«Ολα τα στρατόπεδα» των τζιχαντιστών που έβαλε στο στόχαστρο ο αμερικανικός στρατός στη Νιγηρία «αποδεκατίστηκαν» υποστήριξε το βράδυ χθες Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Josh Smith, επάνω, εξοπλισμένο drone MQ-9 Reaper, παρόμοιο με αυτά που λέγεται ότι έπληξαν τους τζιχαντιστές στη Νιγηρία).

«Είπα, ας τους δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο (…) Δεν το περίμεναν, αλλά τους πλήξαμε σκληρά»

Τα πλήγματα επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, αλλά ο ίδιος διέταξε να καθυστερήσουν για μία ημέρα. «Είπα, ας τους δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο (…) Δεν το περίμεναν, αλλά τους πλήξαμε σκληρά. Κάθε στρατόπεδο αποδεκατίστηκε» είπε ο Τραμπ.

Την Πέμπτη οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα στη βορειοδυτική Νιγηρία, με στόχο θέσεις τζιχαντιστών που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, σφαγιάζουν χριστιανούς, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Με χαμηλές πτήσεις

Οι επιδρομές διεξήχθησαν με χαμηλές πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα οποία εκτόξευσαν καθοδηγούμενους πυραύλους, διευκρίνισε χθες Παρασκευή ο υπουργός Πληροφόρησης της αφρικανικής χώρας, ο Μοχάμεντ Ιντρίς.

«Συνολικά 16 βλήματα υψηλής ακρίβειας, καθοδηγούμενα από GPS, εκτοξεύτηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper, εξουδετερώνοντας με επιτυχία μαχητές του Ισλαμικού Κράτους που επιχειρούσαν να εισέλθουν στη Νιγηρία από τη ζώνη του Σαχέλ», ανέφερε ο υπουργός.

Οι αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν ύστερα από «εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναγνώριση» με τη συνδρομή της Νιγηρίας, συμπλήρωσε.

Η Νιγηρία άφησε χθες να εννοηθεί ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και άλλα πλήγματα εναντίον τζιχαντιστικών οργανώσεων (περισσότερα εδώ).