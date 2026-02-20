Νιγηρία: Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά
Η πολύνεκρη επίθεση έγινε στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία - «Μετακινούνταν από το ένα χωριό στο άλλο», είπε βουλευτής του πολιτειακού κοινοβουλίου
- Σοβαρές καταγγελίες γονέων και μαθητών για διευθύντρια Λυκείου στον Νέο Κόσμο – Σοκάρουν οι μαρτυρίες
- Πάτρα: Μεγάλο κύκλωμα έκανε απάτες με στοιχηματικές εταιρίες στο διαδίκτυο – Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη
- ΕΛΤΑ: Πού μεταφέρονται τα πρώτα 11 καταστήματα – Το σχέδιο μετασχηματισμού
- Βίντεο ντοκουμέντο μετά τον ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες
Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλές γυναίκες και παιδιά απήχθησαν, αφού ένοπλοι άνδρες επιτέθηκαν σε ένα χωριό στην πολιτεία Ζαμφάρα, στη βορειοδυτική Νιγηρία, είπε σήμερα στο Reuters ένας βουλευτής του πολιτειακού κοινοβουλίου.
Σοκαριστική είδηση από τη Νιγηρία
Ο Χαμίσου Α. Φαρού, ένας βουλευτής που εκπροσωπεί το νότιο Μπουκουγιούμ, ανέφερε πως οι δράστες εφόρμησαν κατά του χωριού Τούνγκαν Ντούτσε από περίπου τις 5 το απόγευμα χθες έως τις 03.30 το πρωί σήμερα, βάζοντας φωτιά σε κτίρια και πυροβολώντας εναντίον κατοίκων που επιχειρούσαν να διαφύγουν.
«Μετακινούνταν από το ένα χωριό στο άλλο… αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 50 νεκρούς», περιέγραψε ο Φαρού σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός των απαχθέντων θυμάτων δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί.
Η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου.
Δείτε σχετικές αναρτήσεις:
Attackers kill at least 50, abduct women and children in Nigeria’s Zamfara state https://t.co/1BXUqgmCIz https://t.co/1BXUqgmCIz
— Reuters World (@ReutersWorld) February 20, 2026
At least 50 people have been killed, and several women and children abducted after armed men attacked Tungan Dutse village in Nigeria’s Zamfara state. The region continues to face growing insecurity. https://t.co/iQfc5g2Pco
— Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 20, 2026
At least 30 people were killed in a Thursday attack by suspected bandits in Zamfara state, Nigeria. Local media, citing residents, reported on Friday that the gunmen blocked key entry and exit routes, trapping villagers, as the assault continued for hours. pic.twitter.com/aIRmTQHaJC
— CGTN Africa (@cgtnafrica) February 20, 2026
- Νιγηρία: Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά
- Οικονομική ασφυξία: Γιατί το «δεν βγαίνει ο μήνας» έγινε η νέα κανονικότητα
- Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης
- «Συμβούλιο Ειρήνης»: Αντιμέτωπη με τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ η Σούιτσα μετά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση
- Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας
- Θεσμικό ρήγμα στις ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο βάζει φρένο στην ικανότητα του Τραμπ να αποφασίζει και να διατάσσει
- Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα
- Η Βέρντερ Βρέμης ακύρωσε το ταξίδι στις ΗΠΑ λόγω της ICE
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις