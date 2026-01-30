newspaper
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επίθεση τζιχαντιστών στη Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί στρατιωτικοί και άμαχοι
Κόσμος 30 Ιανουαρίου 2026, 03:45

Επίθεση τζιχαντιστών στη Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί στρατιωτικοί και άμαχοι

Οι νεκροί από την επίθεση των μελών Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων στην βορειοανατολική Νιγηρία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Spotlight

Τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) σκότωσαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη δεκάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών, στην πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία, με φόντο την κλιμάκωση της βίας στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής και τις διεθνείς πιέσεις όσον αφορά ζητήματα εθνικής ασφαλείας, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο τοπικές και ιατρικές πηγές.

Αφότου ξέσπασε η εξέγερση των τζιχαντιστών στη Νιγηρία το 2009 έχουν σκοτωθεί πάνω από 40.000 άνθρωποι κι έχουν ξεριζωθεί άλλοι περίπου 2 εκατομμύρια κάτοικοι στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Ο απολογισμός ανέρχεται σε δεκάδες νεκρούς (…) και πολλοί στρατιώτες αγνοούνται», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιμπραήμ Λίμαν, μέλος παραστρατιωτικής οργάνωσης που πολεμά εναντίον των τζιχαντιστών, αναφερόμενος στην επίθεση στην Μπόρνο.

Είκοσι πτώματα, ανάμεσά τους αυτά πέντε στρατιωτών και 15 οικοδόμων και κυνηγών της περιοχής, μεταφέρθηκαν στο γενικό νοσοκομείο της Μπίου, κάπου 45 χιλιόμετρα από τη Σάμπον Γκάρι, όπου έγινε η επίθεση, σύμφωνα με τον κ. Λίμαν.

Στρατιωτικοί και πολίτες πέθαναν στην επίθεση στην βορειοανατολική Νιγηρία

Ο Μπουκάρ Γιάμτα Άλι, γραμματέας συλλόγου κυνηγών στη Γιαμαρκούνι, και δυο μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Μπίου, επιβεβαίωσαν πως μεταφέρθηκαν στη δομή υγείας πτώματα και τραυματίες από τη Σάμπον Γκάρι. Κάποια θύματα εργάζονταν στη γέφυρα του Ουατζιρόκο, που συνδέει τις πόλεις Μπίου και Νταμπόα, καταστράφηκε από τζιχαντιστές πέρυσι και ανοικοδομείται.

Εργάτες επέστρεφαν στη βάση τους στη Σάμπον Γκάρι, κάπου πέντε χιλιόμετρα από εκεί, για να περάσουν τη νύχτα. Η ενέδρα καταγράφτηκε δυο ημέρες έπειτα από άλλη επίθεση αποδοθείσα στο ΙΚΔΑ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 9 νιγηριανούς στρατιωτικούς, ενώ άλλοι δέκα κηρύχτηκαν αγνοούμενοι, στα όρια της πόλης Νταμάσακ, κοντά στα σύνορα με τον Νίγηρα.

Το ΙΚΔΑ, που προέκυψε όταν διασπάστηκε η Μπόκο Χαράμ το 2016, επικεντρώνει τις επιθέσεις του στις δυνάμεις ασφαλείας, χωρίς όμως οι άμαχοι να γλιτώνουν από ενέργειές του στην περιοχή. Το επίπεδο της βίας των τζιχαντιστών είχε μειωθεί την τελευταία δεκαετία, πλην όμως η δράση τους εξαπλώθηκε σε γειτονικές χώρες—στον Νίγηρα, στο Τσαντ και στο Καμερούν.

Ωστόσο εντείνονται οι ανησυχίες για την αναζωπύρωση της βίας σε τομείς του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας, όπου οι οργανώσεις των τζιχαντιστών παραμένουν ικανές να εξαπολύουν πολύνεκρες επιθέσεις παρότι διεξάγονται στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον τους για χρόνια.

Η πολιτική των ΗΠΑ στη Νιγηρία

Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επικρίνει το ότι οι αρχές της Νιγηρίας δεν έχουν μπορέσει να τερματίσουν τη δράση των ενόπλων οργανώσεων. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε υποτιθέμενο «διωγμό» των χριστιανών στη χώρα—επαναλαμβάνοντας ισχυρισμούς της αμερικανικής θρησκευτικής δεξιάς εδώ και χρόνια—παρότι οι σκοτωμοί έχουν θύματα χριστιανούς και μουσουλμάνους αδιακρίτως.

Οι κατηγορίες του ρεπουμπλικάνου αντικρούστηκαν από την κυβέρνηση του ομολόγου του Μπόλα Τινούμπου και αμφισβητήθηκαν από ειδικούς. Οι ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αιφνιδιαστικά αεροπορικές επιδρομές ανήμερα τα Χριστούγεννα στην πολιτεία Σόκοτο, αναφέροντας πως στοχοποίησαν τζιχαντιστές συνδεόμενους με το Ισλαμικό Κράτος. Η Αμπούτζα ανακοίνωσε πως ενέκρινε τις επιδρομές αυτές.

Κατόπιν οι κυβερνήσεις των δυο χωρών ανακοίνωσαν πως θέλουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για ζητήματα ασφαλείας και στον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών. Ανάμεσα στις μορφές βίας που κλιμακώνονται τους τελευταίους μήνες στη Νιγηρία είναι οι μαζικές απαγωγές από συμμορίες κακοποιών, των bandits στην ορολογία των τοπικών αρχών, που δρουν χωρίς κανένα ιδεολογικό κίνητρο, με ελατήριο το κέρδος από την απόσπαση λύτρων.

Σχολεία, χωριά και χώροι λατρείας έχουν μπει στο στόχαστρο τέτοιων ενεργειών. Η πιο πρόσφατη μαζική απαγωγή έγινε αυτόν τον μήνα, στην πολιτεία Καντούνα, όταν 170 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν σε εκκλησίες—ενέργεια που διέψευσε αρχικά η αστυνομία. Η υπόθεση προκάλεσε σάλο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

World
Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες
Αυστηροί έλεγχοι 30.01.26

Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες

Με περισσότερες από 8.000 εναέριες επιθέσεις με χρήση drones να καταγράφονται στην Κολομβία το 2025, η κυβέρνηση του Γκουστάβο Πέτρο θα ελέγχει τις εισαγωγές.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα
Εκτελεστικό Διάταγμα 30.01.26

Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα

Μετά τον έλεγχο της Βενεζουέλας, οι ΗΠΑ βάζουν εντονότερα στο στόχαστρο την Κούβα η οποία προμηθεύονταν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και το εξήγαγε για να εξασφαλίσει συνάλλαγμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια
Ελέω ICE 30.01.26

ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι «τα βρήκαν» για την συνέχιση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ και να αποτραπεί νέο κλείσιμο της αμερικανικής οικονομίας

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα
Εξατομίκευση τέλος 30.01.26

Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν γενική άδεια για όλες τις χρήσεις που αφορά την βιομηχανία πετρελαίου στη Βενεζουέλα, όπως αγορά, αποθήκευση, πώληση, μεταπώληση και επεξεργασία

Σύνταξη
Ιταλία: Ολόκληρη κοινότητα στην Σικελία κινδυνεύει από κατολίσθηση – Διάσωση αλόγων και γαϊδουριών [Βίντεο]
Καταρρακτώδεις βροχές 30.01.26

Ιταλία: Ολόκληρη κοινότητα στην Σικελία κινδυνεύει από κατολίσθηση - Διάσωση αλόγων και γαϊδουριών

Μια κοινότητα στην Σικελία, κωμόπολη για τα ελληνικά δεδομένα, κινδυνεύει, όταν μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε και πήρε μαζί της πολλές κατοικίες, σπίτια εξακολουθούν να πέφτουν στον γκρεμό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό
70.000+ 29.01.26

Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό

Για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ αποδέχθηκε τους υπολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα ως αληθείς, με φόβους πως οι νεκροί αγνοούμενοι μπορεί να είναι χιλιάδες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο
ΟΗΕ 29.01.26

Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο

Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που «καθορίζει τους κανόνες» ή από τη διαίρεση του κόσμου σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής, δήλωσε την Πέμπτη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία
Νέος κίνδυνος 29.01.26

Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία

Ομοσπονδιακή παράλυση προ των πυλών, η σύγκρουση για την ICE διχάζει την Ουάσιγκτον - Το πολιτικό θρίλερ με φόντο τον προϋπολογισμό και οι κοινωνικές εντάσεις που οδηγούν τις ΗΠΑ σε ένα νέο «λουκέτο»

Σύνταξη
Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας
ΗΠΑ 29.01.26

Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας

Η υπόθεση στο Ιλινόις έχει συγκριθεί με άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών πολιτών στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Τεράστιο πορτρέτο της 5χρονης Χιντ που σκοτώθηκε στη Γάζα ξεδιπλώθηκε σε παραλία της Βαρκελώνης
Συγκίνηση 29.01.26

Τεράστιο πορτρέτο της 5χρονης Χιντ που σκοτώθηκε στη Γάζα ξεδιπλώθηκε σε παραλία της Βαρκελώνης

«Τα παιδιά της Γάζας δεν ζητούν συμπόνια. Ζητούν το δικαίωμά τους να ζήσουν, να κοιμούνται χωρίς φόβο, να παίζουν χωρίς βόμβες, να μεγαλώσουν, απλά να μεγαλώσουν», είπε η μητέρα της Χιντ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες
Αυστηροί έλεγχοι 30.01.26

Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες

Με περισσότερες από 8.000 εναέριες επιθέσεις με χρήση drones να καταγράφονται στην Κολομβία το 2025, η κυβέρνηση του Γκουστάβο Πέτρο θα ελέγχει τις εισαγωγές.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα
Εκτελεστικό Διάταγμα 30.01.26

Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα

Μετά τον έλεγχο της Βενεζουέλας, οι ΗΠΑ βάζουν εντονότερα στο στόχαστρο την Κούβα η οποία προμηθεύονταν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και το εξήγαγε για να εξασφαλίσει συνάλλαγμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια
Ελέω ICE 30.01.26

ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι «τα βρήκαν» για την συνέχιση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ και να αποτραπεί νέο κλείσιμο της αμερικανικής οικονομίας

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα
Εξατομίκευση τέλος 30.01.26

Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν γενική άδεια για όλες τις χρήσεις που αφορά την βιομηχανία πετρελαίου στη Βενεζουέλα, όπως αγορά, αποθήκευση, πώληση, μεταπώληση και επεξεργασία

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Θαυμάζω την εικόνα των παικτών μου, σε δεύτερη μοίρα το παιχνίδι μετά την τραγωδία»
Ποδόσφαιρο 30.01.26

Λουτσέσκου: «Θαυμάζω την εικόνα των παικτών μου, σε δεύτερη μοίρα το παιχνίδι μετά την τραγωδία»

Μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιόν με 4-2, Λουτσέσκου και Γιακουμάκης στάθηκαν στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας και τόνισαν ότι δικέφαλος αγωνίστηκε για αυτούς.

Σύνταξη
Ιταλία: Ολόκληρη κοινότητα στην Σικελία κινδυνεύει από κατολίσθηση – Διάσωση αλόγων και γαϊδουριών [Βίντεο]
Καταρρακτώδεις βροχές 30.01.26

Ιταλία: Ολόκληρη κοινότητα στην Σικελία κινδυνεύει από κατολίσθηση - Διάσωση αλόγων και γαϊδουριών

Μια κοινότητα στην Σικελία, κωμόπολη για τα ελληνικά δεδομένα, κινδυνεύει, όταν μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε και πήρε μαζί της πολλές κατοικίες, σπίτια εξακολουθούν να πέφτουν στον γκρεμό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
UEFA Ranking: Παρέμεινε στην 11η θέση η Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 30.01.26

UEFA Ranking: Παρέμεινε στην 11η θέση η Ελλάδα

Παρά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιόν με 4-2 και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρόμα με 1-1, η Ελλάδα παραμένει στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Σύνταξη
Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ
Εκστρατεία σπίλωσης 29.01.26

Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ

Στην Ελλάδα τα 7 στα 10 εργατικά ατυχήματα ξεφεύγουν από τις επίσημες στατιστικές εκτιμά το Eurogip, ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ασφάλισης και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, με έδρα τη Γαλλία.

Αφροδίτη ΤζιαντζήΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)
Yes, sir 29.01.26

Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)

Η Charli xcx προσέλαβε τους έμπειρους σχεδιαστές της Vivienne Westwood για να δημιουργήσουν ένα φόρεμα που θυμίζει φαλλό και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας
Μετοχές - προϊόντα 29.01.26

Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας

Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας, τραπεζών και πρώτων υλών οδήγησε το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου, το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας, σε ιστορική ετήσια απόδοση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)
Europa League 29.01.26

Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)

Άμεση ήταν η αντίδραση της Λιόν μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, με τους Γάλλους να ισοφαρίζουν με τον Ιμπέρ, ενώ λίγο αργότερα ο Δικέφαλος έμεινε και με παίκτη λιγότερο, αφού ο Κωνσταντέλιας είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό
70.000+ 29.01.26

Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό

Για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ αποδέχθηκε τους υπολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα ως αληθείς, με φόβους πως οι νεκροί αγνοούμενοι μπορεί να είναι χιλιάδες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times
335 τρύπες από σφαίρες 29.01.26

«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times

Η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, Γουίσαμ Χαμάντα, γράφει στους New York Times για τη δολοφονία στη Γάζα που της ανέθεσε τη νέα αποστολή της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)
Europa League 29.01.26

Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο γήπεδο της Λιόν με τον Γιακουμάκη όμως οι παίκτες του Δικεφάλου δεν πανηγύρισαν. Αντιθέτως τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία σηκώνοντας τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο