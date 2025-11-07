Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι στη Νιγηρία διαπράττεται «γενοκτονία Χριστιανών» – Οι αριθμοί διαφωνούν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της βίας κατά χριστιανών στη Νιγηρία, απειλώντας ότι θα «στοχεύσει τη χώρα» εάν η κυβέρνηση της Αμπούτζα «συνεχίσει να επιτρέπει τη δολοφονία χριστιανών».

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Truth Social, δεσμεύτηκε να «εισβάλει με τα όπλα σε αυτή την πλέον ντροπιασμένη χώρα», προκαλώντας αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός των ΗΠΑ.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται να ενισχύσει μια συζήτηση που εδώ και μήνες φουντώνει στην Ουάσινγκτον, όπου πολιτικοί και ακτιβιστές κατηγορούν τη νιγηριανή κυβέρνηση για ανοχή απέναντι στη θρησκευτικά υποκινούμενη βία.

BREAKING 🚨 President Trump stuns the World by preparing the Department of War to attack Nigeria for what they are doing to Christians Donald Trump: “Warning the Nigerian Government better move fast” PROTECT CHRISTIANS 🙏 pic.twitter.com/ifZ7qokknR — MAGA Voice (@MAGAVoice) November 1, 2025

Καταγγελίες για «γενοκτονία» και αμφισβητούμενα στοιχεία

Οι αναφορές περί στοχευμένων επιθέσεων εναντίον χριστιανών στη Νιγηρία έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Ο γνωστός παρουσιαστής και κωμικός Μπιλ Μάχερ χαρακτήρισε πρόσφατα την κατάσταση «γενοκτονία», υποστηρίζοντας ότι η ισλαμιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ έχει σκοτώσει πάνω από 100.000 ανθρώπους από το 2009 και έχει καταστρέψει 18.000 εκκλησίες.

Ωστόσο, η αξιοπιστία αυτών των αριθμών αμφισβητείται.

Το BBC, σε πρόσφατη έρευνά του, διαπίστωσε ότι τα στοιχεία στα οποία βασίζονται τέτοιοι ισχυρισμοί είναι δύσκολο να επαληθευτούν, ενώ ορισμένες οργανώσεις παραποιούν δεδομένα ή τα παρουσιάζουν χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.

Η θέση της Νιγηρίας: «Όλοι είναι στόχοι των τρομοκρατών»

Η κυβέρνηση της Νιγηρίας απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «σοβαρή αλλοίωση της πραγματικότητας».

Αν και δεν αρνείται ότι η χώρα πλήττεται από βία, υπογραμμίζει ότι τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων δεν ανήκουν αποκλειστικά σε μία θρησκευτική ομάδα.

«Οι τζιχαντιστές επιτίθενται σε όλους όσους απορρίπτουν τη δολοφονική ιδεολογία τους – μουσουλμάνους, χριστιανούς και άθεους», ανέφεραν αξιωματούχοι.

Πράγματι, σύμφωνα με ανεξάρτητους αναλυτές, η πλειονότητα των θυμάτων προέρχεται από μουσουλμανικές κοινότητες στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου δρουν οργανώσεις όπως η Μπόκο Χαράμ και η Ισλαμική Πολιτεία της Δυτικής Αφρικής.

Αμερικανοί πολιτικοί πιέζουν για δράση

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Τέξας, Τεντ Κρουζ, έχει αναλάβει εκστρατεία για το ζήτημα, δηλώνοντας ότι «πάνω από 50.000 χριστιανοί έχουν σφαγιαστεί από το 2009 και χιλιάδες εκκλησίες έχουν καταστραφεί».

Αν και ο Κρουζ δεν κάνει λόγο για «γενοκτονία», κατηγορεί τις νιγηριανές αρχές ότι αγνοούν ή διευκολύνουν τις επιθέσεις εναντίον χριστιανών.

Η Νιγηρία, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις τζιχαντιστικές ομάδες και δηλώνει πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η επέμβαση δεν θα είναι μονομερής.

We need more people in America to realize what’s happening to our fellow Christians in Nigeria. They are being slaughtered & the mainstream media refuses to talk about it. It’s up to the rest of us to force the conversation. pic.twitter.com/kKv7qzN6NM — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) October 28, 2025

Οι αριθμοί πίσω από τη ρητορική

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί που επικαλούνται ορισμένοι Αμερικανοί πολιτικοί προέρχονται κυρίως από τη μη κυβερνητική οργάνωση InterSociety, η οποία παρακολουθεί περιστατικά βίας στη Νιγηρία.

Σε έκθεσή, η οργάνωση υποστηρίζει ότι από το 2009 έχουν σκοτωθεί 100.000 χριστιανοί και 60.000 μουσουλμάνοι, αριθμοί που ωστόσο αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό. Το έργο της InterSociety θεωρείται αδιαφανές, καθώς δεν δημοσιοποιεί πλήρως τις πηγές των δεδομένων της και παραδέχεται ότι συνδυάζει «συνοπτικά στατιστικά» από παλαιότερες αναφορές — γεγονός που καθιστά δύσκολη την επαλήθευση των στοιχείων της.

Το BBC, συγκρίνοντας τις εκθέσεις της με τις πρωτογενείς πηγές, εντόπισε σημαντικές ασυμφωνίες.

More than 7,000 Christians had been killed in Nigeria during the first 220 days of 2025, according to Intersociety pic.twitter.com/qWBOJbqAuy — Sachin Jose (@Sachinettiyil) September 27, 2025

Ενδεικτικά, η οργάνωση ισχυρίζεται ότι μόνο μέσα στο 2025 έχουν σκοτωθεί πάνω από 7.000 χριστιανοί, ενώ η δημοσιογραφική έρευνα του BBC, επανεξετάζοντας 70 αναφορές που επικαλέστηκε η InterSociety, υπολόγισε τον πραγματικό αριθμό σε περίπου 3.000 θανάτους. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, εντοπίστηκαν διπλές καταγραφές επιθέσεων, ενώ οι περισσότερες πηγές δεν αναφέρουν τη θρησκευτική ταυτότητα των θυμάτων.

Τα στοιχεία της InterSociety διαφέρουν σημαντικά και από εκείνα της διεθνούς ερευνητικής οργάνωσης Acled, η οποία υπολογίζει ότι από το 2009 έχουν σκοτωθεί περίπου 53.000 άμαχοι — μουσουλμάνοι και χριστιανοί μαζί — σε περιστατικά πολιτικής βίας.

Εξετάζοντας μόνο την περίοδο από το 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, η Acled αναφέρει ότι περίπου 21.000 άμαχοι σκοτώθηκαν σε απαγωγές, επιθέσεις, σεξουαλική βία και χρήση εκρηκτικών.

Εντόπισε 384 περιστατικά όπου οι χριστιανοί ήταν συγκεκριμένος στόχος από το 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, στα οποία 317 άτομα έχασαν τη ζωή τους, πράγμα που σημαίνει ότι αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό των θυμάτων.

Ως πηγές, η Acled βασίζεται στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου οι αναφορές μπορούν να επαληθευτούν, σε οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και σε τοπικούς εταίρους.

Οι δράστες: Από τη Μπόκο Χαράμ έως τους κτηνοτρόφους Φουλάνι

Πέρα από τις τζιχαντιστικές οργανώσεις, η InterSociety περιλαμβάνει στους υπαίτιους και τους κτηνοτρόφους Φουλάνι, μια κυρίως μουσουλμανική εθνοτική ομάδα που δρα σε όλη τη Δυτική Αφρική.

Η ΜΚΟ χαρακτηρίζει τους Φουλάνι «τζιχαντιστές», ωστόσο πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι οι συγκρούσεις τους είναι κυρίως εθνοτικές ή οικονομικές, με αιτία τη διαμάχη για γη και πόρους.

Αναλυτές όπως ο Christian Ani και ο Confidence McHarry τονίζουν ότι οι περισσότερες επιθέσεις αυτής της φύσης έχουν τοπικό χαρακτήρα και δεν εντάσσονται σε θρησκευτικό πόλεμο, παρότι συχνά πλήττουν τόσο χριστιανικές όσο και μουσουλμανικές κοινότητες.

Breaking, BBC NEWS that fulani arrived in Nigeria from all other Africa countries to start mass killing in 🇳🇬. pic.twitter.com/PLi8OJX23s — Attah Ejike (@attahejike567) September 12, 2024

Η εκστρατεία πίσω από την αφήγηση

Το θέμα της «γενοκτονίας των χριστιανών» στη Νιγηρία δεν είναι νέο στις ΗΠΑ.

Εδώ και χρόνια, ομάδες όπως οι Indigenous People of Biafra (Ipob) και η Κυβέρνηση της Μπιάφρα στην Εξορία (BRGIE) προωθούν το ζήτημα σε διεθνές επίπεδο, επιδιώκοντας πολιτική στήριξη.

Η InterSociety έχει κατηγορηθεί από τον νιγηριανό στρατό ότι συνδέεται με την Ipob, αν και αρνείται οποιαδήποτε σχέση.

Η BRGIE έχει παραδεχθεί ότι συνεργάστηκε με εταιρείες λόμπι στις ΗΠΑ και ότι έχει έρθει σε επαφή με Αμερικανούς γερουσιαστές, ανάμεσά τους και ο Κρουζ, για να προωθήσει την υπόθεση.

Τα επίσημα στοιχεία που επικαλείται ο Τραμπ

Στην πρόσφατη ανάρτησή του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον αριθμό των 3.100 χριστιανών θυμάτων, βασιζόμενος σε έκθεση της φιλανθρωπικής οργάνωσης Open Doors για το διάστημα Οκτωβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, την ίδια περίοδο σκοτώθηκαν επίσης 2.320 μουσουλμάνοι.

Η Open Doors επισημαίνει ότι οι χριστιανοί εξακολουθούν να αποτελούν στόχο βίας, αλλά όλο και περισσότεροι μουσουλμάνοι πέφτουν επίσης θύματα επιθέσεων από ένοπλες ομάδες Φουλάνι.

«Η βία έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της θρησκείας και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κρίσης ανασφάλειας», σημειώνουν οι αναλυτές.

Since 2009, over 50,000 Christians in Nigeria have been massacred, and over 18,000 churches and 2,000 Christian schools have been destroyed. It is the result of decisions made by specific people, in specific places, at specific times—and it says a great deal about who is… pic.twitter.com/QXuuaaqOfE — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) October 7, 2025

Ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη ρητορική

Εν τέλει, δεν αμφισβητείται ότι η Νιγηρία βιώνει μια βαθιά κρίση ασφάλειας, με χιλιάδες θύματα κάθε χρόνο και κοινότητες που ζουν υπό τον φόβο της βίας.

Οι χριστιανοί αποτελούν πράγματι μέρος αυτών των θυμάτων — όχι όμως αποκλειστικά.

Οι ένοπλες ομάδες που δρουν στη χώρα πλήττουν εξίσου μουσουλμάνους, άθεους και όποιον θεωρούν αντίπαλο ή εμπόδιο στα συμφέροντά τους.

Ωστόσο, η ρητορική που υιοθετεί ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να υπερβαίνει την πραγματική διάσταση του προβλήματος, μετατρέποντας μια περίπλοκη ανθρωπιστική κρίση σε απλουστευμένο αφήγημα θρησκευτικής αντιπαράθεσης.

Με την προβολή της Νιγηρίας ως «χώρα που σκοτώνει χριστιανούς», ο πρώην πρόεδρος δεν ενισχύει τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τροφοδοτεί ένα κλίμα ισλαμοφοβίας και διχασμού που βρίσκει πρόσφορο έδαφος στο εσωτερικό των ΗΠΑ.