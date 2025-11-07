newspaper
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 23:02
Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι στη Νιγηρία διαπράττεται «γενοκτονία Χριστιανών» – Οι αριθμοί διαφωνούν
Κόσμος 07 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι στη Νιγηρία διαπράττεται «γενοκτονία Χριστιανών» – Οι αριθμοί διαφωνούν

Οι αναφορές περί στοχευμένων επιθέσεων εναντίον χριστιανών στη Νιγηρία έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, εντός των ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της βίας κατά χριστιανών στη Νιγηρία, απειλώντας ότι θα «στοχεύσει τη χώρα» εάν η κυβέρνηση της Αμπούτζα «συνεχίσει να επιτρέπει τη δολοφονία χριστιανών».

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Truth Social, δεσμεύτηκε να «εισβάλει με τα όπλα σε αυτή την πλέον ντροπιασμένη χώρα», προκαλώντας αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός των ΗΠΑ.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται να ενισχύσει μια συζήτηση που εδώ και μήνες φουντώνει στην Ουάσινγκτον, όπου πολιτικοί και ακτιβιστές κατηγορούν τη νιγηριανή κυβέρνηση για ανοχή απέναντι στη θρησκευτικά υποκινούμενη βία.

Καταγγελίες για «γενοκτονία» και αμφισβητούμενα στοιχεία

Οι αναφορές περί στοχευμένων επιθέσεων εναντίον χριστιανών στη Νιγηρία έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Ο γνωστός παρουσιαστής και κωμικός Μπιλ Μάχερ χαρακτήρισε πρόσφατα την κατάσταση «γενοκτονία», υποστηρίζοντας ότι η ισλαμιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ έχει σκοτώσει πάνω από 100.000 ανθρώπους από το 2009 και έχει καταστρέψει 18.000 εκκλησίες.

Ωστόσο, η αξιοπιστία αυτών των αριθμών αμφισβητείται.

Το BBC, σε πρόσφατη έρευνά του, διαπίστωσε ότι τα στοιχεία στα οποία βασίζονται τέτοιοι ισχυρισμοί είναι δύσκολο να επαληθευτούν, ενώ ορισμένες οργανώσεις παραποιούν δεδομένα ή τα παρουσιάζουν χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.

Η θέση της Νιγηρίας: «Όλοι είναι στόχοι των τρομοκρατών»

Η κυβέρνηση της Νιγηρίας απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «σοβαρή αλλοίωση της πραγματικότητας».

Αν και δεν αρνείται ότι η χώρα πλήττεται από βία, υπογραμμίζει ότι τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων δεν ανήκουν αποκλειστικά σε μία θρησκευτική ομάδα.

«Οι τζιχαντιστές επιτίθενται σε όλους όσους απορρίπτουν τη δολοφονική ιδεολογία τους – μουσουλμάνους, χριστιανούς και άθεους», ανέφεραν αξιωματούχοι.

Πράγματι, σύμφωνα με ανεξάρτητους αναλυτές, η πλειονότητα των θυμάτων προέρχεται από μουσουλμανικές κοινότητες στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου δρουν οργανώσεις όπως η Μπόκο Χαράμ και η Ισλαμική Πολιτεία της Δυτικής Αφρικής.

Αμερικανοί πολιτικοί πιέζουν για δράση

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Τέξας, Τεντ Κρουζ, έχει αναλάβει εκστρατεία για το ζήτημα, δηλώνοντας ότι «πάνω από 50.000 χριστιανοί έχουν σφαγιαστεί από το 2009 και χιλιάδες εκκλησίες έχουν καταστραφεί».

Αν και ο Κρουζ δεν κάνει λόγο για «γενοκτονία», κατηγορεί τις νιγηριανές αρχές ότι αγνοούν ή διευκολύνουν τις επιθέσεις εναντίον χριστιανών.

Η Νιγηρία, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις τζιχαντιστικές ομάδες και δηλώνει πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η επέμβαση δεν θα είναι μονομερής.

Οι αριθμοί πίσω από τη ρητορική

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί που επικαλούνται ορισμένοι Αμερικανοί πολιτικοί προέρχονται κυρίως από τη μη κυβερνητική οργάνωση InterSociety, η οποία παρακολουθεί περιστατικά βίας στη Νιγηρία.

Σε έκθεσή, η οργάνωση υποστηρίζει ότι από το 2009 έχουν σκοτωθεί 100.000 χριστιανοί και 60.000 μουσουλμάνοι, αριθμοί που ωστόσο αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό. Το έργο της InterSociety θεωρείται αδιαφανές, καθώς δεν δημοσιοποιεί πλήρως τις πηγές των δεδομένων της και παραδέχεται ότι συνδυάζει «συνοπτικά στατιστικά» από παλαιότερες αναφορές — γεγονός που καθιστά δύσκολη την επαλήθευση των στοιχείων της.

Το BBC, συγκρίνοντας τις εκθέσεις της με τις πρωτογενείς πηγές, εντόπισε σημαντικές ασυμφωνίες.

Ενδεικτικά, η οργάνωση ισχυρίζεται ότι μόνο μέσα στο 2025 έχουν σκοτωθεί πάνω από 7.000 χριστιανοί, ενώ η δημοσιογραφική έρευνα του BBC, επανεξετάζοντας 70 αναφορές που επικαλέστηκε η InterSociety, υπολόγισε τον πραγματικό αριθμό σε περίπου 3.000 θανάτους. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, εντοπίστηκαν διπλές καταγραφές επιθέσεων, ενώ οι περισσότερες πηγές δεν αναφέρουν τη θρησκευτική ταυτότητα των θυμάτων.

Τα στοιχεία της InterSociety διαφέρουν σημαντικά και από εκείνα της διεθνούς ερευνητικής οργάνωσης Acled, η οποία υπολογίζει ότι από το 2009 έχουν σκοτωθεί περίπου 53.000 άμαχοι — μουσουλμάνοι και χριστιανοί μαζί — σε περιστατικά πολιτικής βίας.

Εξετάζοντας μόνο την περίοδο από το 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, η Acled αναφέρει ότι περίπου 21.000 άμαχοι σκοτώθηκαν σε απαγωγές, επιθέσεις, σεξουαλική βία και χρήση εκρηκτικών.
Εντόπισε 384 περιστατικά όπου οι χριστιανοί ήταν συγκεκριμένος στόχος από το 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, στα οποία 317 άτομα έχασαν τη ζωή τους, πράγμα που σημαίνει ότι αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό των θυμάτων.

Ως πηγές, η Acled βασίζεται στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου οι αναφορές μπορούν να επαληθευτούν, σε οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και σε τοπικούς εταίρους.

Οι δράστες: Από τη Μπόκο Χαράμ έως τους κτηνοτρόφους Φουλάνι

Πέρα από τις τζιχαντιστικές οργανώσεις, η InterSociety περιλαμβάνει στους υπαίτιους και τους κτηνοτρόφους Φουλάνι, μια κυρίως μουσουλμανική εθνοτική ομάδα που δρα σε όλη τη Δυτική Αφρική.

Η ΜΚΟ χαρακτηρίζει τους Φουλάνι «τζιχαντιστές», ωστόσο πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι οι συγκρούσεις τους είναι κυρίως εθνοτικές ή οικονομικές, με αιτία τη διαμάχη για γη και πόρους.

Αναλυτές όπως ο Christian Ani και ο Confidence McHarry τονίζουν ότι οι περισσότερες επιθέσεις αυτής της φύσης έχουν τοπικό χαρακτήρα και δεν εντάσσονται σε θρησκευτικό πόλεμο, παρότι συχνά πλήττουν τόσο χριστιανικές όσο και μουσουλμανικές κοινότητες.

Η εκστρατεία πίσω από την αφήγηση

Το θέμα της «γενοκτονίας των χριστιανών» στη Νιγηρία δεν είναι νέο στις ΗΠΑ.

Εδώ και χρόνια, ομάδες όπως οι Indigenous People of Biafra (Ipob) και η Κυβέρνηση της Μπιάφρα στην Εξορία (BRGIE) προωθούν το ζήτημα σε διεθνές επίπεδο, επιδιώκοντας πολιτική στήριξη.

Η InterSociety έχει κατηγορηθεί από τον νιγηριανό στρατό ότι συνδέεται με την Ipob, αν και αρνείται οποιαδήποτε σχέση.

Η BRGIE έχει παραδεχθεί ότι συνεργάστηκε με εταιρείες λόμπι στις ΗΠΑ και ότι έχει έρθει σε επαφή με Αμερικανούς γερουσιαστές, ανάμεσά τους και ο Κρουζ, για να προωθήσει την υπόθεση.

Τα επίσημα στοιχεία που επικαλείται ο Τραμπ

Στην πρόσφατη ανάρτησή του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον αριθμό των 3.100 χριστιανών θυμάτων, βασιζόμενος σε έκθεση της φιλανθρωπικής οργάνωσης Open Doors για το διάστημα Οκτωβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, την ίδια περίοδο σκοτώθηκαν επίσης 2.320 μουσουλμάνοι.

Η Open Doors επισημαίνει ότι οι χριστιανοί εξακολουθούν να αποτελούν στόχο βίας, αλλά όλο και περισσότεροι μουσουλμάνοι πέφτουν επίσης θύματα επιθέσεων από ένοπλες ομάδες Φουλάνι.

«Η βία έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της θρησκείας και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κρίσης ανασφάλειας», σημειώνουν οι αναλυτές.

Ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη ρητορική

Εν τέλει, δεν αμφισβητείται ότι η Νιγηρία βιώνει μια βαθιά κρίση ασφάλειας, με χιλιάδες θύματα κάθε χρόνο και κοινότητες που ζουν υπό τον φόβο της βίας.

Οι χριστιανοί αποτελούν πράγματι μέρος αυτών των θυμάτων — όχι όμως αποκλειστικά.

Οι ένοπλες ομάδες που δρουν στη χώρα πλήττουν εξίσου μουσουλμάνους, άθεους και όποιον θεωρούν αντίπαλο ή εμπόδιο στα συμφέροντά τους.

Ωστόσο, η ρητορική που υιοθετεί ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να υπερβαίνει την πραγματική διάσταση του προβλήματος, μετατρέποντας μια περίπλοκη ανθρωπιστική κρίση σε απλουστευμένο αφήγημα θρησκευτικής αντιπαράθεσης.

Με την προβολή της Νιγηρίας ως «χώρα που σκοτώνει χριστιανούς», ο πρώην πρόεδρος δεν ενισχύει τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τροφοδοτεί ένα κλίμα ισλαμοφοβίας και διχασμού που βρίσκει πρόσφορο έδαφος στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
ΟΤ FORUM: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας» – Η πρώτη μέρα

ΟΤ FORUM: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας» – Η πρώτη μέρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γυμνιστές: Ο λαός με τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ευρώπη
Κόσμος 07.11.25

Άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάρη - Ο λαός με τους πιο ένθερμους γυμνιστές στην Ευρώπη

Έρευνα της YouGov διαπίστωσε ότι οι κάτοικοι μιας χώρας στην Ευρώπη ήταν πιο πιθανό να πουν ότι ήταν απολύτως εντάξει να εμφανίζονται γυμνοί σε δημόσιους χώρους - και ότι το είχαν κάνει

Σύνταξη
Μεξικό: Ενας 17χρονος ταυτοποιείται ως ο δράστης της δολοφονίας δημάρχου
Μεξικό 07.11.25

Ενας έφηβος ταυτοποιείται ως ο δολοφόνος δημάρχου

Οι αρχές στο Μεξικό ανακοινώνουν ότι ένας 17χρονος διέπραξε τη δολοφονία του δημάρχου της Ουρουαπάν, και ειδικοί αποκαλύπτουν ότι συμμορίες εκπαιδεύουν συχνά ανηλίκους για να διαπράξουν εγκλήματα.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζητά από τον έως… πρότινος τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας να πολεμήσει τους τζιχαντιστές
Μπελέμ 07.11.25

Ο Μακρόν ζητά από τον τζιχαντιστή Αλ Σάρα να πολεμήσει τους τζιχαντιστές

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζητά από τον ομόλογό του της Συρίας, τζιχαντιστή Αλ Σάρα, να «ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό που μάχεται εναντίον του Ντάες», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης [βίντεο]
13 νεκροί 07.11.25

Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης

Το αεροπλάνο MD-11 είχε καθηλωθεί για επισκευές στο Τέξας λίγες εβδομάδες πριν από την πτώση, με τις επισκευές να αφορούν την δεξαμενή καυσίμου στο αριστερό -μοιραίο- φτερό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: 2 Κολομβιανοί καταδικάζονται από τη Ρωσία σε κατεχόμενα εδάφη επειδή πολέμησαν με τους Ουκρανούς
Ντονέτσκ 07.11.25

2 Κολομβιανοί καταδικάζονται σε κατεχόμενα εδάφη ως «μισθοφόροι» της Ουκρανίας

Δύο Κολομβιανοί που φέρεται να πολέμησαν στο πλευρό της Ουκρανίας, και συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα, καταδικάστηκαν σε ουκρανική περιφέρεια κατεχόμενη από τον ρωσικό στρατό.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 07.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 07.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 07.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση
32.500 εκτοπισμένοι 07.11.25

Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση

Ο ΟΗΕ κρούει καμπανάκι κινδύνου για την Τζαμάικα. Τα συντρίμμια φράζουν δρόμους, δεν επιτρέπουν πρόσβαση στα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθυστερούν την παροχή βοήθειας και αποκατάσταση των υποδομών.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
10% από βδομάδα 06.11.25

ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η απόφαση ελήφθη διότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ζήτησε να μειωθεί η κίνηση σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio
Music 07.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio

Μετά από μήνες έντασης και νομικών συγκρούσεων, η μουσική βιομηχανία κάνει στροφή: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απειλή, αλλά ως εργαλείο που λειτουργεί μέσα σε σαφή όρια, με στόχο να προστατεύσει και να ενισχύσει τον δημιουργό — όχι να τον αντικαταστήσει

Σύνταξη
Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία
Ελλάδα 07.11.25

Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία

«ΤΑ ΝΕΑ» δημοσιεύουν σήμερα, πρώτα, τα βασικά συμπεράσματα μεγάλης έρευνας που διενεργήθηκε σε νέους εργαζομένους και νέες εργαζόμενες, ηλικίας ως 29 ετών

Βασίλης Τσουκαλάς
Συντάξεις: Αναμονή έως δύο χρόνια λόγω διαδοχικής ασφάλισης
Οικονομία 07.11.25

Συντάξεις: Αναμονή έως δύο χρόνια λόγω διαδοχικής ασφάλισης

Χιλιάδες ασφαλισμένοι με ένσημα σε περισσότερα από ένα Ταμεία περιμένουν πολλούς μήνες για την απονομή σύνταξης, εξαιτίας ελλείψεων στο μητρώο και έλλειψης προσωπικού στον ΕΦΚΑ

Ηλίας Γεωργάκης
Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy
Άπερκατ 07.11.25

Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι «μεταμορφώθηκε» προκειμένου να υποδυθεί την Κρίστι Μάρτιν στην ταινία Christy. Ωστόσο, πλέον, θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γυμνιστές: Ο λαός με τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ευρώπη
Κόσμος 07.11.25

Άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάρη - Ο λαός με τους πιο ένθερμους γυμνιστές στην Ευρώπη

Έρευνα της YouGov διαπίστωσε ότι οι κάτοικοι μιας χώρας στην Ευρώπη ήταν πιο πιθανό να πουν ότι ήταν απολύτως εντάξει να εμφανίζονται γυμνοί σε δημόσιους χώρους - και ότι το είχαν κάνει

Σύνταξη
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Προεκλογικό τρικ το προσωρινό «πάγωμα»; Ποιοι τη γλιτώνουν, ποιοι την πληρώνουν
Συντάξεις 07.11.25

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Προεκλογικό τρικ το προσωρινό «πάγωμα»; Ποιοι τη γλιτώνουν, ποιοι την πληρώνουν

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δεν θα αυξηθούν το 2027 μας καθησυχάζει η κυβέρνηση. Μόνο που το προσωρινό «πάγωμα» λειτουργεί ως προεκλογικό τρικ, αφού ο εργάσιμος βίος συνεχώς παρατείνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μεξικό: Ενας 17χρονος ταυτοποιείται ως ο δράστης της δολοφονίας δημάρχου
Μεξικό 07.11.25

Ενας έφηβος ταυτοποιείται ως ο δολοφόνος δημάρχου

Οι αρχές στο Μεξικό ανακοινώνουν ότι ένας 17χρονος διέπραξε τη δολοφονία του δημάρχου της Ουρουαπάν, και ειδικοί αποκαλύπτουν ότι συμμορίες εκπαιδεύουν συχνά ανηλίκους για να διαπράξουν εγκλήματα.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζητά από τον έως… πρότινος τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας να πολεμήσει τους τζιχαντιστές
Μπελέμ 07.11.25

Ο Μακρόν ζητά από τον τζιχαντιστή Αλ Σάρα να πολεμήσει τους τζιχαντιστές

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζητά από τον ομόλογό του της Συρίας, τζιχαντιστή Αλ Σάρα, να «ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό που μάχεται εναντίον του Ντάες», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης [βίντεο]
13 νεκροί 07.11.25

Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης

Το αεροπλάνο MD-11 είχε καθηλωθεί για επισκευές στο Τέξας λίγες εβδομάδες πριν από την πτώση, με τις επισκευές να αφορούν την δεξαμενή καυσίμου στο αριστερό -μοιραίο- φτερό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: 2 Κολομβιανοί καταδικάζονται από τη Ρωσία σε κατεχόμενα εδάφη επειδή πολέμησαν με τους Ουκρανούς
Ντονέτσκ 07.11.25

2 Κολομβιανοί καταδικάζονται σε κατεχόμενα εδάφη ως «μισθοφόροι» της Ουκρανίας

Δύο Κολομβιανοί που φέρεται να πολέμησαν στο πλευρό της Ουκρανίας, και συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα, καταδικάστηκαν σε ουκρανική περιφέρεια κατεχόμενη από τον ρωσικό στρατό.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 07.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 07.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 07.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση
32.500 εκτοπισμένοι 07.11.25

Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση

Ο ΟΗΕ κρούει καμπανάκι κινδύνου για την Τζαμάικα. Τα συντρίμμια φράζουν δρόμους, δεν επιτρέπουν πρόσβαση στα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθυστερούν την παροχή βοήθειας και αποκατάσταση των υποδομών.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο