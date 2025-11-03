Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε χθες Κυριακή ούτε χερσαίες επιχειρήσεις, ούτε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Νιγηρία, την επομένη της απειλής του να διατάξει τον στρατό των ΗΠΑ να δράσει στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής αν δεν σταματήσει αυτός που ο αμερικανός πρόεδρος εκλαμβάνει ως διωγμό των χριστιανών (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, ο Τραμπ στη διάρκεια των δηλώσεών του επί του προεδρικού αεροσκάφους).

«Σκοτώνουν αριθμό ρεκόρ χριστιανών στη Νιγηρία (….) Δεν θα επιτρέψουμε να συμβαίνει αυτό»

“They are killing record numbers of Christians in Nigeria. We are not going to allow that to happen.» — President Donald Trump. pic.twitter.com/aV7KPrrvuv — NEFERTITI (@firstladyship) November 3, 2025

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου επί του προεδρικού αεροσκάφους αν εξετάζει χερσαίες επιχειρήσεις ή αεροπορικά πλήγματα στη Νιγηρία, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε πως «θα μπορούσαν να είναι πολλά πράγματα. Εξετάζω πολλά πράγματα».

«Σκοτώνουν αριθμό ρεκόρ χριστιανών στη Νιγηρία (…) Σκοτώνουν χριστιανούς και τους σκοτώνουν κατά πολύ μεγάλους αριθμούς. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβαίνει αυτό», επέμεινε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η Νιγηρία αντιμετωπίζει τη δράση της Μπόκο Χαράμ και άλλων ισλαμιστικών ομάδων οι οποίες δολοφονούν αδιακρίτως πολίτες ανεξαρτήτως θρησκείας.

Επίσης, η χώρα μαστίζεται από τη δράση συμμοριών, τα μέλη των οποίων αποκαλούνται Μπάντιτς (bandits, ληστές), που επιτίθενται σε χωριά, κλέβουν και απαγάγουν άτομα ζητώντας λύτρα.

«Ατιμασμένη χώρα»

«Εάν η νιγηριανή κυβέρνηση συνεχίσει να ανέχεται τις δολοφονίες χριστιανών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν αμέσως κάθε βοήθεια προς τη Νιγηρία και θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε σε αυτήν την από τώρα και στο εξής ατιμασμένη χώρα και να ανοίξουν πυρ για να εξοντώσουν εντελώς τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές ωμότητες. Δίνω εντολή στο υπουργείο Πολέμου να προετοιμαστεί για πιθανή (στρατιωτική) δράση» έγραψε νωρίτερα χθες ο αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.