Νιγηρία: Με πυραύλους από drones MQ-9 Reaper οι επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών
Οι επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών στη Νιγηρία εξαπολύθηκαν ύστερα από «εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναγνώριση», με τη συνδρομή της αφρικανικής χώρας.
- Μέσα στη «Φωλιά του Λύκου», το κρυφό αρχηγείο στο δάσος από όπου ο Χίτλερ διεύθυνε τον πόλεμο
- Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση
- Καθηγητής Χάρβαρντ για Τραμπ: «Δεν τερμάτισε πολέμους… είναι ανυπόμονος, κακός ειρηνοποιός»
- «Ζύγιζε μόλις 9 κιλά» – Νέα στοιχεία για τον τραγικό θάνατο του 3χρονου στην Αλεξανδρούπολη
Οι επιδρομές που εξαπέλυσαν την Πέμπτη οι ΗΠΑ εναντίον τζιχαντιστών στη βορειοδυτική Νιγηρία, διεξήχθησαν με χαμηλές πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα οποία εκτόξευσαν καθοδηγούμενους πυραύλους, διευκρίνισε χθες Παρασκευή ο υπουργός Πληροφόρησης της αφρικανικής χώρας, ο Μοχάμεντ Ιντρίς (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Josh Smith, επάνω, εξοπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 Reaper, παρόμοιο με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη Νιγηρία).
Οι επιδρομές εξαπολύθηκαν ύστερα από «εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναγνώριση»
«Συνολικά 16 βλήματα υψηλής ακρίβειας, καθοδηγούμενα από GPS, εκτοξεύτηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper, εξουδετερώνοντας με επιτυχία μαχητές του Ισλαμικού Κράτους που επιχειρούσαν να εισέλθουν στη Νιγηρία από τη ζώνη του Σαχέλ», ανέφερε ο υπουργός.
Οι αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν ύστερα από «εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναγνώριση» με τη συνδρομή της Νιγηρίας, συμπλήρωσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Η Νιγηρία άφησε χθες να εννοηθεί ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και άλλα πλήγματα εναντίον τζιχαντιστικών οργανώσεων.
«Σε εξέλιξη…»
Οταν ρωτήθηκε γι’ αυτήν την πιθανότητα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιουσούφ Τούγκαρ απάντησε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ChannelsTV: «Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη και συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ. Συνεργαζόμαστε επίσης με άλλες χώρες».
«Η Νιγηρία ήταν εκείνη που παρείχε τις πληροφορίες» στην Ουάσιγκτον, υποστήριξε επίσης ο υπουργός, διευκρινίζοντας ότι μιλούσε τηλεφωνικά με τον αμερικανό ομόλογό του, τον Μάρκο Ρούμπιο.
«Μιλήσαμε δύο φορές. Συζητήσαμε επί 19 λεπτά πριν την επίθεση, στη συνέχεια μιλήσαμε για άλλα πέντε λεπτά αφού ξεκίνησε», ανέφερε (περισσότερα εδώ).
- Αργεντινή: Το Κογκρέσο ενέκρινε τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Μιλέι
- Περού: Δολοφονία δημοσιογράφου, η τέταρτη από την αρχή του έτους – Είχε αποκαλύψει σκάνδαλο διαφθοράς
- Σομαλιλάνδη: Δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της, λέει ο Τραμπ
- Βόρεια Κορέα: Σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» με τη Ρωσία, λέει ο Κιμ σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν
- Νιγηρία: Με πυραύλους από drones MQ-9 Reaper οι επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών
- Σομαλιλάνδη: «Επικίνδυνο προηγούμενο» η αναγνώρισή της από το Ισραήλ, προειδοποιεί η Αφρικανική Ενωση
- Ουκρανία: Ο Ζελένσκι εμπλέκει και τη Λευκορωσία στον πόλεμο με τη Ρωσία
- The Cure: Πέθανε ο Πέρι Μπαμόντε κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις