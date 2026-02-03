ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής

Οι ΗΠΑ έχουν στείλει μια μικρή ομάδα στρατιωτικών στη Νιγηρία, ανακοίνωσε την Τρίτη ο επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης για την Αφρική (AFRICOM), παραδεχόμενος για πρώτη φορά ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στη χώρα, μετά τον βομβαρδισμό στο Σοκότο ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε τα αεροπορικά πλήγματα σε στόχους του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία, όπως είπε, προαναγγέλλοντας και άλλες στρατιωτικές ενέργειες.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ εκτελούν αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από τη χώρα, από τη γειτονική Γκάνα, τουλάχιστον από τα τέλη Νοεμβρίου.

Ο στρατηγός Ντάγκβιν Ρ.Μ. Άντερσον, επικεφαλής της AFRICOM, είπε σε δημοσιογράφους σήμερα ότι μια ομάδα Αμερικανών στρατιωτών στάλθηκε στη Νιγηρία, αφού οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής απειλής στη Δυτική Αφρική. Ο Άντερσον δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το μέγεθος της αποστολής και τους στόχους της.

Ο υπουργός Άμυνας, Κρίστοφερ Μούσα, επιβεβαίωσε την παρουσία των Αμερικανών στη Νιγηρία, αλλά δεν αποκάλυψε άλλες λεπτομέρειες.

Ένας Αμερικανός πρώην αξιωματούχος είπε ότι η αμερικανική ομάδα φαίνεται πως συμμετέχει ενεργά στη συγκέντρωση πληροφοριών και δίνει τη δυνατότητα στις νιγηριανές δυνάμεις να πλήττουν ομάδες που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Οι πιέσεις Τραμπ στην Νιγηρία

Η Νιγηρία δέχτηκε ισχυρές πιέσεις από την Ουάσινγκτον να αναλάβει δράση εναντίον των ισλαμιστών, αφού ο Τραμπ την κατηγόρησε ότι δεν μπορεί να προστατεύσει τους χριστιανούς. Η νιγηριανή κυβέρνηση αρνείται ότι οι χριστιανοί διώκονται συστηματικά, επιμένοντας ότι οι ισλαμιστές μαχητές και άλλες ένοπλες οργανώσεις επιτίθενται τόσο σε χριστιανούς όσο και σε μουσουλμάνους πολίτες.

Οι οργανώσεις Μπόκο Χαράμ και Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ISWAP) ενέτειναν τις επιθέσεις τους σε στρατιωτικές αυτοκινητοπομπές και πολίτες, κυρίως στη βορειοδυτική Νιγηρία όπου δρουν εδώ και σχεδόν 17 χρόνια.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα στόχο στην Πολιτεία Σοκότο, σε συντονισμό με τις νιγηριανές αρχές, όπως λέει η AFRICOM, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «πολλοί» μαχητές που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος.