Οι επιδρομές που εξαπέλυσαν την Πέμπτη οι ΗΠΑ εναντίον τζιχαντιστών στη βορειοδυτική Νιγηρία, διεξήχθησαν με χαμηλές πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα οποία εκτόξευσαν καθοδηγούμενους πυραύλους, διευκρίνισε χθες Παρασκευή ο υπουργός Πληροφόρησης της αφρικανικής χώρας, ο Μοχάμεντ Ιντρίς (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Josh Smith, επάνω, εξοπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 Reaper, παρόμοιο με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη Νιγηρία).

Οι επιδρομές εξαπολύθηκαν ύστερα από «εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναγνώριση»

«Συνολικά 16 βλήματα υψηλής ακρίβειας, καθοδηγούμενα από GPS, εκτοξεύτηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper, εξουδετερώνοντας με επιτυχία μαχητές του Ισλαμικού Κράτους που επιχειρούσαν να εισέλθουν στη Νιγηρία από τη ζώνη του Σαχέλ», ανέφερε ο υπουργός.

Οι αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν ύστερα από «εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναγνώριση» με τη συνδρομή της Νιγηρίας, συμπλήρωσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η Νιγηρία άφησε χθες να εννοηθεί ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και άλλα πλήγματα εναντίον τζιχαντιστικών οργανώσεων.

«Σε εξέλιξη…»

Οταν ρωτήθηκε γι’ αυτήν την πιθανότητα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιουσούφ Τούγκαρ απάντησε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ChannelsTV: «Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη και συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ. Συνεργαζόμαστε επίσης με άλλες χώρες».

«Η Νιγηρία ήταν εκείνη που παρείχε τις πληροφορίες» στην Ουάσιγκτον, υποστήριξε επίσης ο υπουργός, διευκρινίζοντας ότι μιλούσε τηλεφωνικά με τον αμερικανό ομόλογό του, τον Μάρκο Ρούμπιο.

«Μιλήσαμε δύο φορές. Συζητήσαμε επί 19 λεπτά πριν την επίθεση, στη συνέχεια μιλήσαμε για άλλα πέντε λεπτά αφού ξεκίνησε», ανέφερε (περισσότερα εδώ).