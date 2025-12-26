Νιγηρία: Πλήγματα κατά του Ισλαμικού Κράτους εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στόχους του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία, ανακοίνωσε ο Τραμπ, ενώ αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα πλήγματα εξαπολύθηκαν κατόπιν αιτήματος των νιγηριανών αρχών.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν «πολυάριθμα» αεροπορικά πλήγματα στη Νιγηρία εναντίον τζιχαντιστικής οργάνωσης που είναι γνωστή με την ονομασία Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική – ΙΚΔΑ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα πλήγματα των ΗΠΑ εξαπολύθηκαν κατόπιν αιτήματος των αρχών της Νιγηρίας
Ο κ. Τραμπ, ανακοινώνοντας τους βομβαρδισμούς αυτούς μέσω Truth Social, επανέλαβε τον ισχυρισμό του, ο οποίος έχει πάντως αντικρουστεί από τις νιγηριανές αρχές, ότι οι τζιχαντιστές «στοχοποιούν και σκοτώνουν (…) κυρίως αθώους χριστιανούς, σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί επί χρόνια, ακόμη και αιώνες!».
«Απόψε, κατά διαταγές μου (…) οι ΗΠΑ διεξήγαγαν ισχυρό και θανατηφόρο πλήγμα εναντίον των τρομοκρατικών αποβρασμάτων του ΙΚΙΛ» στη βορειοδυτική Νιγηρία, ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος — χρησιμοποιώντας παλαιότερο ακρώνυμο της τζιχαντιστικής οργάνωσης («Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε») — χθες το απόγευμα (τοπική ώρα· στις 00:59 ώρα Ελλάδας).
Διεμήνυσε πως θα υπάρξουν κι άλλοι «νεκροί τρομοκράτες» αν «συνεχιστεί η σφαγή χριστιανών».
«Σκοτώθηκαν πολλά μέλη του ΙΚ»
Αμερικανός αξιωματούχος, πάντως, δήλωσε ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί χθες στη Νιγηρία από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπολύθηκαν κατόπιν αιτήματος των αρχών της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής.
Τα πλήγματα στοχοποίησαν τζιχαντιστές στην πολιτεία Σομπότο (βορειοδυτικά) και είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλά μέλη του ΙΚ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Πηγή: ΑΠΕ
- Νιγηρία: Πλήγματα κατά του Ισλαμικού Κράτους εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ
