Νιγηρία: Τουλάχιστον 46 νεκροί σε τρεις επιθέσεις ενόπλων στην πολιτεία του Νίγηρα
Δεν σταματούν οι ένοπλες επιθέσεις στη Νιγηρία. Αυτή τη φορά 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλων, κοντά σε περιοχή δράσης τζιχαντιστών.
- Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας
- Αποκολλήθηκε βράχος 40 τόνων στο Κατάκολο – Κινδυνεύουν σπίτια
- Από τη Θεσσαλονίκη στην Ευρώπη με ένα σκούτερ – 12 χώρες, 18 ημέρες και 4.586 χιλιόμετρα
- Αρχαία Ολυμπία: Νεκρός 54χρονος σε χωράφι στην Νεράιδα – Τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του
Τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο σε επίθεση που πραγματοποίησαν ένοπλοι άνδρες σε τρία χωριά της πολιτείας του Νίγηρα, στη κεντροδυτική Νιγηρία, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο πηγή του ανθρωπιστικού τομέα.
Σύμφωνα με την πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, «38 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά ή οι δράστες του έκοψαν τον λαιμό» στο χωριό Κονκόσο, «επτά σκοτώθηκαν στο Τουνγκάν Μακέρι» και «ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Πίσα», τρεις τοποθεσίες που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του Μπόργκου, στα σύνορα με την πολιτεία Κουάρα, όπου περισσότεροι από 160 άνθρωποι σφαγιάστηκαν από τζιχαντιστές στις αρχές Φεβρουαρίου.
Η αύξηση των φονικών επιθέσεων και των μαζικών απαγωγών έχει προκαλέσει ανησυχία για την κατάσταση ασφαλείας, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επέκριναν την αδυναμία της Νιγηρίας να σταματήσει τη βία, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.
Η Νιγηρία είναι αντιμέτωπη με μια τζιχαντιστική εξέγερση εδώ και περισσότερα από 16 χρόνια στα βορειοανατολικά, με μια σύγκρουση μεταξύ γεωργών και κτηνοτρόφων στα βορειοκεντρικά, με τη βία αυτονομιστών στα νοτιοανατολικά και με απαγωγές για λύτρα στα βορειοδυτικά, οι οποίες θα μπορούσαν σταδιακά να εξαπλωθούν στα νοτιοδυτικά, περιοχή που μέχρι τώρα είναι σχετικά πιο ασφαλής.
Τι αναφέρουν πηγές από τη Νιγηρία
Νιγηριανά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως οι υποψίες πέφτουν στη Μπόκο Χαράμ. Η πηγή πρόσθεσε ότι περίπου το 80% των σπιτιών στο Κονκόσο κάηκαν και ότι συνεχίζουν να ανασύρονται επιπλέον πτώματα.
Ο Τζέρεμια Τίμοθι, κάτοικος του Κονκόσο που κατέφυγε σε ένα κοντινό χωριό, είπε ότι η επίθεση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες με σποραδικές πυροβολισμοί.
Ένας άλλος κάτοικος, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, είπε ότι οι επιτιθέμενοι οδηγούσαν περισσότερες από 200 μοτοσικλέτες καθώς διέσχιζαν την περιοχή, στοχεύοντας τα χωριά.
- Νιγηρία: Τουλάχιστον 46 νεκροί σε τρεις επιθέσεις ενόπλων στην πολιτεία του Νίγηρα
- Εκουαδόρ: Η αστυνομία ανακάλυψε οκτώ ανθρώπινα κεφάλια και ένα «μήνυμα»
- Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
- Λίβερπουλ – Μπράιτον 3-0: Στους «16» του FA Cup με σούπερ Σαλάχ
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 15.02.2026]
- Ίντερ – Γιουβέντους 3-2: Οι Νερατζούρι πήραν το derby d’ Italia
- Ρεάλ Μαδρίτης – Σοσιεδάδ 4-1: Στην κορυφή η «Βασίλισσα» και περιμένει…
- Γιατί η Κίνα μειώνει το χαρτοφυλάκιο των αμερικανικών ομολόγων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις