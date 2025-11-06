newspaper
Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;
Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;

Τα αντιμουσουλμανικά επεισόδια στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, ιδίως στην Αυστρία, το Βέλγιο και τη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Spotlight

Η Ευρώπη ήταν η δεύτερη πιο σημαντική εστία ισλαμοφοβικών επεισοδίων το 2024, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση για την ισλαμοφοβία της Οργάνωσης Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC).

Η ισλαμοφοβία συχνά παίρνει τη μορφή διαδικτυακού μίσους, το οποίο είναι σχετικά υψηλό στην σε σύγκριση με άλλες περιοχές του πλανήτη.

«Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο παρατηρήθηκε σταθερή αύξηση των εκδηλώσεων ισλαμοφοβίας, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εντάθηκαν οι συζητήσεις για την μεταναστευτική πολιτική, και στη Γερμανία, όπου οι ακροδεξιές διαδηλώσεις εναντίον των μουσουλμανικών κοινοτήτων κέρδισαν δυναμική», αναφέρεται στην έκθεση του OIC.

Η θρησκεία στο στόχαστρο

Οι μουσουλμάνοι αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη θρησκευτική ομάδα στην ΕΕ, με περίπου 26 εκατομμύρια να ζουν στην Ένωση, σύμφωνα με το euronews.

Στην ΕΕ, σχεδόν ένας στους δύο μουσουλμάνους δήλωσε ότι έχει υποστεί φυλετική διάκριση, σε σύγκριση με 39% το 2016, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA).

Αυτό ήταν ιδιαίτερα αισθητό στις αγορές εργασίας και στέγασης κατά τα πέντε έτη πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας το 2022.

Η FRA επεσήμανε επίσης ότι έχει σημειωθεί αισθητή αύξηση των αντιμουσουλμανικών περιστατικών στην ΕΕ από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, ιδίως στην Αυστρία, το Βέλγιο και τη Βουλγαρία.

Για παράδειγμα, η Αυστρία σημείωσε αύξηση των αντιμουσουλμανικών εγκλημάτων μίσους, με πάνω από 1.500 περιστατικά να έχουν αναφερθεί το 2023 — ο υψηλότερος αριθμός από το 2015.

Η Αυστρία (71 %), η Γερμανία (68 %) και η Φινλανδία (63 %) ανέφεραν επίσης τα υψηλότερα ποσοστά διακρίσεων μεταξύ 13 χωρών της ΕΕ μεταξύ 2017 και 2022.

Ποιες μορφές παίρνει η ισλαμοφοβία;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εκστρατείες της ακροδεξιάς αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη κατηγορία περιστατικών, με ποσοστό 25%.

Η ρητορική μίσους ακολουθεί στενά ως το δεύτερο πιο συνηθισμένο φαινόμενο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα πέμπτο όλων των περιστατικών.

Η διάκριση και οι λεκτικές και σωματικές επιθέσεις έχουν παρόμοια αποτελέσματα, αντιπροσωπεύοντας μαζί περισσότερο από το ένα τέταρτο όλων των περιστατικών.

Στην ΕΕ, η Γαλλία και η Γερμανία θεωρούνται εστίες ισλαμοφοβίας λόγω των αυξημένων επιπέδων αντι-ισλαμικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΙC.

Σύμφωνα με την έκθεση, το υψηλό ποσοστό περιστατικών μπορεί να αποδοθεί στην αναζωπύρωση των ακροδεξιών πολιτικών κινημάτων σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Σουηδία, όπου το αντιμεταναστευτικό κλίμα εκδηλώνεται συχνά με αυτόν τον τρόπο.

Η στάση της επιτροπής

Ωστόσο, οι νομικές προστασίες της Ευρώπης κατά των διακρίσεων λειτουργούν για να αμφισβητήσουν και να μειώσουν τις ισλαμοφοβικές στάσεις και πολιτικές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στις επικρίσεις ακροδεξιών ευρωβουλευτών σχετικά με τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων που σχετίζονται με το Ισλάμ, τονίζοντας ότι οι επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) αποδίδονται αποκλειστικά βάσει επιστημονικής αριστείας.

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν η Ιταλίδα ευρωβουλευτής Σίλβια Σαρντόνε και ο Γάλλος Ζαν-Πολ Γκαρά, της ομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη», αμφισβήτησαν τη χρησιμότητα προγραμμάτων ύψους άνω των 17 εκατ. ευρώ που επικεντρώνονται σε θέματα όπως ο ισλαμισμός, το Κοράνι, η σαρία και η ισλαμοφοβία.

Η Επίτροπος Έρευνας της ΕΕ, Ekaterina Zaharieva, υπερασπίστηκε το ERC, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργα παγκόσμιας κλάσης τα οποία προωθούν τα όρια της γνώσης.

Ανέφερε παραδείγματα, όπως ένα πρόγραμμα του CNRS στη Γαλλία για την εξέλιξη του ισλαμικού δικαίου, μια μελέτη του Πανεπιστημίου Bilgi για τον λαϊκιστικό και ισλαμοφοβικό λόγο, καθώς και έργα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Ludwig-Maximilians του Μονάχου.

Η Επιτροπή τόνισε ότι όλες οι προτάσεις αξιολογούνται από ανεξάρτητους ειδικούς μέσω διαφανούς και αυστηρά ανταγωνιστικής διαδικασίας, ενώ υποβάλλονται σε δεοντολογικό έλεγχο

