, όχι μόνο για τη βιαιότητα των επιθέσεων, αλλά και για το γεγονός ότι εκτυλίχθηκαν σε δημόσια θέα, χωρίς παρέμβαση.

Σε ένα από τα βίντεο, διακρίνεται νεαρή γυναίκα να κλαίει και να προσπαθεί να καλύψει το σώμα της, ενώ δέχεται επίθεση από ομάδα ανδρών που την έχουν περικυκλώσει.

«Πιάστε την, πιάστε την, είναι γυναίκα»

Μία από τις γυναίκες η φοιτήτρια Εζούεγκο Ιτζεόμα Ρόζμαρι, κατέθεσε ότι δέχθηκε επίθεση αμέσως μόλις έφτασε κοντά στον χώρο με μοτοσικλέτα.

«Μόλις κατέβηκα, άρχισαν να φωνάζουν “πιάστε την, πιάστε την, είναι γυναίκα” και όρμησαν πάνω μου σαν μέλισσες», δήλωσε.

«Ένα μεγάλο πλήθος άρχισε να τραβά τα ρούχα μου μέχρι που με άφησαν γυμνή. Μου τραβούσαν το στήθος και άγγιζαν όλο μου το σώμα… Φώναζα για βοήθεια».

Όπως ανέφερε, τελικά διασώθηκε από περαστικό, ωστόσο το κινητό της αφαιρέθηκε, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες και δεν έχει επιστρέψει στο πανεπιστήμιο.

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Σήμερα το πρωί 03.05.26

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Σύμφωνα με τις αρχές στο Ιράν οι διαδηλώσεις στις αρχές του χειμώνα ξεκίνησαν ειρηνικά προτού μετατραπούν σε «ταραχές υποκινούμενες από το εξωτερικό»

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones
Σε απάντηση σε αυτούς τους καθημερινούς βομβαρδισμούς, που πλέον είναι συχνότεροι και στη διάρκεια της ημέρας, η Ουκρανία έπληξε πολλούς στόχους στη Ρωσία, τόσο στρατιωτικούς όσο και ενεργειακούς

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο
Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης αποκαλύπτει τα όρια της διεθνούς πίεσης και τη δύναμη των παγκόσμιων ελίτ

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»
Πώς οι ΗΠΑ χτίζουν τους νέους οικονομικούς κολοσσούς - Οι συγχωνεύσεις-μαμούθ αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να αναζητά νέα στρατηγική ανάμεσα σε ρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

Φρουροί του Ιράν: Ο Τραμπ πρέπει να επιλέξει μεταξύ «μιας αδύνατης στρατιωτικής επιχείρησης ή μιας κακής συμφωνίας»
Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας πάντως, ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα
Οι εκεχειρίες, όπως στη Μέση Ανατολή, έχουν ιστορικό παραβιάσεων. Ωστόσο, δεν είναι ανθρωπιστικές αποφάσεις. Είναι συχνά «μια μορφή στρατηγικής διαπραγμάτευσης» για την αναδιατύπωση όρων μιας σύγκρουσης.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας
Οι χρήστες του Διαδικτύου, έκπληκτοι από την απίστευτη φυσική ομοιότητα μεταξύ των αδελφών Μακρόν, κατέκλυσαν τα social media με σχόλια όπως: «κλώνος» και «αντιγραφή-επικόλληση».

Συρία: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαιώνει βομβαρδισμούς της Ιορδανίας εναντίον «αποθηκών ναρκωτικών και όπλων»
Η συριακή κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε πως η Ιορδανία βομβάρδισε θέσεις εντός του συριακού εδάφους, αποδίδοντάς το και αυτή σε εμπόρους ναρκωτικών.

Αποστολάκη κατά Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση ανέχεται καταχρηστικές χρεώσεις και υπέρογκα επιτόκια
Η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη επιτίθεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την «υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση» που παρουσίασε, όπως είπε, ως «εθνική πρωτοβουλία»

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Πώς η ΑΙ του Μασκ οδηγεί τους ανθρώπους σε παραλήρημα – «Επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του»
Το Grok του Μασκ το παράκανε... Οι πληροφορίες που έδινε οδήγησαν πολλούς χρήστες σε διάφορα μέρη του κόσμου σε παραλήρημα. Ο Άνταμ ετοιμάστηκε για πόλεμο, ενώ ο Τάκα πίστευε ότι μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων

Τσουκαλάς: Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές;
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ζητά «εκλογές το συντομότερο» απαντώντας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι αναφορές του για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Εκτός πραγματικότητας ο Μητσοτάκης, «ξεφεύγει» με… χιούμορ για τη Euroleague
Ο πρωθυπουργός στο Κυριακάτικο μήνυμά του δεν αναφέρεται σε κανένα ζήτημα που ταλανίζει τους πολίτες και προτιμά να κάνει... αστεία με την έναρξη των πλέι οφ της Euroleague για να «τραβήξει την προσοχή»

Ηράκλειο: Ζήτημα χρόνου να παραδοθεί ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης έξω από μπαρ
Στην υπόθεση της άγριας επίθεσης στο Ηράκλειο εμπλέκεται και ένας ανήλικος - ο οποίος τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 57χρονο πορτιέρη -, ενώ ο πατέρας του κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones
Η AI «σβήνει» τη Gen Z από την αγορά εργασίας – Το μεγάλο λάθος των επιχειρήσεων
Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες αντικαθιστούν θέσεις εισαγωγικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη, ειδικοί προειδοποιούν ότι το κόστος μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο φαίνεται σήμερα: από την απώλεια ταλέντου μέχρι τη διάρρηξη της «αλυσίδας» που δημιουργεί τους ηγέτες του αύριο.

Κρήτη: Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες στο Ηράκλειο – Πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι
Μέσα σε πέντε λεπτά το χαλάζι είχε «ασπρίσει» τις αυλές στο Ηράκλειο - Στο λιμάνι, οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα ένα κρουαζιερόπλοιο να αναγκαστεί να επιστρέψει στον Πειραιά

Τρομερή Μαρία Στρατουδάκη: Δύο χάλκινα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων
Η 17χρονη αθλήτρια του Κρατερού Χανίων κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων καταρρίπτοντας και έξι πανελλήνια ρεκόρ.

Πρόωρη αυλαία για το «Σπίτι Μου 2» – Βροχή διαμαρτυριών
Το πρόγραμμα φθηνών επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων «Σπίτι Μου 2», λήγει πρόωρα στις 2 Ιουνίου, αντί για τέλη Αυγούστου όπως αναμενόταν. Αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους που τρέχουν και δεν φτάνουν.

Άβα Γκάρντνερ – Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους
Η κατοικία που στέγασε έναν από τους πιο παθιασμένους και ταραχώδεις έρωτες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, αυτή της Άβα Γκάρντνερ και του Φράνκ Σινάτρα, διατίθεται πλέον προς πώληση

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

ΔΝΤ: Επικρίνει τις κυβερνήσεις της ΕΕ ότι αγνοούν προειδοποιήσεις για επιδοτήσεις ενέργειας
Το ΔΝΤ προτρέπει τις χώρες να στοχεύσουν την υποστήριξη στους πιο ευάλωτους αντί να χρησιμοποιούν δαπανηρά γενικά μέτρα

